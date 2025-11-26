Ghost version 2

Cet Expert Advisor est conçu pour les instruments à forte volatilité, notamment Volatility 75 Index (VIX75) et XAUUSD (Or).





Il utilise un modèle robuste de rupture basé sur l’ATR, un empilement multi-positions et un filtre de tendance optionnel pour identifier les mouvements directionnels tout en maintenant un contrôle de risque précis.





Fonctionnalités principales





1. Moteur d’entrée par rupture

Détecte les ruptures grâce à :

Filtrage ATR

Structure plus haut/plus bas

Confirmation de tendance par EMA (optionnelle)

Filtre horaire pour une exécution précise





Évite les entrées de faible qualité grâce au contrôle du spread en USD.





2. Empilement intelligent des positions

Pour chaque signal valide, l’EA peut ouvrir jusqu’à 3 positions avec un multiplicateur de lots configurable.





3. Stop-loss et take-profit basés sur l’ATR

SL = ATR × Multiplicateur

TP = ATR × Multiplicateur





S’adapte automatiquement à la volatilité.





4. Système de trailing stop adaptatif

Deux modes :

Trailing ATR standard

Mode agressif (verrouillage rapide des profits) Trailing plus serré Verrouillage d’un pourcentage du profit (ex : 80 %) Ajustement automatique du SL







5. Gestion avancée du capital

Lot fixe ou

Risque dynamique basé sur la distance SL





6. Protection contre le drawdown (équité)

Limite de drawdown maximum

Fermeture automatique (option)

Arrêt des nouvelles entrées pendant drawdown

Reprise automatique après récupération de l’équité





7. Filtres horaires de trading





8. Instruments compatibles

VIX75

XAUUSD (Or)

Brokers de métaux et indices synthétiques

GHOST EA





GHOST EA est un système de rupture rapide et adaptatif conçu pour V75 et l’or.





Moteur de rupture intelligent

SL/TP adaptatifs ATR

Trailing rapide + verrouillage des profits

Multi-positions

Système complet de protection de l’équité





GHOST trade silencieusement, précisément et sans relâche — comme un fantôme.