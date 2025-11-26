Ghost version 2
- Experts
- Majed Ali K Alotaibi
- Version: 2.5
- Activations: 7
Cet Expert Advisor est conçu pour les instruments à forte volatilité, notamment Volatility 75 Index (VIX75) et XAUUSD (Or).
Il utilise un modèle robuste de rupture basé sur l’ATR, un empilement multi-positions et un filtre de tendance optionnel pour identifier les mouvements directionnels tout en maintenant un contrôle de risque précis.
Fonctionnalités principales
1. Moteur d’entrée par rupture
Détecte les ruptures grâce à :
-
Filtrage ATR
-
Structure plus haut/plus bas
-
Confirmation de tendance par EMA (optionnelle)
-
Filtre horaire pour une exécution précise
Évite les entrées de faible qualité grâce au contrôle du spread en USD.
2. Empilement intelligent des positions
Pour chaque signal valide, l’EA peut ouvrir jusqu’à 3 positions avec un multiplicateur de lots configurable.
3. Stop-loss et take-profit basés sur l’ATR
-
SL = ATR × Multiplicateur
-
TP = ATR × Multiplicateur
S’adapte automatiquement à la volatilité.
4. Système de trailing stop adaptatif
Deux modes :
-
Trailing ATR standard
-
Mode agressif (verrouillage rapide des profits)
-
Trailing plus serré
-
Verrouillage d’un pourcentage du profit (ex : 80 %)
-
Ajustement automatique du SL
-
5. Gestion avancée du capital
-
Lot fixe ou
-
Risque dynamique basé sur la distance SL
6. Protection contre le drawdown (équité)
-
Limite de drawdown maximum
-
Fermeture automatique (option)
-
Arrêt des nouvelles entrées pendant drawdown
-
Reprise automatique après récupération de l’équité
7. Filtres horaires de trading
8. Instruments compatibles
VIX75
XAUUSD (Or)
Brokers de métaux et indices synthétiques
