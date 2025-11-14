Strifor RiskManager

Strifor Risk-Manager es una herramienta potente diseñada para traders que valoran la gestión estricta del riesgo y la disciplina en el trading.

Rastrea automáticamente los resultados diarios, semanales y mensuales, advierte sobre límites excedidos y ayuda a mantener la consistencia del sistema de trading.

Apto para scalping, trading intradía, swing trading, estrategias a mediano plazo, y tanto para trading manual como algorítmico.

Características Principales

1. Límites de Riesgo Flexibles

Riesgo diario: porcentaje o USD

Riesgo semanal: porcentaje o USD

Riesgo mensual: porcentaje o USD

Prioridad de cálculo: porcentaje o valor fijo

Restricción de expansión de límite (Cap flex by max limit)

2. Seguimiento de Resultados

Visualización en tiempo real de PnL para cada período

Inclusión de comisiones y swaps

Opción de aumentar el límite disponible usando ganancias

Opción de contar pérdidas hasta cero (Use net loss)

3. Configuración Avanzada

Cálculo basado en el saldo actual o en una base manual

Incluir o excluir posiciones abiertas

Filtrado de operaciones por símbolo

Selección del primer día de la semana: lunes o domingo

Modo de visualización: completo o compacto

Opciones de posición del panel: esquina y desplazamiento

Visualización en el Gráfico

El panel muestra todas las métricas clave en tiempo real:

Estado del riesgo

Límite diario y saldo restante

Límite semanal y saldo restante

Límite mensual y saldo restante

Resultado actual (PnL) de cada período

Ejemplo de visualización:

Status: All good Daily risk: 5.0 % ($ 1600 ) Current result: 0.0 % ($ 0 ) Remaining for the day: 5.0 % ($ 1600 ) Weekly risk: 8.0 % ($ 2561 ) Current result: 3.2 % ($ 1029 ) Remaining for the week: 8.0 % ($ 2561 ) Monthly risk: 12.0 % ($ 3841 ) Current result: 0.0 % ($ 0 ) Remaining for the month: 12.0 % ($ 3841 )

Input Parameters

Parámetro Descripción Daily risk percent Límite diario en porcentaje Weekly risk percent Límite semanal en porcentaje Monthly risk percent Límite mensual en porcentaje Daily risk USD Límite diario en USD Weekly risk USD Límite semanal en USD Monthly risk USD Límite mensual en USD Cap flex by max limit Restringe la expansión dinámica del límite Use net loss Contar pérdidas hasta cero Manual base Base manual para cálculos Risk base mode Saldo o manual Include open positions Incluir posiciones abiertas en el cálculo Include commissions Incluir comisiones y swaps Week starts Sunday La semana empieza el domingo Filter by symbol Filtrar operaciones por símbolos Compact mode Modo compacto del panel Aggregation mode Agrupación por hora de cierre Offset, Corner Posición del panel en la pantalla

Ventajas

Visualización clara y sencilla de los riesgos

Control total de límites diarios, semanales y mensuales

Compatible con todos los instrumentos: forex, metales, índices, CFD

Compatible con cuentas hedging y netting

Filtrado flexible por símbolos

Adecuado para cualquier estilo de trading

Compatibilidad

MetaTrader 5

Todos los tipos de instrumentos

Soporte de cuentas hedging y netting

Strifor Risk-Manager es un asistente confiable para traders que buscan un trading sistemático y disciplinado.

Reduce la posibilidad de exceder los límites, mejora la disciplina y ofrece retroalimentación instantánea sobre el estado de la cuenta en todos los periodos.