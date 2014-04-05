Missed Opportunity Analyzer

El Analizador de Oportunidades Perdidas es una herramienta profesional de análisis histórico que identifica y visualiza oportunidades de trading de alta probabilidad que ustedperdió en el pasado. A diferencia de los indicadores predictivos, proporciona un análisis retrospectivo 100% no repintado para ayudarle a estudiar el comportamiento de los precios, refinar su estrategia y mejorar su disciplina de trading.

Concepto básico

El indicador escanea los datos históricos para encontrar oscilaciones de precios confirmadas en las que:

✅ El precio se movió hasta su objetivo (TP)antes de alcanzar su stop loss (SL)

✅ El movimiento se completó dentro de su límite máximo de barras

✅ Se cumplieron todas las reglas de gestión de riesgos.

Resultado: Usted ve exactamente dondedebería haber entrado en las operaciones, con la visualización completa de entrada, salida, SL, los niveles de TP y los beneficios en términos de pips y porcentaje.

Características clave que ayudan a los traders

1. Reconocimiento de patrones históricos

Visualice el comportamiento repetitivo de los precios : Vea qué puntos de oscilación conducen sistemáticamente a movimientos rentables.

Identifique sus mejores configuraciones : Descubra qué condiciones (tiempo, niveles de precios, ratios RR) funcionan mejor para su estrategia.

Aprenda de las oportunidades perdidas - : Estudie lo que pasó por alto para mejorar la toma de decisiones en el futuro

2. Simulación profesional de gestión de riesgos

Pruebe diferentes combinaciones SL/TP : Encuentre las relaciones riesgo-recompensa óptimas para su estilo de negociación

Valide los ajustes de detección de swing : Ajuste las barras izquierda/derecha a su método de confirmación preferido.

Simulación de reglas de gestión de operaciones: Pruebe escenarios hipotéticos con operaciones máximas, periodos de espera, etc.

3. Comportamiento del mercado

Análisis temporal : Descubra qué horas de negociación ofrecen las mejores oportunidades

Patrones específicos de cada instrumento : Vea cómo los diferentes mercados (Forex, Oro, Cripto) se comportan de manera diferente

Detección de tendencias y rangos: Identifique qué tipos de swing funcionan mejor en diferentes condiciones de mercado