Der QuarterFlow Precision Trader ist ein Scalping- und kurzfristiger Swing-Trading-Indikator der nächsten Generation, der für Händler entwickelt wurde, die im Einklang mit dem institutionellen Geldfluss handeln möchten.

Dieses Tool wurde auf der Grundlage der Orderflow-Analyse und der Quarterly-Theorie von ICT entwickelt und isoliert mit unübertroffener Präzision Scalping-Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit für alle wichtigen USD-Paare.

KERNTECHNOLOGIEN

1. Order Flow Engine

Volumen-Delta-Analyse: Misst den Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit, um Verschiebungen in der Marktstimmung aufzudecken.

Kumulatives Volumen-Delta (CVD): Verfolgt die institutionelle Nettobeteiligung über die Kerzen hinweg, um die Stärke der Richtung zu bestätigen.

Erkennung von Ungleichgewichten: Markiert automatisch Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage, die als Liquiditätsmagneten wirken.

Absorptionszonen: Hebt Bereiche hervor, in denen große Aufträge Einzelhandelsaktivitäten absorbieren - oft Vorboten von Umkehrungen.

2. Vierteljährliche Zeittheorie (ICT-Konzepte)

Die Marktstunden sind in vier 15-Minuten-Quartale unterteilt: Q1: Eröffnungsbereich (anfängliche Sweep-Zone) Q2: Fortsetzungsphase Q3: Phase der höchsten Dynamik Q4: Umkehrung/Gewinnmitnahme

Kill Zones: Erkennt institutionelle Handelsfenster - London, New York und London Close - zur Optimierung des Scalp-Timings.

Fair Value Gap (FVG) Integration: Identifiziert 3-Kerzen-Ungleichgewichte, die als Einstiegs- oder Retracement-Punkte verwendet werden.

3. Verbesserte Signallogik (8 Präzisionsfilter)

Jedes Einstiegssignal wird durch ein Multi-Filter-Modell validiert, das Folgendes kombiniert:

Trendausrichtung (EMA-Crossover)

Pullback-Erkennung (Keltner Channel Zonen)

Strukturbestätigung (HH/LL-Bias)

Fair Value Gap-Validierung

Sitzungszeit-Filter

Volumen-Delta-Bestätigung

Kontrolle der Volatilitätsspanne

Richtungsabhängiger Bias-Filter

4. Visuelle Schnittstelle

Saubere Chart-Overlays heben direktionale Verzerrungen, Kill Zones, Ungleichgewichtsregionen und Signalpfeile hervor - für eine sofortige Entscheidungsfindung bei sich schnell bewegenden USD-Paaren.

SCHLÜSSELVORTEILE

Institutionelle Einstiegspräzision mit Datenfiltern mit geringer Verzögerung.

Funktioniert bei mehreren USD-Paaren (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, usw.).

Kombiniert Zeittheorie, Liquiditätskarten und Volumenungleichgewicht für fortschrittliche Scalp-Logik.

Vollständig malfrei mit einstellbaren Filtern zur Risikokontrolle.

Entwickelt für Intraday-Händler, Prop-Firmen-Scalper und ICT-Konzept-Anhänger.

AM BESTEN GEEIGNET FÜR

M1-M15 Scalping und Intraday-Momentum-Handel.

Session-basierte Strategien (London/NY).

Verfolgung der USD-Paar-Dominanz während volatiler Stunden.

EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Zeitrahmen: M1-M15

Paare: Wichtige USD-Paare

Sitzungen: London, New York

Risiko-Modus: Adaptiv (Voreinstellung 1.0)

Bestätigung: CVD + vierteljährliche Anpassung des Bias

Haftungsausschluss:

QuarterFlow Precision Trader ist kein Signalanbieter, sondern ein Market-Mapping-Tool für disziplinierte Händler. Führen Sie immer einen Backtest durch und bestätigen Sie die Logik vor dem Live-Einsatz.