The Golden Way

The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。

设置信息:

     货币对:  XAUUSD 

     时间范围:  M5周期

     入金：建议500USD以上

     杠杆：1：100 至 1：1000

     账户：任何高性能，低点差的账户

如何准确的回测？

      请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。

如何使用？

      购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置

根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易）

特点：

     The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于传统单一策略ea，大大提高了灵活性，能在不同市场环境下有效提升盈利水平、降低回撤。

     无拟合，无数据造假

     测试结果稳定，报价质量高达90%以上

如果有任何疑问，请在mql5论坛上联系我

推荐产品
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
专家
谐波模式扫描仪和交易员。一些图表模式 包括的模式： ABCD 模式 加特利模式 蝙蝠图案 密码模式 3驱动模式 黑天鹅图案 白天鹅图案 Quasimodo 模式或 Over Under 模式 替代蝙蝠图案 蝴蝶图案 深蟹纹 蟹纹 鲨鱼纹 五O型 头肩形态 上升三角形图案 一二三模式 和 8 种自定义模式 Voenix 是一款多时间框架和多对谐波模式扫描仪，支持 25 种图表和斐波那契模式。它采用自定义块光学算法，无需重新绘制，无需依赖确认步骤即可迅速发现可能的模式（与锯齿形计算不同）。 它可以自动交易您选择的模式、发送通知或只是将它们收集在一个表格中以便于访问和评估。 交易最多可以有 3 个利润目标，并且，在每个目标关闭的订单百分比方面的差异。 还提供了一个简单的步进跟踪功能。 每种形态都可以用自己的止损、目标、止损计算模式、警报设置、交易设置进行调整，并且可以在交易（或通知）之前接受额外的过滤器 这些过滤器是 rsi、macd、布林带、随机震荡指标和基本支撑和阻力解决方案的基本指标。 模式被收集在一个快速访问表上，并且可以根据它们的出现时间、类型、它们出现的符号、它们的时间范围
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
专家
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
专家
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
专家
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
专家
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
专家
TickStorm is the result of a 6 months team research and integrates a new approach in the art of ticks analysis. The EA operation algorithm uses retracements velocity to decide if there is a trading opportunity or not. These retracements are spotted by analyzing several ticks matrices on different periods of time and confronting them together in order to gain an edge over the market. We developed new tools to efficiently detect any unusual activity and we created an original and adaptive closing
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
专家
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
专家
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
专家
我想提请你注意一个独特的，独一无二的顾问。 您可以从指标，形态，烛台形态，回归方向（趋势）和各种自定义功能（网格，尾随，重复移动等）创建自己的策略。）。 顾问函数: 1. 能够启用买/卖/buy_sell方向之一 2. 固定手数或存款的百分比 3. TR-在点数或波浪指标  4. SL-输入点数或波动指标  5. SL支持:      -抛物线追踪止损      -网格与鞅很多类型的增加（增加很多通过自己的公式)      -重新进入x2-代替第一个止损，挂单被放置在相同的手        -重新进入X3-这里接下来的两个止损被替换为挂单 6. 盈亏平衡-当N数通过时，EA会将订单移动到开行 7. 头寸反转-掉期买/卖方向 8. 海象级别是资金管理设置，即当达到此值时，EA停止打开新订单 9. 损失百分比或存款损失水平-当所有未平仓的存款头寸达到此损失百分比时，EA关闭所有交易  10. 以分钟为单位的订单延迟-在指定的分钟数（启用此功能时）后打开订单) 11. Intaymframe-默认值是当前值，即如果EA在当前图表上运行，则可以修复工作的TF
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
MACD指標上的交易機器人 這是交易機器人的簡化版，它只使用一種進場策略（高級版有超過 10 種策略） 專家福利： 剝頭皮交易、馬丁格爾交易、網格交易。 您可以僅使用一個訂單或一組訂單設置交易。具有動態、固定或乘數步長和交易手數的高度可定制的訂單網格將允許您使 EA 交易適應幾乎任何交易工具。 回撤系統，重疊虧損訂單和余額保護 網格交易易受非反彈價格變動的影響已不是什麼秘密，但由於訂單恢復系統，顧問將能夠擺脫大多數回撤。回撤的退出是通過將最遠的無利可圖的訂單與最接近市場的獲利訂單重疊來執行的。交易機器人可用於恢復賬戶中的虧損頭寸、手動交易或其他專家開立的交易。它可以通過幻數接收和處理所有訂單。 交易開放過濾器。 任何交易策略都應該有一個信號過濾器和交易開倉。在這個機器人中有幾個：MA 的趨勢方向過濾器、波動率過濾器、價差擴大過濾器、一周中的某一天和工作時間、用於多交易的直接和反向相關過濾器。具有手動確認信號的功能。 開倉和平倉訂單的虛擬級別。 所有交易開倉水平、止損、止盈、追踪止損設置都是虛擬的。多虧了這一點，您可以從 1 點設置水平，而不必擔心經紀人
Desbot
Luke Joel Desmaris
专家
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
专家
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
专家
Bar Boss   Expert   Advisor 使用 FletBoxPush 指标来分析市场并确定交易信号。该指标内置于“EA 交易”中，不需要在图表上额外安装。交易发生在定义为平台边界的水平上。使用损失限制。 顾问设置说明 TimeFrames - 图表周期，指标设置 颜色 - 定义为平面的价格区域的颜色，为指标设置 矩形 - 显示定义为平坦的价格区域，为指标设置 手数 - 起始交易量 MagicNumber - 订单的幻数 Count_LOSS - 连续亏损交易的数量，之后将设置为零利润（退出为零） FlatPips - 以点为单位确定平台，设置指标 FlatBars - 用于确定平面的柱数限制，为指标设置 MinBarsClosedOutside - 收盘价固定在特定平面水平之上/之下的柱数 CoefficientLot - 亏损后后续交易手数的乘数 CoefficientTakeProfit - 根据确定的平台的通道宽度计算的利润乘数 PercentLoss - 损失百分比，如果顾问带来的总损失低于此值，交易停止，该值必须设置为负数，例如：-33.3 顾问如何工作
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Golden Suite is positioned as an innovative trading advisor that combines proven trading strategies. Its goal is to provide traders with a reliable system of market analysis, forecasting and recommendations based on deep data analysis. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key features of the Golden Suite: MARKET SETTINGS auto-selection of indicators risk % of deposit trailing stop news filter multi-timeframe depending on the market si
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Project Infinity
Sergey Yarmish
专家
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
ForexXcelerator
Andrey Kozak
专家
機器人使用突破布林帶指標線的交易策略。 該策略的本質在於不斷分析指標線並為其線尋找最有效的突破點。 當價格在其中一個方向突破指標線時，機器人會在該方向開倉並開始跟隨它。但機器人不會在每次指標線被突破時開倉，而只會在它突破的那些地方開倉認為它是最有效的。 這是一個非常可靠的策略，多年來已被全球數以千計的交易者測試過。 這是 GPTchat 提供學習的有效剝頭皮策略之一。 人工智能認為，這是 M5 時間框架內最有效的交易剝頭皮策略之一。 我們也會認同人工智能，並在實踐中證實這一策略的有效性。 機器人優勢： 不使用鞅。 手數由交易者在設置中指定。 餘額每增加10%，手數將增加10% 機器人使用自適應風險管理功能 使用機器人的建議： 貨幣對 GBPUSD M5期 最低初始餘額 $500 起 ECN賬戶類型 機器人設置： Lots - 開立訂單的手數。 TrailingStop - 追踪止損大小。 Open_Order - 開倉交易過濾器。 Spread - 貨幣對的平均交易點差，用於正確計算風險。 Magic - 一個獨特的幻數。
Hedging The Last
Samir Arman
专家
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity* the greater this percentage is the greater
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
专家
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Vizzion
Joel Protusada
专家
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
专家
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Magic Win
Reni
4 (2)
专家
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
专家
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
该产品的买家也购买
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TR
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
专家
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
专家
Alles klar Ich mache jetzt alle Sprachen identisch , gleicher Inhalt , gleiche Struktur , MQL5-ready , ohne zusätzliche Überschriften , nur Text . Zwischen den Sprachen sage ich auf Deutsch , dass die nächste Sprache kommt. Russisch – fertig, jetzt kommt Chinesisch MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD) , торговля XAUUSD M1 , скальпинг золота , микротрендовый скальпинг , тик-моментум , стратегия входа по откату
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
专家
发售促销： 当前价格仅剩少量副本！ 最终价格：1,700美元 购买后联系我可获得1个EA免费（针对2个交易账户） Instruction Blog Link to Channel 欢迎来到ZenFlow! ZenFlow是一款先进的EA，旨在精确快速地适应不断变化的市场趋势。它经过优化，专门用于交易XAUUSD( or GOLD)符号，并且只应在一个图表上运行。该EA使用复杂的趋势跟随策略，结合基于动量的指标来识别最佳入场点，同时过滤掉虚假信号。移动止损功能有助于在有效管理风险的同时保障利润。 使用尖端技术构建，这款EA在趋势市场中特别高效，确保交易执行的高准确性。其内置的风险管理系统包括动态手数、止损、止盈和移动止损，旨在最大化每笔交易的潜力，同时保护您的资金。 特点： 快速简便的设置：将EA附加到XAUUSD( or GOLD)的单个图表上 无网格，无马丁格尔，无高风险策略 与所有经纪商和自营交易公司兼容 自动适应市场条件以实现最佳性能 移动止损和止盈功能以保障收益 回测： 在XAUUSD( or GOLD)上使用默认设置运行EA，或根据您喜欢的回撤水平自定义风险管理参数。回测
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
专家
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
作者的更多信息
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.5 (10)
专家
Croesus Gold EA 产品简介   Croesus Gold EA 是一款专为 MetaTrader 4（MT4）交易平台研发的专业化自动化交易工具，核心聚焦黄金（XAUUSD）交易品种，且深度适配 5 分钟（M5）图表行情场景，旨在为交易者提供高效、精准的自动化交易解决方案。基于黄金短期价格波动频繁、行情节奏快的特性，该EA通过系统化交易逻辑替代人工盯盘与操作，对于希望在黄金微观行情中捕捉小幅盈利机会、追求高频交易效率的交易者而言，Croesus Gold EA是黄金交易中的理想选择。   设置信息    交易货币对：XAUUSD（黄金/美元）    时间周期：M5（5分钟）    最低入金：200美元    杠杆要求：1:100及以上    推荐经纪商：建议选择点差较低的经纪商（如IC Markets），优先使用ECN账户    其他建议：推荐使用VPS，以确保全天24小时不间断交易     不使用未来函数，未过拟合，无任何造假行为   准备好借助Croesus Gold EA进军黄金市场了吗？即刻开启交易之旅吧！ 如有任何疑问，可通过MQL5论坛联系我。
Croesus Gold EA MT5
Lin Lin Ma
3 (1)
专家
Croesus Gold EA 产品简介 Croesus Gold EA 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）交易平台研发的专业化自动化交易工具，核心聚焦黄金（XAUUSD）交易品种，且深度适配 5 分钟（M5）图表行情场景，旨在为交易者提供高效、精准的自动化交易解决方案。基于黄金短期价格波动频繁、行情节奏快的特性，该EA通过系统化交易逻辑替代人工盯盘与操作，对于希望在黄金微观行情中捕捉小幅盈利机会、追求高频交易效率的交易者而言，Croesus Gold EA是黄金交易中的理想选择。 设置信息  交易货币对：XAUUSD（黄金/美元）  时间周期：M5（5分钟）  最低入金：200美元  杠杆要求：1:100及以上  推荐经纪商：建议选择点差较低的经纪商（如IC Markets），优先使用ECN账户  其他建议：推荐使用VPS，以确保全天24小时不间断交易   准备好借助Croesus Gold EA进军黄金市场了吗？即刻开启交易之旅吧！ 如有任何疑问，可通过MQL5论坛联系我。
MEMA TrendHunter
Lin Lin Ma
指标
MEMA TrendHunter是一款专为MT5平台设计的多功能双均线交易指标，深度整合简单移动平均线（MA）与指数移动平均线（EMA）的协同优势，帮助交易者快速识别市场趋势与买卖信号，同时提供高度灵活的自定义配置与多维度提醒系统。   核心功能：从数据计算到交易决策一站式覆盖   1. 双均线动态计算引擎 实时同步绘制MA与EMA曲线，支持7种价格源自由选择（收盘价、开盘价、最高价等），满足不同交易策略需求。用户可独立设置MA与EMA的计算周期（默认14周期），适配从日内短线到中长线持仓的多样化场景。   2. 智能交叉信号捕捉 自动检测MA与EMA的金叉（MA上穿EMA）和死叉（MA下穿EMA），并在图表上以醒目箭头标记：绿色上箭头指示金叉，红色下箭头标记死叉。箭头位置经过智能算法优化，自动偏移避免重叠，确保信号清晰可见。   3. 全渠道交易提醒系统 提供5种交易提醒方式，覆盖所有交易场景：   - 弹窗提醒：MT5内置弹窗实时推送信号，搭配交易品种与周期信息；   - 声音提醒：支持自定义音效文件（如 alert.wav ），重要信号“一听即知”；     - 终端日志：自动
FREE
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
指标
TrendVigor Index是一个RVI（相对活力指数）指标，是聚焦价格运动强度与趋势持续性的技术分析指标，通过量化开盘价、收盘价与全周期波幅的动态关系，以50为界衡量多空活力：高于50时多方动能占优，低于50则空方主导。其核心功能包括：   1. 趋势方向识别：通过指标在50线上下的运行状态，确认市场主趋势方向，辅助判断上升或下跌动能的持续性，避免在震荡市中误判趋势；   2. 背离信号预警：通过价格与RVI的顶底背离现象（如价格新高但RVI未新高），提前预判趋势反转拐点，为仓位调整提供参考；   3. 波动质量过滤：区别于传统动量指标，RVI侧重衡量价格波动的“有效性”，过滤无趋势的震荡噪音，减少虚假突破信号；   4. 多场景策略适配：适用于股票、期货等多品类市场，可与均线、成交量等指标结合构建共振策略，或通过多周期（分钟级至周线级）联动增强信号可靠性。 作为动态量化工具，RVI以“活力强度”为核心，帮助交易者从价格波动中提炼有效趋势信息，优化进出场时机判断。                                                         
FREE
Energy Flow Analyzer
Lin Lin Ma
指标
OBV（On-Balance Volume）能量潮指标是基于成交量与价格联动关系的技术分析工具，通过累积成交量数据动态追踪资金流向，辅助交易者确认价格趋势的有效性及潜在反转信号。适用于外汇、股票、期货等多市场环境。   核心功能与技术特性   1. 双模式成交量适配   - 支持 VOLUME_TICK （变动次数，外汇市场专用）与 VOLUME_REAL （实际成交量，股票/期货市场专用）两种模式，通过参数 InpVolumeType 灵活切换，适配不同市场流动性特征。   - 默认采用 VOLUME_TICK ，针对外汇市场高频交易特性优化，减少数据失真。   2. 可视化交互设计   - 独立图表窗口显示，避免与主图指标重叠，提升数据可读性；   - 以蓝色实线绘制OBV曲线，动态映射资金流入流出趋势，数值以整数形式显示，直观反映量能累积规模；   - 从第二根K线开始计算（首根K线OBV=0），确保数据连续性与趋势判断准确性。   3. 精准量能计算逻辑   - 收盘价上涨：OBV = 前值 + 当前成交量（资金流入信号）；   - 收盘价下跌：OBV = 前值 - 当前成交
FREE
Azath MT4
Lin Lin Ma
专家
Azath EA是一个专为MT4平台设计的超短线黄金（XAUUSD）自动交易程序，以马丁格尔策略为核心框架，结合黄金市场高频波动特性，捕捉黄金日内微小价格波动，通过高频交易获取高额利润。对于想进入黄金市场的交易者而言，Azath EA会是你交易中的不二之选。   基础信息：   - 交易货币对：XAUUSD（黄金）   - 时间范围：不限 (任意时间周期)   - 最低入金：500 USD，建议1000USD以上   - 杠杆：最低1:50，建议1:200   - 交易商：不限，建议使用ECN账户   - 建议使用VPS，以降低延迟并确保全天稳定运行   设置说明： 无论回测还是实盘，设置参数都至关重要。请在评论区留言或私信我获取详细设置。   咨询渠道： 如有任何疑问，请在MQL5论坛上私信我交流。
The Golden Dancer MT4
Lin Lin Ma
专家
The Golden Dancer   The Golden Dancer 专为 MetaTrader 4（MT4）平台打造，聚焦黄金（XAU/USD）交易品种。它搭载经市场验证的成熟全面高频交易（HFT）策略，能生成高精度的买入和卖出信号，帮助您获得收益，且历经真实交易场景反复验证，是您黄金交易之路上可靠的智能交易伙伴。   设置信息   - 货币对: XAUUSD   - 时间范围: 推荐使用M5周期   - 入金金额：建议500USD以上   - 杠杆：1：100 至 1：1000   - 交易商：建议选择任何低点差账户   如何准确地回测？   请选择最低500USD的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。   如何使用？   购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系我们，我们会帮助您进行设置；根据设置将EA添加至图表中，开始自动交易，就这么简单（推荐使用VPS降低延迟并进行24小时交易）。   为什么选择The Golden Dancer？   - 无马丁格尔，无网格交易，无高风险仓位管理，是一个稳定的HFT策略   - 无
The Gold Scalper MT4
Lin Lin Ma
专家
he Golden Scalper 是一款专注 于 XAUUSD 市场动能交易的智能系统。它旨在识别并有效利用价格的短期爆发瞬间，从而为交易者提供 新的盈利机会。 The Golden Scalper 的核心优势在于其独特的动量分析框架。它通过对价格速度的精确测量，能识别出市场中真实的动能信号，避免了滞后指标带来的误判。结合高效的订单管理和持仓优化策略， The Golden Scalper 力求在每一次有利的市场波动中，都能实现稳健的入场与出场，帮助您在动态市场中寻求持续的交易表现。   设置信息 :   货币对 :  XAUUSD    时间范围 :   不限，推荐 M1 或 M5   入金：建议 200USD 以上   杠杆： 1 ： 100 至 1 ： 1000   账户：请选择低点差，极低滑点的账户使用   如何准确的回测？   请选择 最低 200 的存款， 选择任意周期， 自定义日期，选择每个报价， 选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。   如何使用？   购买产品后，请及时在 MQL5 论坛上联系我，我们会帮助您进行设置   根据设置将 ea 添加至图表中，开
筛选:
无评论
回复评论