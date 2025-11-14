Strifor RiskManager
- Utilidades
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Versión: 1.10
Strifor Risk-Manager es una herramienta potente diseñada para traders que valoran la gestión estricta del riesgo y la disciplina en el trading.
Rastrea automáticamente los resultados diarios, semanales y mensuales, advierte sobre límites excedidos y ayuda a mantener la consistencia del sistema de trading.
Apto para scalping, trading intradía, swing trading, estrategias a mediano plazo, y tanto para trading manual como algorítmico.
Características Principales
1. Límites de Riesgo Flexibles
-
Riesgo diario: porcentaje o USD
-
Riesgo semanal: porcentaje o USD
-
Riesgo mensual: porcentaje o USD
-
Prioridad de cálculo: porcentaje o valor fijo
-
Restricción de expansión de límite (Cap flex by max limit)
2. Seguimiento de Resultados
-
Visualización en tiempo real de PnL para cada período
-
Inclusión de comisiones y swaps
-
Opción de aumentar el límite disponible usando ganancias
-
Opción de contar pérdidas hasta cero (Use net loss)
3. Configuración Avanzada
-
Cálculo basado en el saldo actual o en una base manual
-
Incluir o excluir posiciones abiertas
-
Filtrado de operaciones por símbolo
-
Selección del primer día de la semana: lunes o domingo
-
Modo de visualización: completo o compacto
-
Opciones de posición del panel: esquina y desplazamiento
Visualización en el Gráfico
El panel muestra todas las métricas clave en tiempo real:
-
Estado del riesgo
-
Límite diario y saldo restante
-
Límite semanal y saldo restante
-
Límite mensual y saldo restante
-
Resultado actual (PnL) de cada período
Ejemplo de visualización:
Status: All good Daily risk: 5.0% ($1600) Current result: 0.0% ($0) Remaining for the day: 5.0% ($1600) Weekly risk: 8.0% ($2561) Current result: 3.2% ($1029) Remaining for the week: 8.0% ($2561) Monthly risk: 12.0% ($3841) Current result: 0.0% ($0) Remaining for the month: 12.0% ($3841)
Input Parameters
|Parámetro
|Descripción
|Daily risk percent
|Límite diario en porcentaje
|Weekly risk percent
|Límite semanal en porcentaje
|Monthly risk percent
|Límite mensual en porcentaje
|Daily risk USD
|Límite diario en USD
|Weekly risk USD
|Límite semanal en USD
|Monthly risk USD
|Límite mensual en USD
|Cap flex by max limit
|Restringe la expansión dinámica del límite
|Use net loss
|Contar pérdidas hasta cero
|Manual base
|Base manual para cálculos
|Risk base mode
|Saldo o manual
|Include open positions
|Incluir posiciones abiertas en el cálculo
|Include commissions
|Incluir comisiones y swaps
|Week starts Sunday
|La semana empieza el domingo
|Filter by symbol
|Filtrar operaciones por símbolos
|Compact mode
|Modo compacto del panel
|Aggregation mode
|Agrupación por hora de cierre
|Offset, Corner
|Posición del panel en la pantalla
Ventajas
-
Visualización clara y sencilla de los riesgos
-
Control total de límites diarios, semanales y mensuales
-
Compatible con todos los instrumentos: forex, metales, índices, CFD
-
Compatible con cuentas hedging y netting
-
Filtrado flexible por símbolos
-
Adecuado para cualquier estilo de trading
Compatibilidad
-
MetaTrader 5
-
Todos los tipos de instrumentos
-
Soporte de cuentas hedging y netting
Strifor Risk-Manager es un asistente confiable para traders que buscan un trading sistemático y disciplinado.
Reduce la posibilidad de exceder los límites, mejora la disciplina y ofrece retroalimentación instantánea sobre el estado de la cuenta en todos los periodos.
