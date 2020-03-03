Ghost version 2

このエキスパートアドバイザー（EA）は、 高ボラティリティの銘柄、特に Volatility 75 Index (VIX75) と XAUUSD（金） のために設計されています。


ATR ブレイクアウトモデル、複数ポジションのスケーリング、 トレンドフィルターを組み合わせ、 強いモメンタムを捉えながら精密なリスク管理を実現します。


主な特徴


1. ブレイクアウトエントリーエンジン

以下を用いてモメンタムブレイクを検出：

  • ATR ボラティリティフィルタ

  • 高値/安値構造

  • EMA トレンド確認（任意）

  • 取引時間フィルタ


USD スプレッド管理により低品質エントリーを回避。


2. マルチポジション・スケーリング

最大 3 つのポジションを段階的に追加し、 初期リスクを増やさず利益を伸ばす。


3. ATR ベースの SL/TP

  • SL = ATR × 係数

  • TP = ATR × 係数


市場ボラティリティに応じて自動調整。


4. 自動追跡ストップ（トレーリング）

  • 標準 ATR トレーリング

  • 攻撃的モード（高速ロック）

    • タイトな ATR トレーリング

    • 利益の一定割合をロック（例：80%）

    • 利益増加に伴い SL を自動調整


5. 高度な資金管理

  • 固定ロット

  • SL 距離に基づくリスク％の動的ロット


6. ドローダウン保護（エクイティベース）

  • 最大 DD% 設定

  • 超過時の全ポジション自動クローズ（任意）

  • DD 中の新規取引停止

  • エクイティ回復後の自動再開


7. 取引時間フィルター


8. 対応銘柄

 VIX75

 XAUUSD（金）

 合成指数・貴金属対応ブローカー

GHOST EA


GHOST EA は V75 と金の極端なボラティリティ向けに設計された高速ブレイクアウト システム。


 ボラティリティブレイクアウトエンジン

 ATR 対応 SL/TP

 高速トレーリング + 利益ロック

 マルチスケールエントリー

 完全なエクイティ保護システム


GHOST は静かに、正確に、そして relentless に取引します——まさに幽霊のように。


