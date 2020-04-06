The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные и эффективные торговые операции на рынке золота.

Информация о настройках

Пара валют: XAUUSD

Таймфрейм: M5

Внесение депозита: рекомендуется депозит от 500 USD

Левередж: от 1:100 до 1:1000

Счет: любой высокопроизводительный счет с низкими спредами

Как правильно провести ретроспективный тест?

Выберите депозит не менее 500 USD. Установите таймфрейм M5 и задайте пользовательский диапазон дат. Выберите режим "каждая котировка" (Every Tick). Выберите подходящий для вас левередж в указанном диапазоне. Нажмите кнопку "начать тест".

Как использовать программное обеспечение?

После покупки продукта свяжитесь с нами в форуме MQL5 — мы поможем с настройкой. Добавьте экспертного советника (EA) на график в соответствии с установленными параметрами. Активируйте автоматическую торговлю — всё так просто.

Рекомендуется использовать VPS (виртуальный частный сервер) для снижения задержек и обеспечения 24-часовой торговли.

Особенности

The Golden Way использует переданную и эффективную гибридную стратегию. Она интегрирует несколько субстратегий, что позволяет гибко реагировать на различные рыночные ситуации.

По сравнению с традиционными экспертными советниками с единственной стратегией, The Golden Way значительно повышает гибкость, эффективно увеличивает прибыль и снижает просадку при разных рыночных условиях.

Отсутствие калибровки под исторические данные (curve fitting) и фальсификации данных.

Стабильные результаты ретроспективного теста, качество котировок составляет более 90%.

При возникновении любых вопросов свяжитесь с нами в форуме MQL5.