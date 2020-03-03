Ghost version 2

此智能交易系统（EA）专为高波动性品种设计，特别是 Volatility 75 指数 (VIX75) 和 XAUUSD（黄金）。


它采用稳健的基于 ATR 的突破模型、多层级加仓机制，以及可选趋势过滤， 以识别强势方向动能，同时保持严格的风险控制。


主要功能


1. 突破入场引擎

EA 通过以下方式检测动能突破：

  • ATR 波动率过滤

  • 最高高点 / 最低低点结构

  • EMA 趋势确认（可选）

  • 交易时间过滤确保精确入场


使用以 USD 计价的点差控制，避免低质量入场信号。


2. 多仓位智能加仓（Smart Position Stacking）

每个有效信号可开启多达 3 个头寸，并以可自定义的手数倍增方式强化盈利交易， 而不增加初始风险。


3. 基于 ATR 的止损与止盈

SL 与 TP 根据 ATR 波动率自动计算：

  • SL = ATR × 倍数

  • TP = ATR × 倍数


让风险随市场波动自适应调整。


4. 自适应追踪止损系统

包含两种追踪模式：

  • 标准 ATR 追踪

  • 激进追踪模式（更快锁盈）

    • 更紧的 ATR 跟踪

    • 可锁定一定百分比的未实现利润（如 80%）

    • 随利润增加自动调整 SL


适用于 V75 与黄金的快速行情。


5. 高级资金管理

可选择：

  • 固定手数

  • 动态风险（基于 SL 距离的风险百分比）


手数自动符合经纪商限制。


6. 回撤保护系统（基于 Equity）

用于极端行情的资金防护：

  • 最大回撤百分比限制

  • 超限时自动平仓（可选）

  • 回撤期间停止新订单（可选）

  • Equity 恢复逻辑


当 Equity 回到特定比例时，EA 自动恢复交易。


7. 交易时间过滤

可设置精确的交易时间窗口：

  • 开始时间

  • 结束时间

  • 日终截止分钟


避免低流动性时段。


8. 兼容品种

 VIX 75

 XAUUSD（黄金）

 大多数提供合成指数与金属的经纪商

工作原理

  • 基于近期高/低点检测突破

  • 可选 EMA 趋势确认

  • 验证 ATR 波动与 USD 点差

  • 开启 1–3 个交易

  • 使用动态 SL/TP、追踪止损、锁盈

  • 持续监控账户权益并执行回撤保护


推荐使用方式

  • 适用于 M5–H1

  • 为高波动品种特别优化

  • 建议 VPS 24/7 运行

  • 正式使用前先在模拟测试

GHOST EA 概述


GHOST EA 是为 V75 和黄金极端波动而设计的高速自适应突破系统。


它通过 ATR 波动过滤、EMA 趋势确认、动态止盈止损、多层加仓实现高效交易， 并内置回撤保护、激进追踪与利润锁定。


 智能波动突破引擎

 ATR 自适应止损与止盈

 快速追踪 + 锁盈

 多层加仓

 完整的资金保护系统


GHOST 静默、精准、无情地执行交易——如同幽灵一般。


