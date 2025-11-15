SEÑAL EN VIVO EXNESS

Descripción CatFather EA- Sistema Avanzado de Breakout para XAUUSD y BTCUSD

CatFather EA es un Asesor Experto profesional multiactivo diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (Oro) y BTCUSD (Bitcoin). Esta estrategia de ruptura aprovecha los niveles de soporte y resistencia para colocar órdenes pendientes durante las sesiones clave del mercado, con gestión de riesgos incorporada y trailing stops para un rendimiento optimizado.

Optimizado para pruebas retrospectivas rápidas y operaciones en vivo, incluye un panel de control compacto para el seguimiento en tiempo real del saldo, la equidad, P / L, y la reducción.

Principales ventajas:

Se centra en activos de alta volatilidad como el oro y Bitcoin para posibles operaciones diarias.

Limita el riesgo con un tamaño de posición basado en porcentajes y límites diarios de operaciones.

Aplica un tema de gráficos negro y dorado de primera calidad para mejorar el análisis visual.

Este AE es ideal para los operadores que buscan un sistema automatizado de bajo mantenimiento centrado en las oportunidades de ruptura en torno a la apertura de la sesión de Nueva York. Simplemente conecte el EA a un gráfico de un solo activo (XAUUSD o BTCUSD), y detectará y gestionará automáticamente las operaciones para ambos activos, sin necesidad de conectarlo a varios gráficos.

Características principales

Estrategia de ruptura: Calcula soportes/resistencias dinámicas a partir de máximos/mínimos H1 recientes y coloca órdenes stop de compra/venta con topes configurables.

Calcula soportes/resistencias dinámicas a partir de máximos/mínimos H1 recientes y coloca órdenes stop de compra/venta con topes configurables. Gestión del riesgo: Tamaño de las posiciones en función del porcentaje de riesgo de la cuenta; tamaño de lote fijo o dinámico; stop-loss y take-profit en puntos.

Tamaño de las posiciones en función del porcentaje de riesgo de la cuenta; tamaño de lote fijo o dinámico; stop-loss y take-profit en puntos. Trailing Stops: Se activan tras un umbral de beneficios, con controles de paso y distancia para bloquear las ganancias.

Se activan tras un umbral de beneficios, con controles de paso y distancia para bloquear las ganancias. Momento de la sesión: Las órdenes se colocan poco antes de la apertura de NY (horas/minutos personalizables) para aprovechar el impulso inicial.

Las órdenes se colocan poco antes de la apertura de NY (horas/minutos personalizables) para aprovechar el impulso inicial. Límites diarios: Limita las operaciones por activo para evitar el exceso de operaciones; se restablece en los nuevos días.

Limita las operaciones por activo para evitar el exceso de operaciones; se restablece en los nuevos días. Filtro de diferencial: Comprobación opcional del spread máximo para BTCUSD para evitar entradas de alto coste.

Comprobación opcional del spread máximo para BTCUSD para evitar entradas de alto coste. Panel de control: Panel de control compacto que muestra el estado, P/L, lotes y órdenes pendientes; gráficos temáticos para una mejor legibilidad.

Panel de control compacto que muestra el estado, P/L, lotes y órdenes pendientes; gráficos temáticos para una mejor legibilidad. Optimización de Backtest: Reducción de iteraciones y almacenamiento en caché para agilizar las pruebas de estrategias en MT5.

Reducción de iteraciones y almacenamiento en caché para agilizar las pruebas de estrategias en MT5. Automatización Multi-Asset: Adjuntar a un solo gráfico de la EA maneja de forma independiente tanto XAUUSD y BTCUSD operaciones utilizando los datos del símbolo del corredor.





Cómo funciona

Inicialización: Al iniciarse, el EA configura los parámetros para los activos habilitados (XAUUSD y/o BTCUSD). Reinicio diario: Al comienzo de cada día de negociación, se reinician los contadores de operaciones y se borran las órdenes pendientes anteriores. Generación de señales: Durante la ventana pre-NY especificada (por ejemplo, 1-2 horas antes de la apertura), escanea los datos H1 en busca de niveles de soporte/resistencia. Si los niveles están suficientemente alejados, establece órdenes pendientes de ruptura. Ejecución de la orden: Cuando el precio rompe el nivel, la orden pendiente opuesta se cancela automáticamente. Las órdenes ejecutadas se convierten en posiciones con SL/TP. Gestión de posiciones: Los trailing stops se ajustan dinámicamente; las posiciones se cierran en TP, SL o al final del día. Seguimiento: El panel actualiza el capital, la reducción (en % desde el pico) y el estado de los activos en tiempo real.

Todas las operaciones tienen vencimiento en el día para las órdenes pendientes, lo que garantiza que no haya exposición durante la noche.

Recomendaciones

Tipo de cuenta: Utilice brokers ECN/STP con spreads bajos ( BTC debe ser inferior a 2200)

Utilice brokers ECN/STP con spreads bajos Depósito mínimo: $100 USD.

$100 USD. Marco temporal: Adjuntar a cualquier gráfico (H1 recomendado); las operaciones en los datos específicos de los activos.

Adjuntar a cualquier gráfico (H1 recomendado); las operaciones en los datos específicos de los activos. Pruebas: Ejecutar backtests en H1 para velocidad; forward-test en demo durante 1-2 semanas.

Ejecutar backtests en H1 para velocidad; forward-test en demo durante 1-2 semanas. Optimización: Céntrese en los parámetros de arrastre para su tolerancia a la volatilidad.

Soporte y actualizaciones

El soporte se proporciona exclusivamente a través de la sección de comentarios del producto MQL5 o mensajes privados en MQL5.com. Informe de los problemas con los registros / capturas de pantalla para una rápida resolución.

Después de la compra, envíeme un mensaje para obtener asistencia personalizada.

Este EA recibe actualizaciones gratuitas para correcciones de errores y mejoras menores.

Gracias por considerar CatFather EA. Opere con responsabilidad - el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.