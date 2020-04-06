The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。





设置信息:

货币对: XAUUSD

时间范围: M5周期

入金：建议500USD以上

杠杆：1：100 至 1：1000

账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？

请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。





如何使用？

购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置