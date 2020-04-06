Pyramid Master EA

ProfitPyramid X es un Asesor Experto de nivel profesional que aprovecha la lógica piramidal para maximizar sus beneficios durante las fuertes tendencias del mercado. A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala o de promediación a la baja, este EA sólo añade nuevas operaciones cuando el mercado se mueve a su favor, componiendo las ganancias de forma segura y eficaz.

Diseñado para las divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, etc.), Oro (XAUUSD), y Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD), se adapta perfectamente a las diferentes condiciones del mercado, por lo que es adecuado tanto para los operadores swing como para los seguidores de tendencias.

Características principales

Pyramiding in Profit - añade operaciones sólo en la dirección ganadora, componiendo las ganancias de forma segura.

Escaladode operaciones configurable - controle los niveles de operación, el tamaño del paso, la progresión del lote y el riesgo.

Flexibilidad del tamaño del lote - utilice lotes fijos o escalado dinámico para estrategias agresivas.

Modos automático y semiautomático: opere de forma totalmente automática o adjúntelo a sus operaciones manuales para un escalado automático.

Gestión inteligente del riesgo: SL/TP integrados, límites de operación y protecciones de cuenta.

Funciona en todos los mercados: totalmente optimizado para pares de divisas en USD, oro y criptomonedas.

Parámetros personalizables: adaptable a estilos de scalping, day trading y swing trading.

Cómo funciona

El EA abre una operación inicial cuando se cumplen las condiciones de entrada. A medida que el precio se mueve a su favor, las posiciones adicionales se piramidal en los intervalos configurados. Los beneficios se expanden exponencialmente mientras el riesgo permanece controlado. Las posiciones se cierran en Take Profit, Stop Loss, o si se activa la lógica de inversión de tendencia.

Preguntas más frecuentes

P: ¿Se trata de un sistema de martingala o rejilla?

No - sólo se suma a las operaciones rentables, nunca contra las pérdidas.

P: ¿En qué activos puedo utilizarlo?

Funciona mejor en los principales pares de Forex, XAUUSD (Oro), y Crypto pares como BTCUSD.

P: ¿Qué marco temporal se recomienda?

Optimizado para swing trading H1 y H4, pero también adaptable a M15 para traders activos.

P: ¿Es fácil de usar para principiantes?

Sí - sólo tiene que establecer su riesgo, par y marco de tiempo. El EA se encarga del resto.

P: ¿Puedo combinarlo con el trading manual?

Absolutamente - puede utilizarlo como un gestor de operaciones semiautomático para piramidar sus propias entradas manuales.

¿Por qué elegir ProfitPyramid X?

La mayoría de los EA apuestan por la martingala o le encierran en rígidas estrategias de cuadrícula. ProfitPyramid X es diferente - escala posiciones sólo cuando el mercado ya está a su favor, convirtiendo las tendencias fuertes en poderosas oportunidades de capitalización.

Esto hace que sea más seguro, más inteligente y más rentable en los mercados de tendencia, mientras que le da un control total sobre el riesgo y la agresividad.

Consejo: Utilice ProfitPyramid X en pares con tendencia (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, BTCUSD) durante sesiones de alta volatilidad para obtener mejores resultados.