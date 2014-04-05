Supply and Demand Zones Professional

Detección profesional de zonas de oferta y demanda de nivel institucional con alertas inteligentes

🎯 ¿QUÉ ES?

Indicador de Zonas de Oferta y Demanda para MT5

Zonas de oferta ydemanda es un potente indicador MT5 que identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda institucionales de alta probabilidad en cualquier gráfico.Este indicador profesional trae la detección avanzada de zonas a MetaTrader 5 con características mejoradas.

A diferencia de los niveles de soporte y resistencia tradicionales, este indicador detecta huellas institucionales reales: zonas en las que los bancos y los grandes actores entraron agresivamente en el mercado, creando desequilibrios que a menudo provocan fuertes reacciones de los precios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detección automática de zonas

Algoritmo inteligente que identifica las zonas basándose en patrones de 3 velas + aumento de volumen

que identifica las zonas basándose en patrones de 3 velas + aumento de volumen Máximo 5 zonas por tipo para evitar el desorden de los gráficos

por tipo para evitar el desorden de los gráficos Dimensionamiento adaptativo mediante ATR (Average True Range) para una altura óptima de la zona

mediante ATR (Average True Range) para una altura óptima de la zona Funciona con todos los símbolos: Divisas, Índices, Metales, Cripto, Acciones

Completo sistema de alertas

✅ Nueva Zona Creada - Nunca pierda una nueva oportunidad

- Nunca pierda una nueva oportunidad ✅ Zona de Toques de Precio - Reciba notificaciones en puntos críticos de decisión

- Reciba notificaciones en puntos críticos de decisión ✅ Zona Rota - Sepa cuándo cambia la estructura del mercado

- Sepa cuándo cambia la estructura del mercado ✅ Múltiples métodos de notificación : Sonido, notificaciones Push, Email

: Sonido, notificaciones Push, Email ✅ S in alertas históricas - Sólo alertas para eventos posteriores a la inicialización

- Sólo alertas para eventos posteriores a la inicialización ✅ Prevención inteligente de duplicados - Una alerta por zona y por evento

Inteligencia visual

Zonas sólidas : Zonas frescas y sin tocar (probabilidad más alta).

: Zonas frescas y sin tocar (probabilidad más alta). Zonas discontinuas : Zonas que el precio ha probado (aún válidas, utilizar con precaución)

: Zonas que el precio ha probado (aún válidas, utilizar con precaución) Etiquetas Delta de volumen : Muestra la fuerza de convicción institucional

: Muestra la fuerza de convicción institucional Código de colores : Naranja para la oferta, azul para la demanda (personalizable)

: Naranja para la oferta, azul para la demanda (personalizable) Ampliación automática: Las zonas se proyectan automáticamente hacia el futuro

Calidad profesional

✅ S in repintado : las zonas se fijan una vez creadas

: las zonas se fijan una vez creadas ✅ Código eficiente - Funciona sin problemas incluso en múltiples gráficos

- Funciona sin problemas incluso en múltiples gráficos ✅ Totalmente personalizable - Ajusta colores, periodo ATR, multiplicador.

- Ajusta colores, periodo ATR, multiplicador. ✅ Documentación completa - Se incluye un manual de usuario de 10 páginas

- Se incluye un manual de usuario de 10 páginas ✅ Compatible con múltiples marcos temporales - M5 a D1 (mejor en M15-H4)

CÓMO FUNCIONA

Algoritmo de detección

El indicador escanea en busca de patrones específicos que indiquen actividad institucional:

3 velas consecutivas del mismo color (alcistas o bajistas) Aumento del volumen por encima de la media (huella institucional) Identificación del punto de reversión - donde el precio rechazó con fuerza Creación de zona en el origen del movimiento

Laszonas de oferta se forman en la BASE de los movimientos bajistas (donde entraron los vendedores)

Las zonas de demanda se forman en la BASE de los movimientos alcistas (donde entraron los compradores)

Cálculo del Delta de Volumen

Cada zona muestra un valor Delta de Volumen:

Representa la presión neta de compra/venta durante la formación de la zona

Valores absolutos más altos = mayor convicción institucional

Ejemplo: "Demanda 61.087K" significa 61.087 unidades de volumen neto de compra

Guía de interpretación:

< 20K: Zona débil - Precaución 20-50K: Zona normal - Probabilidad estándar 50-100K: Zona fuerte - Probabilidad alta > 100K: Zona muy fuerte - Entrada premium

Gestión de zonas

Creación:

Las zonas se crean cuando se completa el patrón

Sólo quedan las zonas más recientes y relevantes

Periodo de enfriamiento de 15 compases entre detecciones

Invalidación:

Las zonas de oferta se rompen cuando el precio cierra por encima de la zona

Las zonas de demanda se rompen cuando el precio cierra por debajo de la zona

Las zonas rotas se eliminan inmediatamente

Actualizaciones visuales:

Las zonas se vuelven discontinuas después de 20 barras si el precio las ha tocado pero no las ha roto.

Máximo de 5 zonas activas por tipo (la más antigua se elimina primero)

💡 ESTRATEGIAS DE TRADING INCLUIDAS

Estrategia 1: Zona de rebote

Esperar a que el precio alcance una zona, buscar velas de rechazo, entrar en la confirmación. Perfecto para scalping y day trading.

Estrategia 2: Romper y volver a probar

Operar en el retesteo de una zona rota (la antigua resistencia se convierte en soporte). Excelente para captar tendencias fuertes.

Estrategia 3: Operar en confluencias

Combine zonas con niveles de Fibonacci, números redondos o medias móviles para obtener configuraciones de alta probabilidad.

Estrategia 4: Multi-Timeframe

Identificar zonas en H4/D1, ejecutar en M15/H1. Opere sólo en la dirección de la tendencia del marco de tiempo superior.

🎓 ¿PARA QUIÉN ES ESTO?

✅ Day Traders - Niveles intradía claros para entradas y salidas

✅ Swing Traders - Zonas principales para posiciones de varios días

✅ Scalpers - Reacciones rápidas en niveles institucionales

✅ Algorithmic Traders - Las zonas pueden ser leídas por EAs

✅ Todos los niveles de experiencia - Desde principiantes hasta profesionales.

📱 DETALLES DEL SISTEMA DE ALERTA

Control Completo

Interruptor principal : Activa/desactiva todas las alertas con un solo interruptor

: Activa/desactiva todas las alertas con un solo interruptor Controles individuales : Elija qué alertas desea

: Elija qué alertas desea Múltiples métodos de envío: Sonido, Push móvil, Correo electrónico

Formato del mensaje de alerta

Cada alerta incluye información completa:

TOQUE | Zona de Demanda | XAUUSD | PERIOD_M15 | Barra: 2025.01.10 14:45 | Local: 2025.01.10 14:47:23 | Precio: 4465.20

Incluye: Tipo de evento, Tipo de zona, Símbolo, Marco temporal, Hora de la barra, Hora local, Nivel de precio

Lógica de Alerta Inteligente

✅ Sólo alertas para zonas creadas DESPUÉS de la inicialización del indicador

✅ Sin alertas duplicadas (una por zona por tipo de evento)

✅ Alertas enviadas al cierre de la barra (sin señales prematuras)

✅ Funciona 24/7 incluso cuando está lejos del ordenador

PARÁMETROS

Ajustes visuales

Color de suministro : Naranja por defecto (totalmente personalizable)

: Naranja por defecto (totalmente personalizable) Color de la demanda: Azul Dodger por defecto (totalmente personalizable)

Ajustes técnicos

Periodo ATR : Por defecto 200 (rango 50-500) Más alto = zonas más estables Más bajo = más sensible a la volatilidad reciente

: Por defecto 200 (rango 50-500) Multiplicador A TR: Por defecto 2.0 (rango 1.0-5.0) Mayor = zonas más grandes (conservador) Más bajo = zonas más pequeñas (agresivo)

TR: Por defecto 2.0 (rango 1.0-5.0)

Ajustes de alerta

Activar todas las alertas (interruptor principal)

Alerta: Nueva zona creada

Alerta: Precio toca zona

Alerta: Zona rota

Activar Sonido

Activar Notificaciones Push

Activar alertas por correo electrónico

📦 QUÉ INCLUYE

Archivo de indicadores (.ex5 compilado) Manual de usuario completo (10 páginas, PDF) Guía de inicio rápido (2 páginas, PDF) Guía de estrategias con 4 estrategias de trading completas Tutorial de configuración de alertas Actualizaciones de por vida (gratuitas) Soporte por correo electrónico

🎯 MEJORES PRÁCTICAS

Ajustes recomendados por estilo

Day Trading (M15-H1):

Periodo ATR: 150

Multiplicador ATR: 2.0

Todas las alertas activadas

Swing Trading (H4-D1):

Periodo ATR: 200

Multiplicador ATR: 2.5

Sólo alertas de zona nueva y toque

Scalping (M5-M15):

Periodo ATR: 100

Multiplicador ATR: 1.5

Alertas táctiles activadas

Consejos para la gestión de riesgos

Máximo 1-2% de riesgo por operación

Stop loss justo fuera de la zona (2-5 pips)

Relación Riesgo/Recompensa mínima de 1:2

No opere en todas las zonas, sea selectivo

Combínelo con el análisis de tendencias

⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma : MetaTrader 5 solamente

: MetaTrader 5 solamente Compilación : 3640+ (versiones recientes de MT5)

: 3640+ (versiones recientes de MT5) Programación : MQL5

: MQL5 Tipo de indicador Indicador gráfico

Indicador gráfico Repintado : No (las zonas son fijas)

: No (las zonas son fijas) Uso de CPU : Bajo (código optimizado)

: Bajo (código optimizado) Múltiples gráficos: Sí (puede ejecutarse en un número ilimitado de gráficos)

🌟 ¿POR QUÉ ELEGIR ESTE INDICADOR?

vs Soporte/Resistencia tradicional

❌ S/R: Líneas horizontales subjetivas

✅ Esto: Zonas objetivas con validación institucional

vs Otros indicadores de TED

❌ Otros: Detección básica, sin alertas, gráficos desordenados

✅ Este: Filtrado avanzado, sistema de alertas completo, visualización limpia.

vs Dibujo manual de zonas

❌ Manual: Tardado, inconsistente, emocional

✅ Esto: Instantáneo, objetivo, basado en algoritmos

📈 NOTAS DE RENDIMIENTO

Este indicador NO predice el futuro ni garantiza ganancias. Es una herramienta que identifica zonas de alta probabilidad basándose en patrones de actividad institucional.

El éxito requiere:

Gestión adecuada del riesgo (1-2% por operación)

Confluencia con otros análisis

Confirmación de la entrada (no opere ciegamente en todas las zonas)

Paciencia y disciplina

Practique primero en una cuenta demo

Resultados típicos:

Tasa de ganancias del 60-70% cuando se combina con un análisis adecuado

Mejor rendimiento en mercados líquidos (principales pares, índices, oro)

Óptimo en plazos M15-H4

Funciona mejor durante sesiones de gran volumen (Londres, Nueva York)

LICENCIA Y USO

Licencia única : 1 cuenta MT5

: 1 cuenta MT5 Uso ilimitado : Uso en gráficos y símbolos ilimitados.

: Uso en gráficos y símbolos ilimitados. Sin restricciones : Opere en vivo o demo

: Opere en vivo o demo Licencia de por vida : Sin cuotas recurrentes

: Sin cuotas recurrentes Actualizaciones gratuitas: Todas las versiones futuras incluidas

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Funciona en MT4?

R: No, sólo MT5. La versión MT4 puede ser desarrollada en el futuro.

P: ¿Puedo utilizarlo con Asesores Expertos?

R: Sí, las zonas se dibujan como objetos gráficos que pueden ser leídos por los EA.

P: ¿Funcionará con mi broker?

R: Sí, funciona con cualquier broker MT5 (Forex, CFD, Futuros).

P: ¿En cuántos gráficos puedo utilizarlo?

R: Gráficos ilimitados con una sola licencia.

P: ¿Se repinta?

R: No, las zonas se fijan una vez creadas y no cambian en el pasado.

🚀 EMPIECE HOY MISMO

Transforma tu trading con la detección profesional de Oferta y Demanda.

Haga clic en "Comprar" para obtener acceso instantáneo a:

El indicador (archivo .ex5)

Manual completo de 10 páginas

Guía de inicio rápido

Todos los bonus

Actualizaciones de por vida

Soporte por email





HISTORIA DE LA VERSIÓN 📋

v1.03 (Actual)

Implementación completa del sistema de alertas

Notificaciones push, sonido, correo electrónico

Prevención inteligente de duplicados

Mensajes de alerta mejorados

v1.02

Corregido el procesamiento histórico

Mejora de la lógica de invalidación de zonas

Optimización del rendimiento

v1.01

Mayor precisión en la detección de zonas

Mejor eliminación de solapamientos

Mejoras visuales

v1.00

Versión inicial

Detección de S&D básicos

Visualización básica

Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Utilice una gestión adecuada del riesgo y opere con responsabilidad.