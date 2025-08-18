



Profitable EA mit Real Edge for Free?

In einer Welt der Lügen und Betrüger, möchte ich ein wenig Hoffnung geben - ein kleines Licht in der Dunkelheit. Ich möchte zeigen, dass ein wirklich robuster Bot nicht Tausende kosten muss, sondern in der Tat im kostenlosen Bereich gefunden werden kann. XAUUSD 5 Minute ist nicht mein bestes Projekt, aber es ist robust, zuverlässig und einfach. Es bringt vielleicht keine Millionen ein, hat aber einen echten Vorteil. Keine Versprechungen, kein "Future-AI-nie-verlieren-System" - aber ein echter Expert Advisor.





Strategie Der EA basiert auf Ein- und Ausstiegssignalen, die von mehreren Systemen generiert werden, d.h. der Bot ist voll automatisiert und manuelle Eingriffe sind nicht erforderlich. Aufgrund dieser Logik wird TP überhaupt nicht verwendet und SL ist nur als Sicherheitsnetz vorhanden, da die Trades in der Regel geschlossen werden, bevor sie erreicht werden. SL wird nur ausgelöst, wenn sich die Marktbedingungen signifikant ändern. Jedes System verwendet eine Mean-Reversion-Strategie, was manchmal zu ähnlichen Eingängen führen kann. Ziel ist es, das Risiko auf mehrere Systeme zu verteilen, so dass, selbst wenn ein System Probleme hat, die anderen dies ausgleichen und einen möglichen Verlust überwiegen.



Einstellungen

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass Sie in den Einstellungen nur die Losgröße und das Risiko pro Handel mit einem Aktivierungsschalter finden. Leider könnte man die Tatsache, dass dieser EA kostenlos ist, missbrauchen, indem man ihn umbenennt und außerhalb von MQL5 weiterverkauft. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, nur diese notwendigen Einstellungen verfügbar zu lassen, damit die Leute meine Bemühungen und Offenheit nicht missbrauchen.

Wenn Sie jedoch XAUUSD 5 Minute wirklich mögen und etwas in dieser Richtung mit anpassbaren Einstellungen und besseren Ergebnissen wollen, gibt es einen anderen EA namens XAU Master. Der Handelsansatz ist ähnlich wie bei XAUUSD 5 Minute - die einzigen Unterschiede sind eine bessere Diversifizierung, verbesserte Leistung, neue Systeme, anpassbare Eingaben, Prop-Firm-Spoofing und eine bessere Risikokontrolle. Dieser EA ist kostenpflichtig, aber wenn XAUUSD 5 Minute Ihren Bedürfnissen entspricht, wäre ein Blick darauf keine schlechte Idee.





------ Einrichtung ------ Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M15

Empfohlenes Kapital: $1,000+

Kontotyp: Standard (kein Bedarf an niedrigem Spread)

Handelsfrequenz: durchschnittlich 2 Trades pro Tag

VPS: Sehr empfohlen





XAU Master

Eine verbesserte Version von XAUUSD 5 Minute namens XAU Master bietet eine bessere Leistung, Langlebigkeit und anpassbare Funktionen. Die genauen Spezifikationen sind in der Beschreibung beschrieben:

Unterstützung

Wenn Sie weitere kostenlose EAs von hoher Qualität wünschen, unterstützen Sie mich bitte, indem Sie eine Bewertung hinterlassen.





Frühere Versionen

