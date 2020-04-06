The Golden Way
- 专家
- Lin Lin Ma
- 版本: 1.1
- 更新: 28 十月 2025
- 激活: 10
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。
设置信息:
货币对: XAUUSD
时间范围: M5周期
入金：建议500USD以上
杠杆：1：100 至 1：1000
账户：任何高性能，低点差的账户
如何准确的回测？
请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。
如何使用？
购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置
根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易）
特点：
The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于传统单一策略ea，大大提高了灵活性，能在不同市场环境下有效提升盈利水平、降低回撤。
无拟合，无数据造假
测试结果稳定，报价质量高达90%以上
如果有任何疑问，请在mql5论坛上联系我