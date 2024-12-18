Precision FX MT5

Conoce al Cambiador de Juego: Precision FX

Imagina un EA que hace más que solo realizar operaciones; gestiona estratégicamente cada orden para un mejor control de riesgo. Precision FX está diseñado para sobresalir en mercados volátiles, adaptándose rápidamente a los movimientos de precios. Presenta un enfoque único donde divide cada posición en múltiples órdenes más pequeñas, cada una con niveles de toma de ganancias personalizados, permitiendo una gestión precisa tanto de ganancias como de riesgos.

¿Qué lo Hace Especial?

  • Sistema de División Personalizable: Controla cómo se dividen las órdenes para una gestión de riesgo a medida. Cada segmento se puede ajustar para adaptarse a diferentes condiciones del mercado.
  • Entradas Sensibles a la Tendencia: Utiliza indicadores propios para rastrear la dirección del mercado y capitalizar sobre tendencias fuertes.
  • Ajuste Dinámico: Escala automáticamente el tamaño de la operación según la volatilidad del mercado, buscando optimizar los resultados durante períodos tanto calmados como activos.

¿Cómo Funciona?

Precision FX está diseñado para analizar el momentum del mercado utilizando una combinación de lógica de seguimiento de tendencias y osciladores propietarios. Cuando se inicia una operación, el EA divide la orden en partes más pequeñas. Este método permite salidas más suaves a medida que cada porción alcanza su objetivo, reduciendo el impacto de las reversas repentinas del mercado. Es perfecto para traders que buscan equilibrar el crecimiento con el control de riesgo.

Resultados Comprobados

Los datos de backtesting muestran un rendimiento consistente, con un enfoque en el crecimiento estable de la cuenta. Los usuarios han informado de resultados mejorados al personalizar la función de división de órdenes, lo que les permite alinear el rendimiento del EA con su tolerancia al riesgo. Es una opción versátil para aquellos que valoran la precisión en el trading.

Configuración Simplificada

No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Consejos Importantes:

  • Solo en un Gráfico: Para evitar operaciones superpuestas, asegúrate de que Precision FX esté adjunto a un gráfico.
  • Contactar Soporte: ¿Necesitas ayuda? Obtén orientación sobre cómo optimizar el EA para adaptarlo a tu estilo de trading.

No esperes; ¡consigue tu copia antes de que el precio aumente a 990$! Desbloquea el poder de la gestión avanzada de órdenes y toma el control de tu viaje de trading.

brainiacz
210
brainiacz 2025.01.10 11:21 
 

The idea of this EA sounds interesting, so i bought it, but so far its painfully unprofitable - 14 losses and 3 wins

Miss Chahana Ibrahim
534
Respuesta del desarrollador Miss Chahana Ibrahim 2025.09.07 15:25
Hello the new version is stable please give it a try
Respuesta al comentario