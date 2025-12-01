Prop Firm Trading Simulator
Nuestro avanzado simulador recrea auténticos entornos de trading de empresas de props, ayudándole a practicar, elaborar estrategias y superar retos con confianza. Con nuestro simulador, puede simular cualquier reto de empresa deprops utilizando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y automatizado mediante EAs, crea retos personalizados para periodos personalizados y se reta a sí mismo a desarrollar la disciplina necesaria para una rentabilidad constante. Ya sea que se esté preparando para FTMO, MFF, o cualquier otra evaluación de empresa propietaria, nuestra herramienta proporciona exactamente los mismos requisitos de aplicación de reglas y gestión de riesgos, lo que le permite construir estrategias ganadoras en un entorno libre de riesgos antes de intentar desafíos de cuentas reales financiadas.
- Solicite una versión de prueba de 1 día, ya que las utilidades no funcionan en el backtester.
- FTMO 10K nivel medio y avanzado y 100K desafío SetFiles:Setfiles y soporte dedicado disponible para todas las principales empresas de utilería - ¡sólo pregunte!
- Versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/156290
Características principales
Monitorización de retos en tiempo real
Tablero de estadísticas en tiempo real - Seguimiento de saldo, capital, pérdidas y ganancias, detracciones en tiempo real
Métricas profesionales: pérdidas y ganancias cerradas frente a abiertas, tasa de ganancias, análisis de operaciones.
Soporte Manual/Autotrading: Tanto estrategias de trading manual como trading automatizado a través de Asesores Expertos
Cumplimiento completo de las reglas de Prop Firm
Gestión de objetivos de beneficios - Establezca y controle objetivos de beneficios específicos
Protección contra pérdidas - Límites diarios y máximos de pérdidas con alertas
Requisitos de días de negociación: seguimiento de los días de negociación activos mínimos
Gestión de riesgos - Cumplimiento de Stop Loss, límites de tamaño de posición
Restricciones temporales - Cuenta atrás de la duración del reto
Gestión avanzada del riesgo
Seguimiento dual de pérdidas y ganancias - Separe los beneficios cerrados de las posiciones abiertas
Alertas de infracción en tiempo real - Notificación instantánea de infracciones de las reglas
Protección automática de operaciones: cierre automático opcional de operaciones en caso de infracción.
Límites personalizables: ajuste todos los parámetros para adaptarse a cualquier empresa de accesorios
Modos de negociación flexibles
Preparado para cuenta real - Utilícelo con cualquier cuenta real o demo de cualquier broker
Múltiples intentos - Seguimiento del rendimiento a través de múltiples intentos de desafío
Todos los instrumentos: funciona con divisas, criptomonedas, acciones e índices.
Gestión de operaciones(actualización v1.1)
- Supervise y controle todas las posiciones abiertas directamente desde su panel de control con seguimiento de pérdidas y ganancias en tiempo real y funciones de cierre con un solo clic.
¿Por qué elegir nuestro simulador?
Practique como los profesionales: falle en la simulación, tenga éxito en la realidad. Domine las reglas de las empresas de utilería antes de financiar su cuenta.
Obtenga beneficios constantes: Desarrolle hábitos de negociación disciplinados que superen las evaluaciones más estrictas de las empresas de capital riesgo.
A diferencia de las pruebas gratuitas limitadas de las empresas de prop: Ejecute desafíos ilimitados durante períodos ilimitados sin registro, requisitos de correo electrónico o correos electrónicos comerciales semanales.
Ahorre miles en desafíos fallidos: Un desafío fallido puede costar más de $500. Nuestro simulador cuesta menos que una repetición.
Obtenga una ventaja injusta: Sepa exactamente cómo le evalúan las empresas de atrezzo. Practique en condiciones idénticas.
Reglas Soportadas de Prop Firm
- Saldo de cuenta (Cualquier capital)
- Objetivos de beneficios (cualquier cantidad)
- Límites diarios de detracción
- Límites máximos de reducción
- Días mínimos de negociación
- Límites temporales (días naturales/días de negociación)
- Requisitos de Stop Loss
- Límites de tamaño de posición
- Comisiones (aplicadas)
- Normas de negociación para el fin de semana
- Límites de beneficios por operación
- Máximo de operaciones abiertas
Consejos y buenas prácticas esenciales para los desafíos
Antes de comenzar cualquier desafío:
- Cierre todas las operaciones abiertas antes de activar el simulador para garantizar un seguimiento preciso del saldo.
- Establezca parámetros realistas que coincidan con las reglas reales de su empresa de apuntalamiento objetivo.
- Si se produce una violación del tamaño del lote, cierre la posición excesiva antes de iniciar el siguiente intento.
- Debe abrirse y cerrarse al menos una operación para que cuente como día de negociación.
- Varias operaciones en el mismo día siguen contando como un solo día de negociación.
- Adjunte el EA a un solo gráfico y utilice la plantilla proporcionada.
- Utilice la función de exportación para analizar el rendimiento de sus operaciones entre intentos, o utilice la exportación personalizada y el análisis profesional con nuestra plantilla analítica Excel ProTrading
- Comience con cuentas demo para dominar las reglas antes de utilizar fondos reales
- Utilice la función de pausa durante los cierres del mercado o los descansos personales
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Funciona con mi broker?
R: ¡Sí! Compatible con cualquier broker MT5 que soporte EAs.
P: ¿Puedo utilizarlo para operar en vivo?
R: ¡Por supuesto! Funciona tanto con cuentas demo como reales.
P: ¿Qué tan precisa es la simulación?
R: Replicamos exactamente la aplicación de las reglas y los cálculos de la firma de props.
P: ¿Hay soporte continuo?
R: Sí, proporcionamos actualizaciones continuas y soporte profesional.