The Golden Way
- Эксперты
- Lin Lin Ma
- Версия: 1.1
- Обновлено: 28 октября 2025
- Активации: 10
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные и эффективные торговые операции на рынке золота.
Информация о настройках
- Пара валют: XAUUSD
- Таймфрейм: M5
- Внесение депозита: рекомендуется депозит от 500 USD
- Левередж: от 1:100 до 1:1000
- Счет: любой высокопроизводительный счет с низкими спредами
Как правильно провести ретроспективный тест?
- Выберите депозит не менее 500 USD.
- Установите таймфрейм M5 и задайте пользовательский диапазон дат.
- Выберите режим "каждая котировка" (Every Tick).
- Выберите подходящий для вас левередж в указанном диапазоне.
- Нажмите кнопку "начать тест".
Как использовать программное обеспечение?
- После покупки продукта свяжитесь с нами в форуме MQL5 — мы поможем с настройкой.
- Добавьте экспертного советника (EA) на график в соответствии с установленными параметрами.
- Активируйте автоматическую торговлю — всё так просто.
Рекомендуется использовать VPS (виртуальный частный сервер) для снижения задержек и обеспечения 24-часовой торговли.
Особенности
- The Golden Way использует переданную и эффективную гибридную стратегию. Она интегрирует несколько субстратегий, что позволяет гибко реагировать на различные рыночные ситуации.
- По сравнению с традиционными экспертными советниками с единственной стратегией, The Golden Way значительно повышает гибкость, эффективно увеличивает прибыль и снижает просадку при разных рыночных условиях.
- Отсутствие калибровки под исторические данные (curve fitting) и фальсификации данных.
- Стабильные результаты ретроспективного теста, качество котировок составляет более 90%.
При возникновении любых вопросов свяжитесь с нами в форуме MQL5.