Übersicht CatFather EA- Fortgeschrittenes Breakout-System für XAUUSD und BTCUSD

CatFather EA ist ein professioneller Multi-Asset Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) und BTCUSD (Bitcoin) entwickelt wurde. Diese Breakout-Strategie nutzt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um schwebende Orders während wichtiger Marktsitzungen zu platzieren, mit integriertem Risikomanagement und Trailing-Stops für eine optimierte Performance.

Sie wurde für schnelles Backtesting und Live-Handel optimiert und enthält ein kompaktes Kontrollpanel zur Echtzeitüberwachung von Saldo, Eigenkapital, P/L und Drawdown.

Wichtigste Vorteile:

Zielt auf Vermögenswerte mit hoher Volatilität wie Gold und Bitcoin für potenzielle tägliche Trades ab.

Begrenzt das Risiko durch prozentuale Positionsgrößen und tägliche Handelsobergrenzen.

Wendet ein erstklassiges schwarz-goldenes Chartthema für eine verbesserte visuelle Analyse an.

Dieser EA ist ideal für Händler, die ein automatisiertes, wartungsarmes System suchen, das sich auf Ausbruchschancen rund um die Eröffnung der New Yorker Sitzung konzentriert. Hängen Sie den EA einfach an ein einzelnes Asset-Chart an (XAUUSD oder BTCUSD), und er erkennt und verwaltet automatisch Trades für beide Assets - Sie müssen ihn nicht an mehrere Charts anhängen.

Hauptmerkmale

Ausbruchs-Strategie: Berechnet dynamische Unterstützung/Widerstand aus den jüngsten H1-Hochs/Tiefs und platziert Kauf-/Verkaufsstopp-Orders mit konfigurierbaren Puffern.

Berechnet dynamische Unterstützung/Widerstand aus den jüngsten H1-Hochs/Tiefs und platziert Kauf-/Verkaufsstopp-Orders mit konfigurierbaren Puffern. Risikomanagement: Positionsgrößen basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos; feste oder dynamische Losgröße; Stop-Loss und Take-Profit in Punkten.

Positionsgrößen basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos; feste oder dynamische Losgröße; Stop-Loss und Take-Profit in Punkten. Nachlaufende Stops: Werden nach einem Gewinnschwellenwert aktiviert, mit Schritt- und Abstandssteuerung zur Sicherung von Gewinnen.

Werden nach einem Gewinnschwellenwert aktiviert, mit Schritt- und Abstandssteuerung zur Sicherung von Gewinnen. Session-Timing: Orders werden kurz vor der Eröffnung des New Yorker Marktes platziert (anpassbare Stunden/Minuten), um ein frühes Momentum zu nutzen.

Orders werden kurz vor der Eröffnung des New Yorker Marktes platziert (anpassbare Stunden/Minuten), um ein frühes Momentum zu nutzen. Tägliche Limits: Begrenzt Trades pro Vermögenswert, um Overtrading zu verhindern; wird an neuen Tagen zurückgesetzt.

Begrenzt Trades pro Vermögenswert, um Overtrading zu verhindern; wird an neuen Tagen zurückgesetzt. Spread-Filter: Optionale Überprüfung des maximalen Spreads für BTCUSD, um kostspielige Einstiege zu vermeiden.

Optionale Überprüfung des maximalen Spreads für BTCUSD, um kostspielige Einstiege zu vermeiden. Bedienfeld: Kompaktes Dashboard mit Anzeige von Status, P/L, Lots und schwebenden Aufträgen; thematisch angepasste Charts für bessere Lesbarkeit.

Kompaktes Dashboard mit Anzeige von Status, P/L, Lots und schwebenden Aufträgen; thematisch angepasste Charts für bessere Lesbarkeit. Backtest-Optimierung: Reduzierte Iterationen und Zwischenspeicherung für schnellere Strategietests im MT5.

Reduzierte Iterationen und Zwischenspeicherung für schnellere Strategietests im MT5. Multi-Asset-Automatisierung: Der EA kann nur an einen Chart angehängt werden und wickelt unabhängig sowohl XAUUSD- als auch BTCUSD-Handel unter Verwendung von Brokersymboldaten ab.





Wie es funktioniert

Initialisierung: Beim Start konfiguriert der EA die Parameter für die aktivierten Vermögenswerte (XAUUSD und/oder BTCUSD). Täglicher Reset: Zu Beginn eines jeden Handelstages werden die Handelszähler zurückgesetzt und vorherige ausstehende Orders gelöscht. Signalerzeugung: Während des angegebenen Zeitfensters vor Handelsbeginn (z. B. 1-2 Stunden vor Handelsbeginn) werden die H1-Daten auf Unterstützungs-/Widerstandsniveaus überprüft. Wenn die Niveaus weit genug entfernt sind, werden schwebende Ausbruchsaufträge erteilt. Ausführung der Order: Wenn der Preis das Niveau durchbricht, wird die entgegengesetzte schwebende Order automatisch annulliert. Erfüllte Aufträge werden zu Positionen mit SL/TP. Positionsverwaltung: Trailing Stops werden dynamisch angepasst; Positionen werden am TP, SL oder Tagesende geschlossen. Überwachung: Das Panel aktualisiert Eigenkapital, Drawdown (in % vom Höchststand) und Vermögensstatus in Echtzeit.

Alle Trades nutzen den Tagesablauf für schwebende Orders, um sicherzustellen, dass kein Risiko über Nacht besteht.

Empfehlungen

Kontotyp: Verwenden Sie ECN/STP-Broker mit niedrigen Spreads ( BTC muss weniger als 2200 betragen)

Verwenden Sie ECN/STP-Broker mit niedrigen Spreads Mindesteinlage: $100 USD.

$100 USD. Zeitrahmen: Anhängen an ein beliebiges Diagramm (H1 empfohlen); Handel mit anlagespezifischen Daten.

Anhängen an ein beliebiges Diagramm (H1 empfohlen); Handel mit anlagespezifischen Daten. Testen: Führen Sie Backtests auf H1 durch, um die Geschwindigkeit zu erhöhen; testen Sie 1-2 Wochen lang auf Demo.

Führen Sie Backtests auf H1 durch, um die Geschwindigkeit zu erhöhen; testen Sie 1-2 Wochen lang auf Demo. Optimieren: Konzentrieren Sie sich auf Trailing-Parameter für Ihre Volatilitätstoleranz.

Unterstützung und Aktualisierungen

Support wird ausschließlich über den MQL5-Produktkommentarbereich oder private Nachrichten auf MQL5.com angeboten. Melden Sie Probleme mit Protokollen/Screenshots für eine schnelle Lösung.

Senden Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um persönliche Unterstützung bei der Einrichtung zu erhalten.

Dieser EA erhält kostenlose Updates für Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen.

Vielen Dank, dass Sie CatFather EA in Betracht gezogen haben. Handeln Sie verantwortungsbewusst - vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.