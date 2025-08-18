XAUUSD 5 minute

4.5


Profitable EA mit Real Edge for Free?

In einer Welt der Lügen und Betrüger, möchte ich ein wenig Hoffnung geben - ein kleines Licht in der Dunkelheit. Ich möchte zeigen, dass ein wirklich robuster Bot nicht Tausende kosten muss, sondern in der Tat im kostenlosen Bereich gefunden werden kann. XAUUSD 5 Minute ist nicht mein bestes Projekt, aber es ist robust, zuverlässig und einfach. Es bringt vielleicht keine Millionen ein, hat aber einen echten Vorteil. Keine Versprechungen, kein "Future-AI-nie-verlieren-System" - aber ein echter Expert Advisor.


Please read short manual before using: Click here



Trading-Ansatz

  • Multisystem-Logik
  • Mean-Reversion-Strategien
  • Diversifizierung
  • Intraday-Handel


Strategie

Der EA basiert auf Ein- und Ausstiegssignalen, die von mehreren Systemen generiert werden, d.h. der Bot ist voll automatisiert und manuelle Eingriffe sind nicht erforderlich. Aufgrund dieser Logik wird TP überhaupt nicht verwendet und SL ist nur als Sicherheitsnetz vorhanden, da die Trades in der Regel geschlossen werden, bevor sie erreicht werden. SL wird nur ausgelöst, wenn sich die Marktbedingungen signifikant ändern. Jedes System verwendet eine Mean-Reversion-Strategie, was manchmal zu ähnlichen Eingängen führen kann. Ziel ist es, das Risiko auf mehrere Systeme zu verteilen, so dass, selbst wenn ein System Probleme hat, die anderen dies ausgleichen und einen möglichen Verlust überwiegen.


Einstellungen

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass Sie in den Einstellungen nur die Losgröße und das Risiko pro Handel mit einem Aktivierungsschalter finden. Leider könnte man die Tatsache, dass dieser EA kostenlos ist, missbrauchen, indem man ihn umbenennt und außerhalb von MQL5 weiterverkauft. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, nur diese notwendigen Einstellungen verfügbar zu lassen, damit die Leute meine Bemühungen und Offenheit nicht missbrauchen.

Wenn Sie jedoch XAUUSD 5 Minute wirklich mögen und etwas in dieser Richtung mit anpassbaren Einstellungen und besseren Ergebnissen wollen, gibt es einen anderen EA namens XAU Master. Der Handelsansatz ist ähnlich wie bei XAUUSD 5 Minute - die einzigen Unterschiede sind eine bessere Diversifizierung, verbesserte Leistung, neue Systeme, anpassbare Eingaben, Prop-Firm-Spoofing und eine bessere Risikokontrolle. Dieser EA ist kostenpflichtig, aber wenn XAUUSD 5 Minute Ihren Bedürfnissen entspricht, wäre ein Blick darauf keine schlechte Idee.


------ Einrichtung ------

Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: M15
Empfohlenes Kapital: $1,000+
Kontotyp: Standard (kein Bedarf an niedrigem Spread)
Handelsfrequenz: durchschnittlich 2 Trades pro Tag
VPS: Sehr empfohlen


XAU Master

Eine verbesserte Version von XAUUSD 5 Minute namens XAU Master bietet eine bessere Leistung, Langlebigkeit und anpassbare Funktionen. Die genauen Spezifikationen sind in der Beschreibung beschrieben:

XAU Master EA | Buy Trading Robot (Expert Advisor) für MetaTrader 5


Unterstützung

Wenn Sie weitere kostenlose EAs von hoher Qualität wünschen, unterstützen Sie mich bitte, indem Sie eine Bewertung hinterlassen.


Frühere Versionen

XAUUSD 5 Minuten V6.4: hier

XAUUSD 5 Minuten V6.5: hier

- Wenn Sie Probleme haben, laden Sie die Software über den Kommentarbereich herunter.

Bewertungen 61
adjie1604
14
adjie1604 2025.12.25 06:35 
 

Salam kenal Branislav..saya trader pemula namun punya tanggung jawab mengelola keuangan yang cukup besar, saya melihat EA anda begitu mengagumkan. saya ingin support anda atas apresiasi yang saya berikan. saya mengelola keuangan sekitar $1000 pada tahap awal, bisakah anda meberikan setting yang tepat untuk EA anda agar bisa saya maksimalkan. salam hangat (loekmanhakiem74.gmail.com)

abebakar
14
abebakar 2025.12.23 23:49 
 

Hello Branislav, Firstly, thank you for your generosity in sharing your expertise... and I hope you will continue to do good work and no doubt will be well rewarded. I have back-tested the EA on several short term (1-3 months) and long term (5-10 years) runs. The results were excellent. The only comment I have, which others have also raised, is how the EA does not secure (large) profits before going into a loss. I know you are working on solving this issue...and I trust you will. In the meantime... I did consider manually taking partial profits or close profitable trades, but was reluctant in case this would disrupt the workings of the system. Can you confirm if that's the case? Much thanks again and best wishes for 2026! Abe

61230532
14
61230532 2025.12.23 03:47 
 

I’m been using this EA from long time. It worked well. I just updated to new version 7.1 and there is no tp. Can you advise?

Empfohlene Produkte
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist speziell für den binären Handel. Zeitrahmen ist 1 Minuten und exp Zeit 5 oder 3 Minuten nur. Sie müssen martingale 3 Schritt verwenden. So müssen Sie setzen Lose Größe ist 10 % höchstens. Sie sollten Mt2 Handelsplattform verwenden, um mit meinem Indikator zu verbinden, um mehr Signal ohne menschliche Arbeit zu erhalten. Dieser Indikator Gewinnrate ist über 80 %, aber Sie können 100 % des Gewinns durch die Verwendung von martingale 3 Schritt zu bekommen. Sie sollten MT2 Hande
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilitys
Exakte Zeit - detaillierte Zeitangabe im Sekundenchart. Das Tool zeigt die Eröffnungszeit der ausgewählten Kerze an. Dies ist notwendig, wenn Sie mit Sekundencharts arbeiten. Sie kann zum Beispiel in einem Sekundenchart verwendet werden, der mit dem Utility Sekundenchart erstellt wurde. Eingaben Basisecke - die Chartecke, an der ein Objekt befestigt ist. X-Abstand - der horizontale Abstand von der Diagrammecke. Y-Abstand - der vertikale Abstand von der Diagrammecke. Schriftart - Name der Schrift
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilitys
Die Berechnung des Auftragsvolumens bei jeder Auftragserstellung ist ein äußerst wichtiger Punkt im Risikomanagement Lassen Sie sich mit diesem Tool die Arbeit erleichtern! ----------------------------------------------------- Wie wird es verwendet? Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart und stellen Sie seine Parameter ein: Risikogröße in % oder Geld und Risiko-Ertrags-Verhältnis. Klicken Sie auf die Schaltfläche EIN und positionieren Sie die horizontale Linie auf Ihr gewünschtes StopLoss-Ni
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experten
Eintausend Pip Satz1:TP/SL 20kpip. Satz2:TP/SL 10kpip. Satz3: TP/SL 5k pip. Satz4: TP/SL 2k pip. Satz5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Nur Pair DE40, US100, US30. Automatisch hinzugefügt EU London Session. Diese Version arbeitet mit festem Lot und buy/sell. Roboter Strategie: Trade open = Erster "Round Price-Number Entry". Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Fragen, wenn Sie unentschlossen sind. Ich sende ex4 Code auf Anfrage.
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experten
News Scalper EA ist ein Expert Advisor für den Handel mit EURUSD - GBPUSD - XAUUSD Paaren, die Ihre Positionen während der Nachrichten positionieren.  Entwickelt von einem erfahrener Händler mit über 17 Jahren Handelserfahrung. News Scalper EA nutzt einen Nachrichtenkalender von der MQL5 und handelt nach denen. Mit ausgeklügelte Strategie und Risikomanagement sichert der EA Ihre Positionen von größeren Verlusten! News Scalper EA lässt   nach Zeit eingestellten SL (1 Minute, geplant), wenn die Po
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indikatoren
Überblick Magic 7 Indicator ist ein umfassender MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der sieben verschiedene Handelsszenarien auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und technischer Analyse identifiziert. Der Indikator kombiniert traditionelle Preisaktionsmuster mit modernen Konzepten wie Fair Value Gaps (FVG), um Handelssignale mit präzisen Einstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus zu liefern. Merkmale 7 Handelsszenarien : Jedes Szenario identifiziert spezifische Marktbedingungen und Handelschancen Vi
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilitys
Dieses kleine Tool zeigt die Lot Größe basierend auf den vorherigen festgelegten Risk Management entweder % Anteil der Account Balance oder einem fixen Geldbetrag an. Dafür einfach die Lot Line mit dem Drücken der "t" Taste aktivieren und zum Stop Loss Punkt bewegen. Die aktuale Lot Größe wird in Echtzeit über der Linie angezeigt. In den Einstellungen können Sie die Farbe und stärke der Linie, die Schriftgröße vom Text und den Abstand zwischen Linie und Text, sowie das Risiko in % vom Account od
FREE
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilitys
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitys
Das Position Selective Close ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Skript, das dazu dient, verschiedene Positionen gleichzeitig zu schließen. Allgemeine Beschreibung Das Position Selective Close verfügt über drei Betriebsmodi (Intersection, Union und All), die die Art und Weise steuern, wie die vier Positionsmerkmale (Symbol, magische Zahl, Typ und Gewinn) verwendet werden. Die Modi, die über den Eingabeparameter Auswahlmodus verfügbar sind, beziehen sich auf die Merkmale, die über die Eingabep
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Indikatoren
Der Candle Countdown Timer für MetaTrader 4 (auch für MT5 verfügbar) ist ein wichtiger Indikator, der Ihnen hilft, Ihre Handelszeit effektiv zu verwalten. Er hält Sie über die Eröffnungs- und Schlusszeiten des Marktes auf dem Laufenden, indem er die verbleibende Zeit anzeigt, bevor die aktuelle Kerze geschlossen wird und eine neue entsteht. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Ihnen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptmerkmale: Asien Bereich: Mit einer Option zur Erweiterung
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
XAU Master EA
Branislav Bridzik
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Connector
Branislav Bridzik
4 (10)
Experten
Ursprünglich wollte ich diesen EA nicht veröffentlichen... Ich habe den EA nur für meinen eigenen persönlichen Gebrauch erstellt und dachte, er wäre "zu gut", um auf MQL5 verkauft zu werden. Aber dann hatte ich eine großartige Idee. Der EA wird für eine begrenzte Zeit verfügbar sein, so dass auch jemand anderes eine Chance hat, ihn zu besitzen. Danach wird der Preis entweder extrem steigen oder ich werde den EA komplett entfernen. So oder so, ich präsentiere Ihnen meinen besten Expert Advisor:
Gold Mining MT5
Branislav Bridzik
5 (2)
Experten
Meet Gold Mining MT5 - Spiel verändernden MQL5 Expert Advisor Umgestaltung der Art und Weise Sie den Handel der geschätzten XAUUSD Paar! After purchase send me private message to recieve manual and instructions. Symbol : XAUUSD Zeitrahmen : M1 Myfxbook verifiziert : Link Kostenloser Test : Senden Sie mir eine Nachricht Strategie: Die Strategie basiert auf Ein- und Ausstiegssignalen, wobei die Trades durch Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) geschützt sind, die je nach den aktuellen Marktbeding
Auswahl:
Mattéo FALA
18
Mattéo FALA 2025.12.26 04:43 
 

Morning, i have been using this EA and its really great. I add another EA "trade manager auto SLTP" to secure profit an its greater with it. Quic question if i put an EA to block the XAUUSD 5minutes when theres too much loss would it perturbate your EA ?

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.26 14:45
Hello, I am glad you like XAUUSD 5 Minute. No, it will not disrupt the logic, only difference could be worse overall performance, but only if other EA manages poorly.
adjie1604
14
adjie1604 2025.12.25 06:35 
 

Salam kenal Branislav..saya trader pemula namun punya tanggung jawab mengelola keuangan yang cukup besar, saya melihat EA anda begitu mengagumkan. saya ingin support anda atas apresiasi yang saya berikan. saya mengelola keuangan sekitar $1000 pada tahap awal, bisakah anda meberikan setting yang tepat untuk EA anda agar bisa saya maksimalkan. salam hangat (loekmanhakiem74.gmail.com)

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.25 13:22
Hello, you can use default settings for XAUUSD 5 Minute with your account size.
Talyas
14
Talyas 2025.12.24 13:40 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.24 14:36
Hi Talyas, thank you and I sent you rpivate message to help sole your issue
abebakar
14
abebakar 2025.12.23 23:49 
 

Hello Branislav, Firstly, thank you for your generosity in sharing your expertise... and I hope you will continue to do good work and no doubt will be well rewarded. I have back-tested the EA on several short term (1-3 months) and long term (5-10 years) runs. The results were excellent. The only comment I have, which others have also raised, is how the EA does not secure (large) profits before going into a loss. I know you are working on solving this issue...and I trust you will. In the meantime... I did consider manually taking partial profits or close profitable trades, but was reluctant in case this would disrupt the workings of the system. Can you confirm if that's the case? Much thanks again and best wishes for 2026! Abe

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.24 09:16
Hi Abe, thank you very much for your review.
Yes I am solving this issue, to secure profits while not altering the overall performance. It is little problematic, but will find a way. Until then feel free to manualy interact with the EA, just not too much to keep the main logic running properly. If you/anybody had any questions/issues/suggestions/partnership opportunities, write me anytime.
61230532
14
61230532 2025.12.23 03:47 
 

I’m been using this EA from long time. It worked well. I just updated to new version 7.1 and there is no tp. Can you advise?

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.23 11:40
Hello, new version closes trades all by itself based on its trading logic. No need for TP. Simply attach EA to chart, use the right lot size, backtest before using and let it run :)
3ape3
34
3ape3 2025.12.22 09:41 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.22 11:24
Glad you like XAUUSD 5 Minute:)
Will continue to grow
Mohammed Al Amri
25
Mohammed Al Amri 2025.12.19 05:41 
 

IS THSI EA WORK WITH ROBOFOREX? CAUSE I HAVE ATTACHED IN THE CHART, BUT THERE IS NOTHING APPEARING IN THE EXPERTS' DATA LOGS

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.19 13:01
Hi Mohammed, I sent you private message. EA likely just did not place any trades yet. Please check your DM.
Flash2026
19
Flash2026 2025.12.18 07:24 
 

hau to work

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.19 13:02
Hello, I sent you private message with instructions.
Zvezda
56
Zvezda 2025.12.17 19:36 
 

I only have bad entries and SLs. I really don't understand the point of this EA. Or maybe someone needs to explain it to me...

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.23 11:41
Hi, I sent you a private message to solve your problem. UPDATE: Please check your messages, I texted you multiple times.
akash311295
14
akash311295 2025.12.17 16:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.17 16:55
Hi, of course, I sent you a private message.
ruslan280
26
ruslan280 2025.12.17 13:34 
 

first deal -112 usd

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.17 16:55
Hi, I understand your frustration. Judging EA performance based on a single first trade isn’t representative, especially if used on a small account. (The minimum recommended balance is $2,000 with 0.01 lots, as multiple systems can cause short-term fluctuations.) If you would like me to review your setup, please send me private message so I can check everything.
Slapster
45
Slapster 2025.12.16 14:47 
 

Thanks for this EA

andrejtrades
29
andrejtrades 2025.12.15 19:09 
 

V7.0 makes very good money for me. start with $100 on forward testing from 08/01/2025, end up with $5000+ at 08/12/2025 with 600$ DD.

daiwuranaierxiding
14
daiwuranaierxiding 2025.12.14 18:02 
 

Hi Sir, you have a very good EA, during back test, kindly send the set file for $500 account. thank you

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.15 14:26
Hello, I sent you private message. Please check.
RockyIRQ
16
RockyIRQ 2025.12.14 05:02 
 

Honestly the best ea you can find on this app. Such a genuine creator, may his family be blessed for giving us this gem for free. I would appreciate it a bit more if you could change a few more settings on this ea but i understand why he disabled that function

Ginifaol89
25
Ginifaol89 2025.12.13 09:01 
 

it woul be good if it has a trailing stop loss

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.13 10:56
Hello, thank you for your review and suggestion.
I wanted to share a good and reliable EA for free, however I've limited some settings to prevent misuse and reselling outside of MQL5. If you like XAUUSD 5 Minute and would like to make adjustments yourself, including a trailing stop loss, I recommend taking a look at XAU Master, which is based on a similar concept but has improved performance and includes all settings with a trailing SL feature (please see the screenshot in the overview for a detailed comparison).
If you have any suggestions, issues, questions, feel free to reach out anytime. I appreciate any feedback.
chuakai9
29
chuakai9 2025.12.13 04:17 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Shawn Saunders
32
Shawn Saunders 2025.12.12 17:33 
 

Initially I had issues with this EA, but working with the developer and with their help it is actually quite amazing. Now I need to find an exchange where us US guys can trade xauusd.

Branislav Bridzik
23923
Antwort vom Entwickler Branislav Bridzik 2025.12.18 18:33
Thank you for for the review Shawn, glad I could help out.
zhuyhca
52
zhuyhca 2025.12.12 10:08 
 

Very good, thanks for your work

BulldogTrader777
14
BulldogTrader777 2025.12.11 12:47 
 

Bien por ahora probando, más adelante daré mis opiniones del resultado, gracias

1234
Antwort auf eine Rezension