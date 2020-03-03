Ghost version 2
- Эксперты
- Majed Ali K Alotaibi
- Версия: 2.5
- Активации: 7
Этот эксперт-советник создан для высоковолатильных инструментов, особенно Volatility 75 Index (VIX75) и XAUUSD (Золото).
Использует ATR-модель пробоя, многоуровневое масштабирование позиций и необязательный EMA-фильтр тренда.
Основные функции
1. Движок входа по пробою
Определяет пробои с помощью:
-
Фильтра ATR
-
Структуры High/Low
-
Трендового фильтра EMA (опционально)
-
Фильтра торговых часов
Контроль спреда в USD предотвращает плохие входы.
2. Многоуровневое наращивание позиций
До 3 сделок на каждый сигнал с множителем лота.
3. SL и TP на основе ATR
-
SL = ATR × множитель
-
TP = ATR × множитель
Автоматически адаптируется к волатильности.
4. Адаптивный трейлинг-стоп
-
Стандартный ATR трейлинг
-
Агрессивный режим
-
Более узкий трейлинг
-
Фиксация части прибыли (например, 80%)
-
Автокоррекция SL
-
5. Управление капиталом
-
Фиксированный лот
-
Динамический риск %
6. Защита от просадки (по Equity)
-
Максимальная просадка %
-
Авто-закрытие всех позиций
-
Блокировка новых сделок
-
Автовозобновление после восстановления Equity
7. Фильтры торгового времени
8. Совместимые инструменты
VIX75
XAUUSD
Брокеры синтетики и металлов
GHOST EA
GHOST EA — быстрый и адаптивный пробойный алгоритм для экстремальной волатильности V75 и золота.
Умный пробойный движок
ATR-адаптивные SL/TP
Быстрый трейлинг и фиксация прибыли
Многоуровневое масштабирование
Полная защита Equity
GHOST торгует тихо, точно и безжалостно — как призрак.