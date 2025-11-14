Strifor RiskManager

Strifor Risk-Manager — Control Profesional de Riesgo en Tiempo Real

Strifor Risk-Manager es una herramienta potente diseñada para traders que valoran la gestión estricta del riesgo y la disciplina en el trading.
Rastrea automáticamente los resultados diarios, semanales y mensuales, advierte sobre límites excedidos y ayuda a mantener la consistencia del sistema de trading.

Apto para scalping, trading intradía, swing trading, estrategias a mediano plazo, y tanto para trading manual como algorítmico.

Características Principales

1. Límites de Riesgo Flexibles

  • Riesgo diario: porcentaje o USD

  • Riesgo semanal: porcentaje o USD

  • Riesgo mensual: porcentaje o USD

  • Prioridad de cálculo: porcentaje o valor fijo

  • Restricción de expansión de límite (Cap flex by max limit)

2. Seguimiento de Resultados

  • Visualización en tiempo real de PnL para cada período

  • Inclusión de comisiones y swaps

  • Opción de aumentar el límite disponible usando ganancias

  • Opción de contar pérdidas hasta cero (Use net loss)

3. Configuración Avanzada

  • Cálculo basado en el saldo actual o en una base manual

  • Incluir o excluir posiciones abiertas

  • Filtrado de operaciones por símbolo

  • Selección del primer día de la semana: lunes o domingo

  • Modo de visualización: completo o compacto

  • Opciones de posición del panel: esquina y desplazamiento

Visualización en el Gráfico

El panel muestra todas las métricas clave en tiempo real:

  • Estado del riesgo

  • Límite diario y saldo restante

  • Límite semanal y saldo restante

  • Límite mensual y saldo restante

  • Resultado actual (PnL) de cada período

Ejemplo de visualización:

Status: All good

Daily risk: 5.0% ($1600)
Current result: 0.0% ($0)
Remaining for the day: 5.0% ($1600)

Weekly risk: 8.0% ($2561)
Current result: 3.2% ($1029)
Remaining for the week: 8.0% ($2561)

Monthly risk: 12.0% ($3841)
Current result: 0.0% ($0)
Remaining for the month: 12.0% ($3841)

Input Parameters

Parámetro Descripción
Daily risk percent Límite diario en porcentaje
Weekly risk percent Límite semanal en porcentaje
Monthly risk percent Límite mensual en porcentaje
Daily risk USD Límite diario en USD
Weekly risk USD Límite semanal en USD
Monthly risk USD Límite mensual en USD
Cap flex by max limit Restringe la expansión dinámica del límite
Use net loss Contar pérdidas hasta cero
Manual base Base manual para cálculos
Risk base mode Saldo o manual
Include open positions Incluir posiciones abiertas en el cálculo
Include commissions Incluir comisiones y swaps
Week starts Sunday La semana empieza el domingo
Filter by symbol Filtrar operaciones por símbolos
Compact mode Modo compacto del panel
Aggregation mode Agrupación por hora de cierre
Offset, Corner Posición del panel en la pantalla

Ventajas

  • Visualización clara y sencilla de los riesgos

  • Control total de límites diarios, semanales y mensuales

  • Compatible con todos los instrumentos: forex, metales, índices, CFD

  • Compatible con cuentas hedging y netting

  • Filtrado flexible por símbolos

  • Adecuado para cualquier estilo de trading

Compatibilidad

  • MetaTrader 5

  • Todos los tipos de instrumentos

  • Soporte de cuentas hedging y netting

Strifor Risk-Manager es un asistente confiable para traders que buscan un trading sistemático y disciplinado.
Reduce la posibilidad de exceder los límites, mejora la disciplina y ofrece retroalimentación instantánea sobre el estado de la cuenta en todos los periodos.

https://www.mql5.com/es/blogs/post/765470

