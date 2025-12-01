Prop Firm Trading Simulator

Nuestro avanzado simulador recrea auténticos entornos de trading de empresas de props, ayudándole a practicar, elaborar estrategias y superar retos con confianza. Con nuestro simulador, puede simular cualquier reto de empresa deprops utilizando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y automatizado mediante EAs, crea retos personalizados para periodos personalizados y se reta a sí mismo a desarrollar la disciplina necesaria para una rentabilidad constante. Ya sea que se esté preparando para FTMO, MFF, o cualquier otra evaluación de empresa propietaria, nuestra herramienta proporciona exactamente los mismos requisitos de aplicación de reglas y gestión de riesgos, lo que le permite construir estrategias ganadoras en un entorno libre de riesgos antes de intentar desafíos de cuentas reales financiadas.

:Setfiles y soporte dedicado disponible para todas las principales empresas de utilería - ¡sólo pregunte!

Soporte Manual/Autotrading: Tanto estrategias de trading manual como trading automatizado a través de Asesores Expertos

Métricas profesionales : pérdidas y ganancias cerradas frente a abiertas, tasa de ganancias, análisis de operaciones.

Tablero de estadísticas en tiempo real - Seguimiento de saldo, capital, pérdidas y ganancias, detracciones en tiempo real

Cumplimiento completo de las reglas de Prop Firm

Restricciones temporales - Cuenta atrás de la duración del reto

Gestión de riesgos - Cumplimiento de Stop Loss, límites de tamaño de posición

Requisitos de días de negociación : seguimiento de los días de negociación activos mínimos

Protección contra pérdidas - Límites diarios y máximos de pérdidas con alertas

Gestión de objetivos de beneficios - Establezca y controle objetivos de beneficios específicos

Límites personalizables : ajuste todos los parámetros para adaptarse a cualquier empresa de accesorios

Protección automática de operaciones : cierre automático opcional de operaciones en caso de infracción.

Alertas de infracción en tiempo real - Notificación instantánea de infracciones de las reglas

Seguimiento dual de pérdidas y ganancias - Separe los beneficios cerrados de las posiciones abiertas

Todos los instrumentos : funciona con divisas, criptomonedas, acciones e índices.

Múltiples intentos - Seguimiento del rendimiento a través de múltiples intentos de desafío

Preparado para cuenta real - Utilícelo con cualquier cuenta real o demo de cualquier broker

¿Por qué elegir nuestro simulador?

Practique como los profesionales: falle en la simulación, tenga éxito en la realidad. Domine las reglas de las empresas de utilería antes de financiar su cuenta.

Obtenga beneficios constantes: Desarrolle hábitos de negociación disciplinados que superen las evaluaciones más estrictas de las empresas de capital riesgo.

A diferencia de las pruebas gratuitas limitadas de las empresas de prop: Ejecute desafíos ilimitados durante períodos ilimitados sin registro, requisitos de correo electrónico o correos electrónicos comerciales semanales.



Ahorre miles en desafíos fallidos: Un desafío fallido puede costar más de $500. Nuestro simulador cuesta menos que una repetición.

Obtenga una ventaja injusta: Sepa exactamente cómo le evalúan las empresas de atrezzo. Practique en condiciones idénticas.