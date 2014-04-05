Supply and Demand Zones Professional

Indicador de Zonas de Oferta y Demanda para MT5

Detección profesional de zonas de oferta y demanda de nivel institucional con alertas inteligentes

🎯 ¿QUÉ ES?

Zonas de oferta ydemanda es un potente indicador MT5 que identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda institucionales de alta probabilidad en cualquier gráfico.Este indicador profesional trae la detección avanzada de zonas a MetaTrader 5 con características mejoradas.

A diferencia de los niveles de soporte y resistencia tradicionales, este indicador detecta huellas institucionales reales: zonas en las que los bancos y los grandes actores entraron agresivamente en el mercado, creando desequilibrios que a menudo provocan fuertes reacciones de los precios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detección automática de zonas

  • Algoritmo inteligente que identifica las zonas basándose en patrones de 3 velas + aumento de volumen
  • Máximo 5 zonas por tipo para evitar el desorden de los gráficos
  • Dimensionamiento adaptativo mediante ATR (Average True Range) para una altura óptima de la zona
  • Funciona con todos los símbolos: Divisas, Índices, Metales, Cripto, Acciones

Completo sistema de alertas

  • Nueva Zona Creada - Nunca pierda una nueva oportunidad
  • Zona de Toques de Precio - Reciba notificaciones en puntos críticos de decisión
  • Zona Rota - Sepa cuándo cambia la estructura del mercado
  • Múltiples métodos de notificación: Sonido, notificaciones Push, Email
  • ✅ S in alertas históricas - Sólo alertas para eventos posteriores a la inicialización
  • ✅ Prevención inteligente de duplicados - Una alerta por zona y por evento

Inteligencia visual

  • Zonas sólidas: Zonas frescas y sin tocar (probabilidad más alta).
  • Zonas discontinuas: Zonas que el precio ha probado (aún válidas, utilizar con precaución)
  • Etiquetas Delta de volumen: Muestra la fuerza de convicción institucional
  • Código de colores: Naranja para la oferta, azul para la demanda (personalizable)
  • Ampliación automática: Las zonas se proyectan automáticamente hacia el futuro

Calidad profesional

  • ✅ S in repintado: las zonas se fijan una vez creadas
  • Código eficiente - Funciona sin problemas incluso en múltiples gráficos
  • Totalmente personalizable - Ajusta colores, periodo ATR, multiplicador.
  • Documentación completa - Se incluye un manual de usuario de 10 páginas
  • Compatible con múltiples marcos temporales - M5 a D1 (mejor en M15-H4)

CÓMO FUNCIONA

Algoritmo de detección

El indicador escanea en busca de patrones específicos que indiquen actividad institucional:

  1. 3 velas consecutivas del mismo color (alcistas o bajistas)
  2. Aumento del volumen por encima de la media (huella institucional)
  3. Identificación del punto de reversión - donde el precio rechazó con fuerza
  4. Creación de zona en el origen del movimiento

Laszonas de oferta se forman en la BASE de los movimientos bajistas (donde entraron los vendedores)
Las zonas de demanda se forman en la BASE de los movimientos alcistas (donde entraron los compradores)

Cálculo del Delta de Volumen

Cada zona muestra un valor Delta de Volumen:

  • Representa la presión neta de compra/venta durante la formación de la zona
  • Valores absolutos más altos = mayor convicción institucional
  • Ejemplo: "Demanda 61.087K" significa 61.087 unidades de volumen neto de compra

Guía de interpretación:

< 20K: Zona débil - Precaución 20-50K: Zona normal - Probabilidad estándar 50-100K: Zona fuerte - Probabilidad alta > 100K: Zona muy fuerte - Entrada premium

Gestión de zonas

Creación:

  • Las zonas se crean cuando se completa el patrón
  • Sólo quedan las zonas más recientes y relevantes
  • Periodo de enfriamiento de 15 compases entre detecciones

Invalidación:

  • Las zonas de oferta se rompen cuando el precio cierra por encima de la zona
  • Las zonas de demanda se rompen cuando el precio cierra por debajo de la zona
  • Las zonas rotas se eliminan inmediatamente

Actualizaciones visuales:

  • Las zonas se vuelven discontinuas después de 20 barras si el precio las ha tocado pero no las ha roto.
  • Máximo de 5 zonas activas por tipo (la más antigua se elimina primero)

💡 ESTRATEGIAS DE TRADING INCLUIDAS

Estrategia 1: Zona de rebote

Esperar a que el precio alcance una zona, buscar velas de rechazo, entrar en la confirmación. Perfecto para scalping y day trading.

Estrategia 2: Romper y volver a probar

Operar en el retesteo de una zona rota (la antigua resistencia se convierte en soporte). Excelente para captar tendencias fuertes.

Estrategia 3: Operar en confluencias

Combine zonas con niveles de Fibonacci, números redondos o medias móviles para obtener configuraciones de alta probabilidad.

Estrategia 4: Multi-Timeframe

Identificar zonas en H4/D1, ejecutar en M15/H1. Opere sólo en la dirección de la tendencia del marco de tiempo superior.

🎓 ¿PARA QUIÉN ES ESTO?

Day Traders - Niveles intradía claros para entradas y salidas
Swing Traders - Zonas principales para posiciones de varios días
Scalpers - Reacciones rápidas en niveles institucionales
Algorithmic Traders - Las zonas pueden ser leídas por EAs
Todos los niveles de experiencia - Desde principiantes hasta profesionales.

📱 DETALLES DEL SISTEMA DE ALERTA

Control Completo

  • Interruptor principal: Activa/desactiva todas las alertas con un solo interruptor
  • Controles individuales: Elija qué alertas desea
  • Múltiples métodos de envío: Sonido, Push móvil, Correo electrónico

Formato del mensaje de alerta

Cada alerta incluye información completa:

TOQUE | Zona de Demanda | XAUUSD | PERIOD_M15 | Barra: 2025.01.10 14:45 | Local: 2025.01.10 14:47:23 | Precio: 4465.20

Incluye: Tipo de evento, Tipo de zona, Símbolo, Marco temporal, Hora de la barra, Hora local, Nivel de precio

Lógica de Alerta Inteligente

  • ✅ Sólo alertas para zonas creadas DESPUÉS de la inicialización del indicador
  • ✅ Sin alertas duplicadas (una por zona por tipo de evento)
  • ✅ Alertas enviadas al cierre de la barra (sin señales prematuras)
  • ✅ Funciona 24/7 incluso cuando está lejos del ordenador

PARÁMETROS

Ajustes visuales

  • Color de suministro: Naranja por defecto (totalmente personalizable)
  • Color de la demanda: Azul Dodger por defecto (totalmente personalizable)

Ajustes técnicos

  • Periodo ATR: Por defecto 200 (rango 50-500)
    • Más alto = zonas más estables
    • Más bajo = más sensible a la volatilidad reciente
  • Multiplicador A TR: Por defecto 2.0 (rango 1.0-5.0)
    • Mayor = zonas más grandes (conservador)
    • Más bajo = zonas más pequeñas (agresivo)

Ajustes de alerta

  • Activar todas las alertas (interruptor principal)
  • Alerta: Nueva zona creada
  • Alerta: Precio toca zona
  • Alerta: Zona rota
  • Activar Sonido
  • Activar Notificaciones Push
  • Activar alertas por correo electrónico

📦 QUÉ INCLUYE

  1. Archivo de indicadores (.ex5 compilado)
  2. Manual de usuario completo (10 páginas, PDF)
  3. Guía de inicio rápido (2 páginas, PDF)
  4. Guía de estrategias con 4 estrategias de trading completas
  5. Tutorial de configuración de alertas
  6. Actualizaciones de por vida (gratuitas)
  7. Soporte por correo electrónico

🎯 MEJORES PRÁCTICAS

Ajustes recomendados por estilo

Day Trading (M15-H1):

  • Periodo ATR: 150
  • Multiplicador ATR: 2.0
  • Todas las alertas activadas

Swing Trading (H4-D1):

  • Periodo ATR: 200
  • Multiplicador ATR: 2.5
  • Sólo alertas de zona nueva y toque

Scalping (M5-M15):

  • Periodo ATR: 100
  • Multiplicador ATR: 1.5
  • Alertas táctiles activadas

Consejos para la gestión de riesgos

  • Máximo 1-2% de riesgo por operación
  • Stop loss justo fuera de la zona (2-5 pips)
  • Relación Riesgo/Recompensa mínima de 1:2
  • No opere en todas las zonas, sea selectivo
  • Combínelo con el análisis de tendencias

⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Plataforma: MetaTrader 5 solamente
  • Compilación: 3640+ (versiones recientes de MT5)
  • Programación: MQL5
  • Tipo de indicador Indicador gráfico
  • Repintado: No (las zonas son fijas)
  • Uso de CPU: Bajo (código optimizado)
  • Múltiples gráficos: Sí (puede ejecutarse en un número ilimitado de gráficos)

🌟 ¿POR QUÉ ELEGIR ESTE INDICADOR?

vs Soporte/Resistencia tradicional

❌ S/R: Líneas horizontales subjetivas
✅ Esto: Zonas objetivas con validación institucional

vs Otros indicadores de TED

❌ Otros: Detección básica, sin alertas, gráficos desordenados
✅ Este: Filtrado avanzado, sistema de alertas completo, visualización limpia.

vs Dibujo manual de zonas

❌ Manual: Tardado, inconsistente, emocional
✅ Esto: Instantáneo, objetivo, basado en algoritmos

📈 NOTAS DE RENDIMIENTO

Este indicador NO predice el futuro ni garantiza ganancias. Es una herramienta que identifica zonas de alta probabilidad basándose en patrones de actividad institucional.

El éxito requiere:

  • Gestión adecuada del riesgo (1-2% por operación)
  • Confluencia con otros análisis
  • Confirmación de la entrada (no opere ciegamente en todas las zonas)
  • Paciencia y disciplina
  • Practique primero en una cuenta demo

Resultados típicos:

  • Tasa de ganancias del 60-70% cuando se combina con un análisis adecuado
  • Mejor rendimiento en mercados líquidos (principales pares, índices, oro)
  • Óptimo en plazos M15-H4
  • Funciona mejor durante sesiones de gran volumen (Londres, Nueva York)

LICENCIA Y USO

  • Licencia única: 1 cuenta MT5
  • Uso ilimitado: Uso en gráficos y símbolos ilimitados.
  • Sin restricciones: Opere en vivo o demo
  • Licencia de por vida: Sin cuotas recurrentes
  • Actualizaciones gratuitas: Todas las versiones futuras incluidas

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Funciona en MT4?
R: No, sólo MT5. La versión MT4 puede ser desarrollada en el futuro.

P: ¿Puedo utilizarlo con Asesores Expertos?
R: Sí, las zonas se dibujan como objetos gráficos que pueden ser leídos por los EA.

P: ¿Funcionará con mi broker?
R: Sí, funciona con cualquier broker MT5 (Forex, CFD, Futuros).

P: ¿En cuántos gráficos puedo utilizarlo?
R: Gráficos ilimitados con una sola licencia.

P: ¿Se repinta?
R: No, las zonas se fijan una vez creadas y no cambian en el pasado.

🚀 EMPIECE HOY MISMO

Transforma tu trading con la detección profesional de Oferta y Demanda.

Haga clic en "Comprar" para obtener acceso instantáneo a:

  • El indicador (archivo .ex5)
  • Manual completo de 10 páginas
  • Guía de inicio rápido
  • Todos los bonus
  • Actualizaciones de por vida
  • Soporte por email


HISTORIA DE LA VERSIÓN 📋

v1.03 (Actual)

  • Implementación completa del sistema de alertas
  • Notificaciones push, sonido, correo electrónico
  • Prevención inteligente de duplicados
  • Mensajes de alerta mejorados

v1.02

  • Corregido el procesamiento histórico
  • Mejora de la lógica de invalidación de zonas
  • Optimización del rendimiento

v1.01

  • Mayor precisión en la detección de zonas
  • Mejor eliminación de solapamientos
  • Mejoras visuales

v1.00

  • Versión inicial
  • Detección de S&D básicos
  • Visualización básica

COMPRE AHORA Y EMPIECE A OPERAR EN ZONAS INSTITUCIONALES

Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Utilice una gestión adecuada del riesgo y opere con responsabilidad.


Productos recomendados
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Supply demand zone confirm MT5
Do Thi Phuong Anh
Indicadores
Los operadores de Forex a menudo observan una mayor actividad del mercado cerca de las zonas de Oferta y Demanda, que son niveles formados sobre la base de zonas donde se han producido previamente fuertes movimientos de precios. El indicador de Confirmación de Oferta Demanda Fuerte Débil utiliza fractales y el indicador ATR para identificar y trazar zonas de soporte y resistencia en el gráfico de precios. Estas zonas se clasifican de la siguiente manera: - Débiles: puntos altos y bajos signif
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El Weis Wave Chart Forex para MT5 es un indicador de precio y volumen. La lectura de Precio y Volumen fue ampliamente difundida a través de Richard Demille Wyckoff en base a las tres leyes creadas por él: Oferta y Demanda, Causa y Efecto y Esfuerzo vs. Resultado. En 1900, R.Wyckoff ya utilizaba el gráfico de ondas en sus análisis. Muchos años después, alrededor de 1990, David Weis Automatizó el gráfico de ondas de R. Wyckoff y hoy os traemos la evolución del gráfico de ondas de David Weis. Muest
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicadores
Descripción El indicador utiliza la teoría del perfil de mercado para mostrar diariamente las zonas de negociación más relevantes. Las zonas que se muestran son LVN (nodos de bajo volumen) y POC (punto de control). Una zona LVN es aquella que representa las áreas de precios con menos tiempo o volumen a lo largo del día. Normalmente, estas zonas indican una iniciativa de oferta o demanda y, en el futuro, pueden convertirse en importantes zonas de ruptura o retroceso. Una zona POC es aquella que r
Supply and Demand Zones MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Zonas de Oferta y Demanda es una de las mejores herramientas que hemos creado. Esta gran herramienta dibuja automáticamente zonas de oferta y demanda, los mejores lugares para abrir y cerrar posiciones. Tiene muchas características avanzadas tales como soporte de zonas multi timeframe, visualización del ancho de las zonas, notificaciones de alerta para zonas retocadas, y mucho más. Debido a la fractalidad del mercado, este indicador puede ser utilizado para cualquier tipo de trading
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicadores
Herramienta avanzada de análisis de perfiles de volumen para MetaTrader 5 Kecia Volume Profile Order Finder proporciona a los operadores capacidades de análisis de perfiles de volumen. Este indicador MT5 combina la visualización del perfil de volumen con cálculos estadísticos para ayudar a identificar posibles oportunidades de trading y sugiere niveles de entrada, stop loss y take profit basados en la estructura del mercado. Visualización del Perfil de Mercado Transforme su gráfico con visualiza
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indicadores
Monster Harmonics Indicator es un indicador de patrones armónicos. Reconoce patrones Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark y AB=CD. También reconoce patrones proyectados que aún no se han completado. Monster incluso muestra la PRZ (Potential Reversal Zone). Los usuarios pueden añadir sus propios patrones a Monster. Además de la pauta actual, Monster también muestra todas las pautas del historial de símbolos. Monster proporcionará alertas de patrones en desarrollo.
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicadores
No Demanda No Oferta Este indicador identifica velas de No Demanda - No Oferta en su gráfico y traza barras de volumen coloreadas según la señal. Se puede aplicar a todos los marcos de tiempo o sólo a uno específico. También se puede utilizar como indicador de volumen regular con futuro excepcional de VOLUMEN ponderado. Además tiene una notificación de alerta, sonido y correo electrónico cuando se produce una señal. El indicador no repinta pero la alerta vendrá en dos velas atrás debido a la def
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   Analizador de Sincronización Temporal de Donchian   incorpora una potente dimensión   multitemporal   al análisis clásico de canales de Donchian, permitiendo a los operadores monitorizar simultáneamente   la fuerza de la tendencia   y las posibles   señales de reversión   en cinco períodos gráficos diferentes. Este indicador avanzado calcula los máximos y mínimos más altos en los marcos temporales seleccionados, generando   señales visuales claras   que ayudan a identificar la convergencia
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Nova AC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AC Trader es una automatización moderna del Accelerator Oscillator (AC) , una herramienta de impulso de Bill Williams diseñada para detectar cambios en la aceleración del mercado antes de que se formen completamente las tendencias. Este EA transforma la naturaleza de alerta temprana del indicador en un sistema de trading estructurado que reacciona sólo cuando los cambios de momentum son claros y consistentes. En lugar de esperar a que la tendencia sea obvia, Nova AC Trader identifica cuándo
Smart Leg Structure PRO
El Mehdi Oulkouch
Indicadores
Visión general Si usted opera utilizando Conceptos de Dinero Inteligente o estrategias de estructura de mercado, esta herramienta hace instantáneamente sus gráficos más limpios y su lectura de estructura mucho más fácil. Smart Leg Structure PRO identifica automáticamente el tramo de mercado más reciente, marca el máximo, el mínimo y el equilibrio, y muestra cada Fair Value Gap (FVG) y punto de oscilación en segundos. Se acabaron las suposiciones y el redibujado manual de líneas: este indicador l
Waves PRO
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Para aquellos que aprecian el enfoque de Richard Wyckoff para leer los mercados, en Minions Labs diseñamos una herramienta derivada - sí, derivada, pusimos nuestra propia visión y salsa en este indicador - que llamamos Waves PRO . Este indicador proporciona un ZigZag controlado por la volatilidad del mercado (ATR) para construir sus tramos, Y en cada tramo del ZigZag, presentamos las estadísticas de datos vitales sobre el mismo. Simple y objetivo. Este indicador también se deriva del gran libro
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Updown v9
Guner Koca
Indicadores
el indicador no es repaint trend indicator.for mt5 cuando las estrellas blancas hasta el histograma rojo que es probablemente el final de las operaciones largas. Cuando las estrellas blancas hasta el histograma azul que es probablemente el final de las operaciones a la baja. indicador puede utilizar todos los pares y menor que los gráficos semanales, para usar graficos semanales necesita al menos 500 barras de datos en la espalda. y bajar el valor de procesamiento 500. tambien es adecuado para g
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indicadores
Presentamos el indicador Power Trade Plus diseñado por un pequeño grupo de traders con varios años de experiencia operando en el mercado de forma rentable. El Power Trade Plus se deriva del indicador Power Trade, el indicador se esfuerza en entradas de francotirador de gran alcance y tomar los niveles de beneficios, con un algoritmo que puede determinar la volatilidad de los mercados y Proporciona entradas basadas en la volatilidad actual del mercado. Este indicador es mucho más eficaz en accion
TrapSniper Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
TrapSniper Pro es un indicador de nivel profesional creado para detectar auténticas configuraciones de acción de precios e identificar posibles zonas de manipulación del mercado. Combina el reconocimiento avanzado de patrones de velas con la lógica de filtrado inteligente para resaltar las áreas donde los actores institucionales pueden estar atrapando liquidez antes de reversiones o continuaciones de precios importantes. Esta herramienta está diseñada para operadores que confían en la acción del
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicadores
Velas Delta de Volumen: Una Herramienta Integral para el Análisis en Profundidad de las Operaciones Desbloquee una manera perfecta de interpretar la experiencia de trading dentro de cada vela. Con las Velas Delta de Volumen, no hay necesidad de indicadores de volumen adicionales, todo lo que necesita está incorporado. Esta herramienta avanzada utiliza plazos inferiores o datos de mercado en directo para presentar el porcentaje de volumen de compra frente al de venta en cada vela como una intuiti
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
KT Double Top Bottom MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Indicadores
El patrón de doble fondo superior es sin duda uno de los patrones gráficos más populares del análisis técnico. Estos patrones se utilizan para capitalizar patrones recurrentes e identificar patrones de cambio de tendencia, creando así niveles de entrada y salida bien situados. El KT Double Top Bottom se basa en estos patrones y afina el proceso de desarrollo de señales comerciales para los operadores. Características Se basa en uno de los patrones de trading más fiables y aporta algo de ajuste
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (7)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (137)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario