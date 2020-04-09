Zigzag Price Arrows 1

El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de:

-Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican las posibles direcciones de la tendencia.
- Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos de los precios en cada punto de giro directamente en el gráfico.
- Mayor claridad visual: Facilita la identificación de los niveles de soporte y resistencia.

Características principales:

  • Dibujo tradicional de líneas en zigzag

  • Señales de flecha que indican movimientos al alza y a la baja

  • Visualización del precio en tiempo real en los puntos pivote

  • Ajustes personalizables (Profundidad, Desviación, Paso atrás)

  • Colores de texto y tamaños de fuente ajustables

Modo de empleo

  • Flechas verdes descendentes: Indican oportunidades potenciales de compra en los mínimos de oscilación formados.

  • Flechas magenta ascendentes: Indican potenciales puntos de venta en los máximos de oscilación formados.

  • Etiquetas de precio: Ayudan a identificar niveles importantes de soporte y resistencia.

Parámetros de entrada:

  • Profundidad Ext: Ajuste de la profundidad del zigzag (por defecto: 12)

  • Desviación Ext: Desviación mínima del precio (por defecto: 5)

  • Paso atrás ext: Ajuste del paso atrás (por defecto: 3)

  • Color de etiqueta: Color de texto para las etiquetas de precio

  • Tamaño Fuente Etiqueta: Tamaño de fuente para lecturas de precios

  • Desplazamiento de flecha: Desplazamiento vertical de las flechas (en puntos)

Estimado trader, me encantaría recibir sus comentarios y sugerencias sobre este indicador.

Descargo de responsabilidad: Este indicador es sólo una herramienta analítica. Las decisiones de negociación son de su exclusiva responsabilidad, y existe la posibilidad de perder capital.


Zigzag Price Arrows
Otros productos de este autor
