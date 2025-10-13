Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5

Gestor de operaciones para MT5

Utilidad de gestión de posiciones que aplica automáticamente stop loss, take profit, trailing stops y funcionalidad de punto de equilibrio a las operaciones manuales y automatizadas.

Visión general

Esta utilidad supervisa las posiciones abiertas y aplica los niveles de stop loss y take profit que faltan según los parámetros configurados. Implementa la funcionalidad de trailing stop que ajusta el stop loss a medida que el precio se mueve favorablemente, y mueve el stop loss al punto de equilibrio cuando se alcanzan los objetivos de beneficios. La herramienta incluye un panel de control para la gestión de posiciones y muestra información sobre pérdidas y ganancias en tiempo real.

Adjunte el EA a cualquier gráfico y haga clic en Iniciar para activar la supervisión de posiciones. El EA gestionará las posiciones según los parámetros configurados. Los ajustes por defecto se proporcionan para su uso inmediato.

Funciones principales

El EA añade automáticamente niveles de stop loss y take profit a las posiciones que carecen de estas protecciones. A medida que las posiciones entran en beneficios, la función trailing stop ajusta el stop loss para seguir el movimiento del precio a la distancia especificada. Cuando el beneficio alcanza el nivel de activación del punto de equilibrio, el stop loss se desplaza al precio de entrada. El cierre parcial de la posición está disponible cuando el beneficio alcanza los umbrales configurados.

El panel de control muestra el estado actual, la información del símbolo y el beneficio o pérdida total cuando las posiciones están activas. Los botones de gestión permiten cerrar todas las posiciones, cerrar sólo las posiciones rentables, cerrar sólo las posiciones perdedoras o mover todos los stop loss al nivel de equilibrio.

Parámetros de configuración

Grupo Parámetro Predeterminado Descripción
Stop Loss y Take Profit Puntos SL por defecto 200 Distancia de Stop Loss en puntos para posiciones sin SL
Puntos TP por defecto 400 Distancia de toma de beneficios en puntos para posiciones sin TP
Punto de equilibrio Activar Break-Even falso Activar o desactivar el movimiento automático del SL al punto de equilibrio cuando el beneficio alcanza el activador
Puntos de activación del punto de equilibrio 200 Nivel de beneficio en puntos para activar el punto de equilibrio
Puntos de equilibrio 20 Desplazamiento en puntos desde el precio de entrada para el SL de equilibrio
Tope dinámico Activar Trailing falso Activar o desactivar los ajustes del trailing stop a medida que el precio se mueve favorablemente
Puntos Trailing Stop 150 Distancia desde el precio actual para el ajuste del trailing stop
Puntos Trailing Step 10 Tamaño mínimo del paso para las actualizaciones del trailing stop
Cierre parcial Activar cierre parcial falso Habilitar o deshabilitar el cierre parcial de la posición en el nivel de beneficio configurado
Puntos de beneficio de cierre parcial 300 Nivel de beneficio en puntos para activar el cierre parcial
Porcentaje de cierre parcial 50.0% Porcentaje del volumen de la posición para cerrar en el objetivo de beneficio
Operación rápida Tamaño de lote por defecto 0.01 Tamaño del lote para los botones de operación rápida
Paso de Lote 0.01 Paso de incremento/decremento para ajustes de lote
Tamaño mínimo de lote 0.01 Límite inferior para el tamaño de lote de negociación rápida
Tamaño máximo del lote 10.0 Límite superior para el tamaño de lote de negociación rápida
General Gestionar todos los símbolos falso Gestionar sólo el símbolo del gráfico (falso) o todos los símbolos (verdadero)
Número Mágico 0 Filtrar posiciones por magia: -1 = todas, 0 = operaciones manuales (magia 0), >0 = magia específica
Intervalo de actualización ms 500 Intervalo de comprobación de posiciones en milisegundos
Puntos máximos de deslizamiento 5 Deslizamiento máximo permitido en puntos
Alertas Activar alertas emergentes falso Mostrar mensajes emergentes para eventos clave
Activar alertas sonoras false Reproducir el sonido del terminal para los eventos clave

Conmutadores de funciones (activar/desactivar)

La utilidad proporciona interruptores sencillos para activar o desactivar las funciones de automatización principales. Estas entradas le permiten adaptar el comportamiento a diferentes estilos de negociación o condiciones de mercado sin cambiar el código.

  • Enable_BreakEven (por defecto: false): Cuando está habilitado, el stop loss se mueve hacia el precio de entrada una vez que el beneficio alcanza los puntos de activación del punto de equilibrio, con un punto de compensación del punto de equilibrio opcional. Si se desactiva, no se realiza ningún ajuste automático del punto de equilibrio.
  • Enable_Trailing (por defecto: false): Cuando está habilitado, el stop loss sigue al precio en puntos de stop dinámico y se actualiza en pasos de puntos de paso dinámico. Si se desactiva, no se aplican ajustes de arrastre.
  • Enable_Partial_Close (por defecto: false): Cuando está habilitado, una parte del volumen de la posición se cierra una vez que el beneficio alcanza los Puntos de Beneficio de Cierre Parcial basados en el Porcentaje de Cierre Parcial. Si se desactiva, no se produce ningún cierre parcial.

Panel de Ajustes

El panel de ajustes utiliza dos páginas compactas para mantener el gráfico limpio. La página 1 contiene los ajustes rápidos y las entradas SL/TP por defecto. La página 2 contiene entradas avanzadas para el punto de equilibrio, el trailing stop y el cierre parcial. Utilice los botones < y > de la barra de título para cambiar de página y pulse Aplicar para confirmar los cambios.

Consejo: Para mantener sólo el SL/TP por defecto sin ningún ajuste automático, establezca Enable_BreakEven = false, Enable_Trailing = false, y Enable_Partial_Close = false.

Características del panel de control

El panel de control ofrece funciones de supervisión y gestión de la posición en tiempo real:

  • Pantalla de estado: Muestra el estado de funcionamiento/parada y el símbolo actual
  • Pantalla de pérdidas y ganancias: Pérdidas y ganancias en tiempo real en la divisa de la cuenta
  • Contador de posiciones: Número de posiciones activas gestionadas
  • Botones de operación rápida: Botones de compra y venta con tamaño de lote ajustable
  • Controles de emergencia: Cerrar todo, cerrar beneficios, cerrar pérdidas, pasar al punto de equilibrio
  • Controles de tamaño de lote: Botones más/menos para ajustar el tamaño de la operación

Ejemplos de configuración

Estilo de negociación Puntos SL Puntos TP Puntos Trailing Puntos de equilibrio
Conservador 100 200 60 80
Equilibrado (Ejemplo) 200 400 150 200
Alcance ampliado 150 600 80 100
Scalping 50 100 30 40

Especificaciones técnicas

El EA incluye un filtro de números mágicos para gestionar operaciones específicas del EA o operaciones manuales. El filtrado de símbolos permite gestionar sólo el símbolo del gráfico actual o todos los símbolos. La monitorización de posiciones se realiza a intervalos configurables con un bajo uso de CPU. La utilidad es compatible con otros EAs y opera en cualquier marco temporal.

El ajuste de cualquier parámetro a 0 desactiva esa función específica. Se respetan las modificaciones manuales de los niveles de stop loss o take profit. El EA sólo aplica los cambios cuando se cumplen las condiciones configuradas.

Instalación y uso

Tras la instalación, reinicie el terminal MT5. Arrastre el EA a cualquier gráfico y asegúrese de que Algo Trading está activado en la barra de herramientas. El panel de control aparecerá automáticamente en la esquina superior derecha. El EA opera en cualquier marco temporal y puede ser adjuntado a múltiples gráficos simultáneamente.

Pruebe todas las configuraciones en una cuenta demo antes de operar en vivo. Los valores de los puntos deben ajustarse en función de las especificaciones de su broker. Para brokers de 5 dígitos, 10 puntos equivalen a 1 pip. Los ajustes pueden guardarse por gráfico para configuraciones específicas de cada símbolo.

Divulgación de riesgos

La negociación de instrumentos financieros implica un riesgo de pérdida de capital. Esta utilidad no garantiza los resultados de las operaciones ni evita las pérdidas. Pruébela a fondo en un entorno de demostración antes de utilizarla con fondos reales. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

madyalastura
14
madyalastura 2025.12.03 13:31 
 

This is truly a very useful tool/ea for traders, very easy to operate, and runs smoothly during trading. Many thanks and appreciation to the creator of this tool/ea, Mr. Nguyen Thanh Trieu, for your hard work and kindness.

Tyhbdse757
44
Tyhbdse757 2025.11.18 03:03 
 

かなり高性能で素晴らしいと思います。しっかり機能してくれました。ありがとうございます。

Martin Thein
19
Martin Thein 2025.10.15 07:08 
 

I’ve tested many tools, but this one is by far the most reliable. It adds auto SL/TP, manages trailing stops and breakeven perfectly, and even does partial closes. Works great on Gold and runs super smooth with almost zero CPU load. Easy setup, professional logic, and a real “set and forget” solution for manual traders. Highly recommended!

