Prop Sizing EA

¡! Asegúrate de que coincide con tu propia estrategia.

Si ha experimentado Prop Farm,

probablemente habrá pensado esto alguna vez.

Calcular los lotes según la tasa de pérdida máxima es un lío

Cuantos más pares de divisas maneje, más tedioso será el cálculo

Miedo a ser descalificado por incumplir las normas

Cada vez que pierdo una cuenta, se me rompe el corazón

Yo mismo sufrí este mismo bucle.

Antes de "¿puedo ganar?", mi mayor reto era

"cómo sobrevivir " .

Como resultado,

empecé a construir este Position Sizing EA para mí.

Mi experiencia

✅ Qué puede hacer este EA.

Cálculo automático de lotes basado en criterios prop.

Simplemente introduzca el saldo inicial, la tasa de pérdida máxima, la tasa de pérdida diaria y el número máximo de pérdidas

Ajuste simultáneo de SL/TP con el botón de COMPRA/VENTA

Soporte para el número de entradas simultáneas

Botón CALC para la visualización inmediata del importe final disponible

Diseño seguro sin entradas cuando se supera el spread permitido.

Este EA se especializa en un único punto: "Sólo sacar lotes para sobrevivir"

.

Simplificado con un panel escalable.

🔧 Parámetros principales.

Titlename

Mostrar título del panel

* Prop nombre de la granja, etc.

FixedLot

Modo de cálculo automático de lotes (dimensionamiento de la posición) a 0.

Establezca el número de lotes si desea un lote fijo.

InitialBalance

Establezca el saldo inicial de la granja de puntales.

Establezca 0 para referirse al saldo actual.

MaxLossRate

Establezca la tasa de pérdida máxima (%) de la firma prop.

DailyLossRate

Establece la tasa de pérdida diaria (%) de la granja de puntales.

MaxLossCount

Establece el número máximo de pérdidas consecutivas.

EntryCount

Número por defecto de entradas simultáneas.

*No se incluye en el cálculo automático de lotes.

DefaultSL

Valor SL por defecto (Punto).

UseTP

true: Establece TP en la entrada.

false: No establece TP en la entrada.

RiskReward

Establece el valor de recompensa por riesgo.

Cuando UseTP=true, establece el TP multiplicando el valor SL por este valor.

MagicNumber

1 a 2.000.000.

SymbolSuffix

Soporte de sufijos específicos del broker.

MaxSpred

Diferencial permitido. Entrada inválida si se supera.

🧪 Filosofía de diseño del cálculo del lote.

El EA se basa en las reglas generales de prop farm.

Tasa de pérdida máxima → calculada a partir del saldo inicial.

calculada a partir del saldo inicial. Tasa de pérdidas de un día → Calculada a partir del saldo inicial del día.

Sin embargo, a efectos prácticos,

se utiliza la siguiente "lógica de supervivencia primero".

(1) Calcular primero el saldo disponible.

Si se supera la tasa de pérdida máxima o la tasa de pérdida diaria, queda descalificado inmediatamente.

Por lo tanto, el primer paso es calcular "cuánto puede perder".

A: Saldo inicial * (1 - tasa de pérdida máxima)

B: Saldo actual * (1 - tasa de pérdida diaria)

Saldo disponible = Saldo actual - max(A, B)

(ii) Considere el número máximo de pérdidas consecutivas.

Perder es inevitable.

Por lo tanto, decida "cuántas veces puede sobrevivir a perder".

Por ejemplo: si quiere poder sobrevivir a 10 pérdidas

Saldo final disponible = Saldo disponible / 10

(iii) Decida el tamaño del lote en función del rango de SL.

Para asegurarse de que una pérdida no supere la cantidad final disponible, calcule el lote hacia atrás a partir de la amplitud del SL

.

Esto calcula automáticamente

el lote

que no romperá la banca en cualquier par de divisas y en cualquier mercado.

⚠️ Diferencias con el cálculo original

La tasa de pérdida diaria se calcula originalmente a partir del "saldo inicial del día", pero el EA

utiliza el saldo actual como base cada vez.

Esto no es estrictamente correcto.

Sin embargo

no se supera el número máximo de pérdidas consecutivas.

Operar en el supuesto de que usted sigue las reglas.

Si sigue estos dos puntos, nunca pisará la línea de descalificación de

.

Esto se utiliza como una práctica "lógica de prioridad de supervivencia".

📌 Conceptos clave

(i) Objetivo del dimensionamiento de posiciones.

Evitar la quiebra

Gestión de la detracción máxima

Reducción exponencial del daño en caso de pérdidas consecutivas

Ajuste automático del riesgo en función del saldo

(ii) No superar el número máximo de pérdidas consecutivas en un día.

Si incumple esta norma, fallará cualquier lógica.

(iii) Conciencia de "aumento de capital" en lugar de "recuperación".

En el dimensionamiento de posiciones,

no se recuperará el saldo en los siguientes casos

1º -10 pips (pérdida), 2º +10 pips (beneficio)

El rango de pips es el mismo, el tamaño de la ganancia/pérdida es simétrico

Por eso



La relación riesgo-recompensa resuelve el problema.

Ignora el mercado y no intentes forzar una recuperación

Piense en ello como una "ampliación de capital" para la siguiente posición

Esta toma de conciencia es muy importante.

(iv) No se tiene en cuenta la consistencia del riesgo.

Este EA está diseñado para sobrevivir en primer lugar.

La mayoría de las empresas tienen reglas de consistencia del riesgo.

Compruebe siempre qué regla porcentual está en vigor.

Si se establece el máximo de pérdidas consecutivas a 10 o más, usted debe estar bien.

Este no es el caso si se introduce más de una entrada al mismo tiempo.

Presta siempre atención a esto, ya que es un factor de descalificación.

(v) Compruebe siempre las normas de la granja de puntales.

Algunas empresas calculan el coeficiente máximo de pérdidas utilizando el saldo actual.

Asegúrese de entender las reglas de cada empresa antes de utilizarla.

❗ Notas.