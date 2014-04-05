QuarterFlow Precision
- Indikatoren
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 2.10
- Aktivierungen: 5
Der QuarterFlow Precision Trader ist ein Scalping- und kurzfristiger Swing-Trading-Indikator der nächsten Generation, der für Händler entwickelt wurde, die im Einklang mit dem institutionellen Geldfluss handeln möchten.
Dieses Tool wurde auf der Grundlage der Orderflow-Analyse und der Quarterly-Theorie von ICT entwickelt und isoliert mit unübertroffener Präzision Scalping-Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit für alle wichtigen USD-Paare.
KERNTECHNOLOGIEN
1. Order Flow Engine
-
Volumen-Delta-Analyse: Misst den Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit, um Verschiebungen in der Marktstimmung aufzudecken.
-
Kumulatives Volumen-Delta (CVD): Verfolgt die institutionelle Nettobeteiligung über die Kerzen hinweg, um die Stärke der Richtung zu bestätigen.
-
Erkennung von Ungleichgewichten: Markiert automatisch Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage, die als Liquiditätsmagneten wirken.
-
Absorptionszonen: Hebt Bereiche hervor, in denen große Aufträge Einzelhandelsaktivitäten absorbieren - oft Vorboten von Umkehrungen.
2. Vierteljährliche Zeittheorie (ICT-Konzepte)
-
Die Marktstunden sind in vier 15-Minuten-Quartale unterteilt:
-
Q1: Eröffnungsbereich (anfängliche Sweep-Zone)
-
Q2: Fortsetzungsphase
-
Q3: Phase der höchsten Dynamik
-
Q4: Umkehrung/Gewinnmitnahme
-
-
Kill Zones: Erkennt institutionelle Handelsfenster - London, New York und London Close - zur Optimierung des Scalp-Timings.
-
Fair Value Gap (FVG) Integration: Identifiziert 3-Kerzen-Ungleichgewichte, die als Einstiegs- oder Retracement-Punkte verwendet werden.
3. Verbesserte Signallogik (8 Präzisionsfilter)
Jedes Einstiegssignal wird durch ein Multi-Filter-Modell validiert, das Folgendes kombiniert:
-
Trendausrichtung (EMA-Crossover)
-
Pullback-Erkennung (Keltner Channel Zonen)
-
Strukturbestätigung (HH/LL-Bias)
-
Fair Value Gap-Validierung
-
Sitzungszeit-Filter
-
Volumen-Delta-Bestätigung
-
Kontrolle der Volatilitätsspanne
-
Richtungsabhängiger Bias-Filter
4. Visuelle Schnittstelle
Saubere Chart-Overlays heben direktionale Verzerrungen, Kill Zones, Ungleichgewichtsregionen und Signalpfeile hervor - für eine sofortige Entscheidungsfindung bei sich schnell bewegenden USD-Paaren.
SCHLÜSSELVORTEILE
-
Institutionelle Einstiegspräzision mit Datenfiltern mit geringer Verzögerung.
-
Funktioniert bei mehreren USD-Paaren (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, usw.).
-
Kombiniert Zeittheorie, Liquiditätskarten und Volumenungleichgewicht für fortschrittliche Scalp-Logik.
-
Vollständig malfrei mit einstellbaren Filtern zur Risikokontrolle.
-
Entwickelt für Intraday-Händler, Prop-Firmen-Scalper und ICT-Konzept-Anhänger.
AM BESTEN GEEIGNET FÜR
-
M1-M15 Scalping und Intraday-Momentum-Handel.
-
Session-basierte Strategien (London/NY).
-
Verfolgung der USD-Paar-Dominanz während volatiler Stunden.
EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
-
Zeitrahmen: M1-M15
-
Paare: Wichtige USD-Paare
-
Sitzungen: London, New York
-
Risiko-Modus: Adaptiv (Voreinstellung 1.0)
-
Bestätigung: CVD + vierteljährliche Anpassung des Bias
Haftungsausschluss:
QuarterFlow Precision Trader ist kein Signalanbieter, sondern ein Market-Mapping-Tool für disziplinierte Händler. Führen Sie immer einen Backtest durch und bestätigen Sie die Logik vor dem Live-Einsatz.