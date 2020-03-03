Revoltix EA PRO - Sistema de Scalping Straddle Dinámico

Precisión en el Pánico. Beneficio en la Revuelta.

Revoltix EA PRO es un sofisticado sistema de scalping straddle diseñado para capturar rupturas de volatilidad con gestión de riesgos de grado institucional. Este Asesor Experto emplea ajuste dinámico de órdenes y protocolos de seguridad multicapa para navegar sistemáticamente en condiciones de mercado volátiles.

Revoltix Live Signal: CLICK HERE

Estrategia Central y Tecnología:

Sistema Straddle Dinámico: Coloca y ajusta automáticamente órdenes BUY STOP/SELL STOP alrededor del precio actual para capturar rupturas en cualquier dirección.

Captura de Ruptura de Volatilidad: Apunta a movimientos de momentum durante sesiones de alta volatilidad con gestión de entrada de precisión.

Gestión Adaptativa de Órdenes: Monitorea y ajusta continuamente las órdenes pendientes según el movimiento del precio y las condiciones del mercado.

Control de Sesiones Multi-Marco de Tiempo: Sesiones de trading configurables (Asia, Alta Volatilidad, Personalizadas) con limpieza automática de órdenes.

Características Avanzadas de Gestión de Riesgos:

Control Mejorado de Margen: Tamaño de posición adaptativo con límites de uso máximo de margen (configurable 10%-80%).

Tramos de Trailing Stop Multi-Nivel: Sistema de trailing stop progresivo de 4 niveles con bloqueo de ganancias en niveles 2.0R, 3.0R, 5.5R y 9.0R.

Protección contra Spread y Deslizamiento: Rechazo automático de operaciones durante condiciones de spread alto con control de deslizamiento configurable.

Límites de Frecuencia de Operaciones: Previene el sobre-trading con restricciones de operaciones máximas por hora.

Seguridad Basada en Sesiones: Cancelación automática de órdenes al final de la sesión y protección de cierre los viernes.

Opciones de Configuración Clave:

Modos de Trading: Perfiles de riesgo Seguro, Moderado o Agresivo.

Tamaño de Posición: Lotes fijos o tamaño automático basado en el balance de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Ajuste Dinámico: Umbrales de ajuste de órdenes configurables y períodos de enfriamiento.

Gestión de Sesiones: Horarios de trading flexibles con configuraciones de período de gracia.

Especificaciones Técnicas:

Plataforma: MetaTrader 5

Tipos de Cuenta: Recomendados ECN/Spreads Bajos.

Marcos de Tiempo: M5-H1 (optimizado para M15).

Pares: Mayores, Oro, Índices.

Depósito Mínimo: $100 (Modo Seguro), $500 (Modo Agresivo).

Ideal Para:

Traders que buscan un enfoque disciplinado y sistemático para operar con volatilidad, con énfasis en la preservación del capital. El EA sobresale en condiciones de mercado con tendencia y rupturas, manteniendo un control robusto de la reducción.

Configuraciones Recomendadas:

Comience con el modo SEGURO y 0.5% de riesgo por operación.

Habilite el ajuste straddle dinámico para un rendimiento óptimo.

Use la sesión de Alta Volatilidad (15:00-22:59) para los pares mayores.

Pruebe exhaustivamente en demo antes de la implementación en vivo.

Para instrucciones detalladas de configuración, explicaciones de la estrategia y soporte comunitario, visite la pestaña de Discusión. Descargue la versión demo para evaluar el rendimiento con las condiciones de su broker.