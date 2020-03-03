Ghost version 2
- 专家
- Majed Ali K Alotaibi
- 版本: 2.5
- 激活: 7
此智能交易系统（EA）专为高波动性品种设计，特别是 Volatility 75 指数 (VIX75) 和 XAUUSD（黄金）。
它采用稳健的基于 ATR 的突破模型、多层级加仓机制，以及可选趋势过滤， 以识别强势方向动能，同时保持严格的风险控制。
主要功能
1. 突破入场引擎
EA 通过以下方式检测动能突破：
-
ATR 波动率过滤
-
最高高点 / 最低低点结构
-
EMA 趋势确认（可选）
-
交易时间过滤确保精确入场
使用以 USD 计价的点差控制，避免低质量入场信号。
2. 多仓位智能加仓（Smart Position Stacking）
每个有效信号可开启多达 3 个头寸，并以可自定义的手数倍增方式强化盈利交易， 而不增加初始风险。
3. 基于 ATR 的止损与止盈
SL 与 TP 根据 ATR 波动率自动计算：
-
SL = ATR × 倍数
-
TP = ATR × 倍数
让风险随市场波动自适应调整。
4. 自适应追踪止损系统
包含两种追踪模式：
-
标准 ATR 追踪
-
激进追踪模式（更快锁盈）
-
更紧的 ATR 跟踪
-
可锁定一定百分比的未实现利润（如 80%）
-
随利润增加自动调整 SL
-
适用于 V75 与黄金的快速行情。
5. 高级资金管理
可选择：
-
固定手数
-
动态风险（基于 SL 距离的风险百分比）
手数自动符合经纪商限制。
6. 回撤保护系统（基于 Equity）
用于极端行情的资金防护：
-
最大回撤百分比限制
-
超限时自动平仓（可选）
-
回撤期间停止新订单（可选）
-
Equity 恢复逻辑
当 Equity 回到特定比例时，EA 自动恢复交易。
7. 交易时间过滤
可设置精确的交易时间窗口：
-
开始时间
-
结束时间
-
日终截止分钟
避免低流动性时段。
8. 兼容品种
VIX 75
XAUUSD（黄金）
大多数提供合成指数与金属的经纪商
工作原理
-
基于近期高/低点检测突破
-
可选 EMA 趋势确认
-
验证 ATR 波动与 USD 点差
-
开启 1–3 个交易
-
使用动态 SL/TP、追踪止损、锁盈
-
持续监控账户权益并执行回撤保护
推荐使用方式
-
适用于 M5–H1
-
为高波动品种特别优化
-
建议 VPS 24/7 运行
-
正式使用前先在模拟测试
GHOST EA 概述
GHOST EA 是为 V75 和黄金极端波动而设计的高速自适应突破系统。
它通过 ATR 波动过滤、EMA 趋势确认、动态止盈止损、多层加仓实现高效交易， 并内置回撤保护、激进追踪与利润锁定。
智能波动突破引擎
ATR 自适应止损与止盈
快速追踪 + 锁盈
多层加仓
完整的资金保护系统
GHOST 静默、精准、无情地执行交易——如同幽灵一般。