Ghost version 2

平均成本法是非常基本且古老的交易算法，但从过去到现在都非常有用。 (注：所有租赁和购买 DCA Pro Trend AI 的用户，必须给我发消息以获取用户指南，在交易前获取推荐设置） 我是一名交易员，从 2009 年开始交易，现在交易就是我的生活。 我根据我所有的知识、所有的交易经验和基金管理经验编写了这个 EA。 让我问你一个问题，对你来说外汇最重要的是什么？ 我不知道你的确切答案，但我正确地知道我的答案“保证金是外汇交易中最重要的”，包括： - 账户杠杆 - 需要保证金 - 已用保证金 - 无保证金 - 保证金水平 - 止损水平 经过几年的亏损（现在不是），我发现并意识到数学，特别是“概率”在交易中非常有用。 我们可以用“概率”来计算一切，并由此获得奖励。 所以，你可以想象一下，我的DCA Pro Trend AI，包括：体验交易，体验资金管理，应用概率找出好的入场/出场，（一点）在行进学习中检测趋势。 目前我只关注算法：DCA 和对冲和网格，忽略所有带有指标的策略，原因是“所有指标总是在价格之后重新绘制和计算”。 DCA Pro Trend AI 的一些功能： -