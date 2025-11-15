CatFather EA

Descripción CatFather EA- Sistema Avanzado de Breakout para XAUUSD y BTCUSD

CatFather EA es un Asesor Experto profesional multiactivo diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (Oro) y BTCUSD (Bitcoin). Esta estrategia de ruptura aprovecha los niveles de soporte y resistencia para colocar órdenes pendientes durante las sesiones clave del mercado, con gestión de riesgos incorporada y trailing stops para un rendimiento optimizado.

Optimizado para pruebas retrospectivas rápidas y operaciones en vivo, incluye un panel de control compacto para el seguimiento en tiempo real del saldo, la equidad, P / L, y la reducción.

Principales ventajas:

  • Se centra en activos de alta volatilidad como el oro y Bitcoin para posibles operaciones diarias.
  • Limita el riesgo con un tamaño de posición basado en porcentajes y límites diarios de operaciones.
  • Aplica un tema de gráficos negro y dorado de primera calidad para mejorar el análisis visual.

Este AE es ideal para los operadores que buscan un sistema automatizado de bajo mantenimiento centrado en las oportunidades de ruptura en torno a la apertura de la sesión de Nueva York. Simplemente conecte el EA a un gráfico de un solo activo (XAUUSD o BTCUSD), y detectará y gestionará automáticamente las operaciones para ambos activos, sin necesidad de conectarlo a varios gráficos.

Características principales

  • Estrategia de ruptura: Calcula soportes/resistencias dinámicas a partir de máximos/mínimos H1 recientes y coloca órdenes stop de compra/venta con topes configurables.
  • Gestión del riesgo: Tamaño de las posiciones en función del porcentaje de riesgo de la cuenta; tamaño de lote fijo o dinámico; stop-loss y take-profit en puntos.
  • Trailing Stops: Se activan tras un umbral de beneficios, con controles de paso y distancia para bloquear las ganancias.
  • Momento de la sesión: Las órdenes se colocan poco antes de la apertura de NY (horas/minutos personalizables) para aprovechar el impulso inicial.
  • Límites diarios: Limita las operaciones por activo para evitar el exceso de operaciones; se restablece en los nuevos días.
  • Filtro de diferencial: Comprobación opcional del spread máximo para BTCUSD para evitar entradas de alto coste.
  • Panel de control: Panel de control compacto que muestra el estado, P/L, lotes y órdenes pendientes; gráficos temáticos para una mejor legibilidad.
  • Optimización de Backtest: Reducción de iteraciones y almacenamiento en caché para agilizar las pruebas de estrategias en MT5.
  • Automatización Multi-Asset: Adjuntar a un solo gráfico de la EA maneja de forma independiente tanto XAUUSD y BTCUSD operaciones utilizando los datos del símbolo del corredor.


Cómo funciona

  1. Inicialización: Al iniciarse, el EA configura los parámetros para los activos habilitados (XAUUSD y/o BTCUSD).
  2. Reinicio diario: Al comienzo de cada día de negociación, se reinician los contadores de operaciones y se borran las órdenes pendientes anteriores.
  3. Generación de señales: Durante la ventana pre-NY especificada (por ejemplo, 1-2 horas antes de la apertura), escanea los datos H1 en busca de niveles de soporte/resistencia. Si los niveles están suficientemente alejados, establece órdenes pendientes de ruptura.
  4. Ejecución de la orden: Cuando el precio rompe el nivel, la orden pendiente opuesta se cancela automáticamente. Las órdenes ejecutadas se convierten en posiciones con SL/TP.
  5. Gestión de posiciones: Los trailing stops se ajustan dinámicamente; las posiciones se cierran en TP, SL o al final del día.
  6. Seguimiento: El panel actualiza el capital, la reducción (en % desde el pico) y el estado de los activos en tiempo real.

Todas las operaciones tienen vencimiento en el día para las órdenes pendientes, lo que garantiza que no haya exposición durante la noche.

Recomendaciones

  • Tipo de cuenta: Utilice brokers ECN/STP con spreads bajos ( BTC debe ser inferior a 2200)
  • Depósito mínimo: $100 USD.
  • Marco temporal: Adjuntar a cualquier gráfico (H1 recomendado); las operaciones en los datos específicos de los activos.
  • Pruebas: Ejecutar backtests en H1 para velocidad; forward-test en demo durante 1-2 semanas.
  • Optimización: Céntrese en los parámetros de arrastre para su tolerancia a la volatilidad.

Soporte y actualizaciones

El soporte se proporciona exclusivamente a través de la sección de comentarios del producto MQL5 o mensajes privados en MQL5.com. Informe de los problemas con los registros / capturas de pantalla para una rápida resolución.

Después de la compra, envíeme un mensaje para obtener asistencia personalizada.

Este EA recibe actualizaciones gratuitas para correcciones de errores y mejoras menores.

Gracias por considerar CatFather EA. Opere con responsabilidad - el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


Isaac Adjei
366
Isaac Adjei 2025.12.09 03:00 
 

Very happy with the EA. Excellent. Consistent. Trusted.

Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.12.07 22:35 
 

O EA do Jorge está performando muito bem. Como já era esperado de um sistema extremamente bem configurado e com controle rigoroso de drawdown, o desempenho está alinhado tanto com a proposta do projeto quanto com aquilo que os backtests antecipavam. Vou seguir acompanhando e testando com atenção. Caso surja qualquer ponto relevante, informarei por aqui.

Eliicas82 Trading
106
Eliicas82 Trading 2025.11.18 21:45 
 

I had problems to get it running, and the developer was very helpful to set up the EA on my desk

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
NeonScalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.75 (16)
Asesores Expertos
¡¡¡NeonScalper EA - Robot de comercio de oro seguro y fiable !!! DESPUÉS DE COMPRARLO ENVIAME UN MENSAJE PARA TENER EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN !!! SEÑAL EN VIVO Profesional de comercio automatizado para XAUUSD (Oro) en M15 Timeframe) NeonScalper EA es un asesor experto diseñado para el comercio XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 15 minutos (M15). Emplea una estrategia de scalping basada en rupturas con una estricta gestión del riesgo, ofreciendo un rendimiento constante sin depender de
HyperNDX EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (1)
Asesores Expertos
HyperNDX Pro - EA de Trading de Oro Después de la compra, envíame un mensaje para que pueda ayudarte con la configuración. Sistema profesional de trading automatizado para XAUUSD con interfaz visual premium. Lo Que Hace: Análisis inteligente de niveles de soporte/resistencia Trailing stop dinámico para maximizar ganancias Optimizado para el horario de la sesión de Nueva York Gestión automática de riesgo por operación Características Principales: Estrategia Inteligente: Detección de niveles H1 +
Isaac Adjei
366
Isaac Adjei 2025.12.09 03:00 
 

Very happy with the EA. Excellent. Consistent. Trusted.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1998
Respuesta del desarrollador Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.12.14 21:16
Thanks bro!
Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.12.07 22:35 
 

O EA do Jorge está performando muito bem. Como já era esperado de um sistema extremamente bem configurado e com controle rigoroso de drawdown, o desempenho está alinhado tanto com a proposta do projeto quanto com aquilo que os backtests antecipavam. Vou seguir acompanhando e testando com atenção. Caso surja qualquer ponto relevante, informarei por aqui.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1998
Respuesta del desarrollador Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.12.08 00:07
Valeu meu amigo 👊🏼
Eliicas82 Trading
106
Eliicas82 Trading 2025.11.18 21:45 
 

I had problems to get it running, and the developer was very helpful to set up the EA on my desk

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1998
Respuesta del desarrollador Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.11.19 08:14
Thanks for your trust bro
