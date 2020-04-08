QuarterFlow Precision Trader es un indicador de scalping y swing trading a corto plazo de última generación diseñado para operadores que desean operar en sincronía con el flujo monetario institucional.

Diseñada en torno a Order Flow Analytics y la Teoría Trimestral de ICT, esta herramienta aísla zonas de scalping de alta probabilidad con una precisión inigualable en los principales pares de USD.

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS

1. Motor de flujo de órdenes

Análisis Delta de Volumen: Mide en tiempo real la presión compradora frente a la vendedora para exponer los cambios en el sentimiento del mercado.

Delta de volumen acumulado (CVD): Sigue la participación institucional neta a lo largo de las velas para confirmar la fuerza de la dirección.

Detección de desequilibrios: Marca automáticamente los desequilibrios de oferta y demanda que actúan como imanes de liquidez.

Zonas de absorción: Destaca las zonas en las que las grandes órdenes absorben la actividad minorista, a menudo precursoras de retrocesos.

2. Teoría del Tiempo Trimestral (Conceptos TIC)

Las horas de mercado se dividen en cuatro Trimestres de 15 minutos: Q1: Rango de apertura (zona de barrido inicial) Q2: Sesgo de continuación Q3: Fase de impulso máximo Q4: Reversión / recogida de beneficios

Kill Zones: Detecta las ventanas de negociación institucionales - Londres, Nueva York y cierre de Londres - optimizando la sincronización del scalping.

Integración del Fair Value Gap (FVG): Identifica desequilibrios de 3 velas utilizados como puntos de entrada o retroceso.

3. Lógica de señales mejorada (8 filtros de precisión)

Cada señal de entrada se valida mediante un modelo de filtros múltiples que combina:

Alineación de tendencia (cruce de EMA)

Detección de retrocesos (zonas del canal de Keltner)

Confirmación de estructura (sesgo HH/LL)

Validación del Fair Value Gap

Filtro de tiempo de sesión

Confirmación de Delta de Volumen

Control del rango de volatilidad

Filtro de sesgo direccional

4. Interfaz visual

Las superposiciones de gráficos limpios resaltan el sesgo direccional, las zonas de muerte, las regiones de desequilibrio y las flechas de señal, creadas para la toma de decisiones instantánea en pares de USD que se mueven rápidamente.

PRINCIPALES VENTAJAS

Precisión de entrada de nivel institucional con filtros de datos de bajo retardo.

Funciona en múltiples pares USD (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, etc.).

Combina teoría temporal, mapas de liquidez y desequilibrio de volumen para una lógica de scalping avanzada.

Sin repintado y con filtros ajustables para el control del riesgo.

Diseñado para traders intradía, prop firm scalpers, y seguidores del concepto ICT.

MEJOR USADO PARA

M1-M15 scalping y momentum trading intradía.

Estrategias basadas en la sesión (Londres/NY).

Seguimiento de la dominancia del par USD durante las horas de volatilidad.

AJUSTES RECOMENDADOS

Plazos: M1-M15

Pares: Principales pares USD

Sesiones: Londres, Nueva York

Modo de riesgo: Adaptativo (por defecto 1.0)

Confirmación: CVD + Alineación trimestral de sesgos

Descargo de responsabilidad:

QuarterFlow Precision Trader no es un proveedor de señales, sino una herramienta de mapeo de mercado para operadores disciplinados. Siempre backtest y confirmar la lógica antes de su uso en vivo.