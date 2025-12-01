Prop Firm Trading Simulator

Nuestro avanzado simulador recrea auténticos entornos de trading de empresas de props, ayudándole a practicar, elaborar estrategias y superar retos con confianza. Con nuestro simulador, puede simular cualquier reto de empresa deprops utilizando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y automatizado mediante EAs, crea retos personalizados para periodos personalizados y se reta a sí mismo a desarrollar la disciplina necesaria para una rentabilidad constante. Ya sea que se esté preparando para FTMO, MFF, o cualquier otra evaluación de empresa propietaria, nuestra herramienta proporciona exactamente los mismos requisitos de aplicación de reglas y gestión de riesgos, lo que le permite construir estrategias ganadoras en un entorno libre de riesgos antes de intentar desafíos de cuentas reales financiadas.

  Solicite una versión de prueba de 1 día, ya que las utilidades no funcionan en el backtester.
  FTMO 10K nivel medio y avanzado y 100K desafío SetFiles:Setfiles y soporte dedicado disponible para todas las principales empresas de utilería - ¡sólo pregunte!
  • Versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/156290
Challenge Rules (SetFile Included):
Starting Capital: $1,000
Profit Target: 2%
Maximum Drawdown: 2%
Maximum Lot Size: 0.20
Stop Loss: Required
Single Trade Profit Limit: Must be less than 30% of the initial balance
Commission: $5 included
Minimum Trades: 15

Características principales

Monitorización de retos en tiempo real

  • Tablero de estadísticas en tiempo real - Seguimiento de saldo, capital, pérdidas y ganancias, detracciones en tiempo real

  • Métricas profesionales: pérdidas y ganancias cerradas frente a abiertas, tasa de ganancias, análisis de operaciones.

  • Soporte Manual/Autotrading: Tanto estrategias de trading manual como trading automatizado a través de Asesores Expertos

Cumplimiento completo de las reglas de Prop Firm

  • Gestión de objetivos de beneficios - Establezca y controle objetivos de beneficios específicos

  • Protección contra pérdidas - Límites diarios y máximos de pérdidas con alertas

  • Requisitos de días de negociación: seguimiento de los días de negociación activos mínimos

  • Gestión de riesgos - Cumplimiento de Stop Loss, límites de tamaño de posición

  • Restricciones temporales - Cuenta atrás de la duración del reto

Gestión avanzada del riesgo

  • Seguimiento dual de pérdidas y ganancias - Separe los beneficios cerrados de las posiciones abiertas

  • Alertas de infracción en tiempo real - Notificación instantánea de infracciones de las reglas

  • Protección automática de operaciones: cierre automático opcional de operaciones en caso de infracción.

  • Límites personalizables: ajuste todos los parámetros para adaptarse a cualquier empresa de accesorios

Modos de negociación flexibles

  • Preparado para cuenta real - Utilícelo con cualquier cuenta real o demo de cualquier broker

  • Múltiples intentos - Seguimiento del rendimiento a través de múltiples intentos de desafío

  • Todos los instrumentos: funciona con divisas, criptomonedas, acciones e índices.

Gestión de operaciones(actualización v1.1)

  • Supervise y controle todas las posiciones abiertas directamente desde su panel de control con seguimiento de pérdidas y ganancias en tiempo real y funciones de cierre con un solo clic.

¿Por qué elegir nuestro simulador?

Practique como los profesionales: falle en la simulación, tenga éxito en la realidad. Domine las reglas de las empresas de utilería antes de financiar su cuenta.

Obtenga beneficios constantes: Desarrolle hábitos de negociación disciplinados que superen las evaluaciones más estrictas de las empresas de capital riesgo.

A diferencia de las pruebas gratuitas limitadas de las empresas de prop: Ejecute desafíos ilimitados durante períodos ilimitados sin registro, requisitos de correo electrónico o correos electrónicos comerciales semanales.

Ahorre miles en desafíos fallidos: Un desafío fallido puede costar más de $500. Nuestro simulador cuesta menos que una repetición.

Obtenga una ventaja injusta: Sepa exactamente cómo le evalúan las empresas de atrezzo. Practique en condiciones idénticas.

Reglas Soportadas de Prop Firm

  1. Saldo de cuenta (Cualquier capital)
  2. Objetivos de beneficios (cualquier cantidad)
  3. Límites diarios de detracción
  4. Límites máximos de reducción
  5. Días mínimos de negociación
  6. Límites temporales (días naturales/días de negociación)
  7. Requisitos de Stop Loss
  8. Límites de tamaño de posición
  9. Comisiones (aplicadas)
  10. Normas de negociación para el fin de semana
  11. Límites de beneficios por operación
  12. Máximo de operaciones abiertas

Consejos y buenas prácticas esenciales para los desafíos

Antes de comenzar cualquier desafío:

  • Cierre todas las operaciones abiertas antes de activar el simulador para garantizar un seguimiento preciso del saldo.
  • Establezca parámetros realistas que coincidan con las reglas reales de su empresa de apuntalamiento objetivo.
  • Si se produce una violación del tamaño del lote, cierre la posición excesiva antes de iniciar el siguiente intento.
  • Debe abrirse y cerrarse al menos una operación para que cuente como día de negociación.
  • Varias operaciones en el mismo día siguen contando como un solo día de negociación.
  • Adjunte el EA a un solo gráfico y utilice la plantilla proporcionada.
  • Utilice la función de exportación para analizar el rendimiento de sus operaciones entre intentos, o utilice la exportación personalizada y el análisis profesional con nuestra plantilla analítica Excel ProTrading
  • Comience con cuentas demo para dominar las reglas antes de utilizar fondos reales
  • Utilice la función de pausa durante los cierres del mercado o los descansos personales

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Funciona con mi broker?
R: ¡Sí! Compatible con cualquier broker MT5 que soporte EAs.

P: ¿Puedo utilizarlo para operar en vivo?
R: ¡Por supuesto! Funciona tanto con cuentas demo como reales.

P: ¿Qué tan precisa es la simulación?
R: Replicamos exactamente la aplicación de las reglas y los cálculos de la firma de props.

P: ¿Hay soporte continuo?
R: Sí, proporcionamos actualizaciones continuas y soporte profesional.


