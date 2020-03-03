Revoltix

Revoltix EA PRO - 动态跨式剥头皮系统
恐慌中的精准。Revolt中的利润。

Revoltix EA PRO 是一款复杂的跨式剥头皮系统，旨在通过机构级风险管理捕捉波动率突破。该智能交易系统采用动态订单调整和多层安全协议，以系统化地应对波动市场条件。

Revoltix Live Signal: CLICK HERE

核心策略与技术:

  • 动态跨式系统: 自动在现价周围放置和调整 BUY STOP/SELL STOP 订单，以捕捉任一方向的突破。

  • 波动率突破捕捉: 在高波动时段以精准的入场管理瞄准动量行情。

  • 自适应订单管理: 根据价格变动和市场状况持续监控和调整挂单。

  • 多时间框架会话控制: 可配置的交易时段（亚洲、高波动、自定义），带自动订单清理功能。

高级风险管理功能:

  • 增强保证金控制: 自适应仓位大小，带最大保证金使用限制（可配置 10%-80%）。

  • 多级追踪止损: 4级渐进式追踪系统，在 2.0R, 3.0R, 5.5R, 和 9.0R 水平锁定利润。

  • 点差和滑点保护: 在高点差条件下自动拒绝交易，带可配置的滑点控制。

  • 交易频率限制: 通过限制每小时最大交易次数来防止过度交易。

  • 基于时段的安全措施: 时段结束时自动取消订单及周五收盘保护。

关键配置选项:

  • 交易模式: 安全、温和或激进的风险配置文件。

  • 仓位大小: 固定手数或基于账户余额和风险百分比的自动调整。

  • 动态调整: 可配置的订单调整阈值和冷却期。

  • 会话管理: 灵活的交易时间，带宽限期设置。

技术规格:

  • 平台: MetaTrader 5

  • 账户类型: 推荐 ECN/原始点差账户。

  • 时间框架: M5-H1（针对 M15 优化）。

  • 交易品种: 主要货币对、黄金、指数。

  • 最低存款: $100（安全模式），$500（激进模式）。

理想用户:
寻求纪律严明、系统化的波动率交易方法并强调资本保全的交易者。该 EA 在趋势和突破市场条件下表现出色，同时保持强大的回撤控制。

推荐设置:

  • 从安全模式和每笔交易 0.5% 的风险开始。

  • 启用动态跨式调整以获得最佳性能。

  • 对主要货币对使用高波动时段（15:00-22:59）。

  • 在实盘部署前，在模拟账户上彻底测试。

有关详细设置说明、策略解释和社区支持，请访问“讨论”选项卡。下载演示版本以在您的经纪商条件下评估性能。


推荐产品
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
专家
BigBoss Ultra Z Scalper EA 是一款在 M5（5 分钟）时间框架下精准执行欧元/美元剥头皮交易的 EA。 BigBoss Scalper Ultra Z 是一款专为欧元/美元货币对精准剥头皮策略设计的 EA，运行在 MetaTrader 5 平台上，采用 M5（5 分钟）时间框架。这款 EA 专为追求快速执行和可控风险管理的交易者而设计，其止盈点为 12 点，止损点为 11 点。 回测结果（Metatrader 5 策略测试器）：2025 年 1 月至 8 月，8 个月内盈利 1,205,540 美元（120 万美元） 时间：2025 年 1 月至 2025 年 8 月 结果：8 个月内持续盈利高达 1,205,540 美元（参见本页下方图表和回测结果） 测试模式：5 分钟时间周期，IC Markets 经纪商的逐笔数据，原始账户，杠杆 1:1000（任何杠杆均可使用，但我建议使用 1:1000 或 1:500 以获得最佳效果） ️ 注意：回测结果显示性能非常出色。最低账户资金 300 美元即可使用，但建议资金为 500 美元或 1,000
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
专家
CAUTION: Wave Seeker operates optimally only on live market data. Due to its highly advanced integration with real-time APIs and AI-driven logic, traditional strategy testing may not accurately represent its real-world functionality or results. Introducing Wave Seeker — The Pinnacle of Intelligent Market Insight Step into a new frontier of trading innovation with Wave Seeker , a groundbreaking expert advisor engineered with precision, driven by deep-market understanding, and tailored for serious
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
ORB Master Breaker
VALU VENTURES LTD
专家
Configurable Opening Range Breakout EA Professional opening range breakout strategy with comprehensive filtering system and advanced risk management Strategy Overview This Expert Advisor implements the proven Opening Range Breakout (ORB) strategy, designed specifically for NYSE market hours. The EA identifies the opening range during the first 15 minutes after NYSE open and executes breakout trades when price moves beyond this range with confirmation. Core Features Risk Management Configurable
Gold Precision EA
Muhammad Irfan
专家
Gold Precision EA – Intelligent XAUUSD Trading with Precision & Control Works on 5 Minutes timeframe. For Prop Firms and personal capital, Lowest drawdown.   Gold Precision    EA  is a cutting-edge  MT5 Expert Advisor  built for  trading XAUUSD (Gold)  with precision and efficiency. Designed for traders who want  consistent profits, controlled risk, and a fully automated trading experience , this EA applies a  5-candle pattern strategy  with additional price-action filters to ensure only the
Dinosaur Hunter Pro
Cao Wang
专家
这个EA叫 Dinosaur Hunter是因为，它能抓住非常大的行情，比如5000-10000点。 DH交易并不频繁，因为它要耐心的等待行情出现。 DH可以将多个货币对加载在一个Chart上，以增加交易次数。 信号 这个EA已经通过2015至今的测试。测试采用数据来自Dukascopy。 如果你在ICMarkets上交易，可以直接使用我的配置参数。 如果你采用其它交易商，请先进行测试。 交易设置 关键设置时 MultiPairs，设置为true，根据PARAMETERS设置进行交易。 设置为false，根据Single Pair Settings 进行交易。 Single Pair Settings  Basic Period MA Period Pre Bars MA Fast Count MA Slow Count CCI Period Fast Trend Level Slow Trend Level CCI Level Open Hour MultiPairs Settings PARAMETERS设置。根据Single Test的结果，可以把多个Pair的参数组
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
专家
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
专家
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
专家
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Crystal ball
Nickey Magale
专家
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
专家
Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
Ai Lieutenant EA MT5
Indra Maulana
专家
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest
Master Swing
Erlan Sumanjaya
5 (1)
专家
Swing trading is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements. The Master Swing EA can identify swing highs and swing lows to determine the trend direction. Once the trend direction is determined, the Master Swing EA will analyze the best potential entry positions. Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance betw
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4.33 (6)
专家
我们的所有信号现在都可以在 myfxbook 上获取： 点击此处前往 Prometheus signal:   点击此处前往 独特的设置文件和所有建议均免费提供。 顾问的所有未来更新均包含在价格中。 购买后，请联系我，我会帮助您正确安装和配置机器人。 我还将与您分享如何从可靠的经纪人处获得免费 VPS 的信息。 黄金是市场上风险最高的交易工具之一。它需要精准的策略、深入的分析和有效的风险管理。Prometheus EA 将所有这些要素无缝集成到一个专为优化交易而设计的复杂系统中。 Prometheus EA 结合技术指标、美国指数相关性和情绪分析，持续适应不断变化的市场环境。这确保了对长期趋势和短期波动的实时响应。 Prometheus EA 执行的每笔交易都受到止损和止盈的保护。凭借 4:1 的风险回报率，该 EA 优先考虑可持续的风险管理和账户增长。 Prometheus EA 不使用马丁格尔、网格交易或平均线等危险的交易方法。相反，它依赖于平衡且注重风险的交易方式。 Prometheus EA 专为黄金交易而设计，利用黄金的高波动性来执行精准且有利可图的交易，同时降低不必要的风
The Candle X MT5
How Si Xiang
专家
THE CANDLE X - THE INTELLIGENT TRADING EVOLUTION The Candle X isn't just another Expert Advisor – it's a revolutionary trading intelligence system that brings institutional-grade sophistication to your MetaTrader 5 platform. Built with the precision of military command structures and powered by advanced algorithmic intelligence, this EA transforms market chaos into calculated opportunities. NOTE: Remember set "Enable Strategy" to "True" before backtesting! LIVE SIGNAL (MYFXBOOK): bit+ly/TCXlive
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA
Aan Sumanto
专家
FMAN ScalpXAU M1: Dominate Gold with Precision Scalping. This Expert Advisor is engineered for XAUUSD (Gold) , combining lightning-fast execution with intelligent risk management to capture quick profits. Experience the power of advanced signal filtering, multi-timeframe confirmation, and a robust news protection system, all designed for consistent, risk-managed performance in the dynamic Gold market. Overview The FMAN ScalpXAU M1 isn't just another EA – it's a precision instrument crafted ex
Deep Pound MT5
Wai Choi Chow
5 (1)
专家
Introducing the revolutionary Expert Advisor for the MT5 trading platform: Deep Pound MT5. This cutting-edge trading expert advisor leverages state-of-the-art technology, incorporating a pre-trained Temporal Fusion Transformer (TFT) model based on deep learning principles to elevate your trading experience with GBPUSD to unprecedented levels. IMPORTANT! Due to market instability , this bot will temporarily not open any orders from December 15th to January 15th. Please check   comment details . 
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
专家
一款集十余年交易经验所得的精华之作！        首先，自动的交易来说想实现趋势交易是非常困难的，就好比是先有指标还是先有价格这个问题一样，当然是先有价格再有指标，所以我们参考任何指标都有滞后性。马丁格尔交易是非常有名的交易方法，但是这个方法会导致最终账户爆仓归零，震荡的时候却是如鱼得水，充分发挥资金的利用率，让利润奔跑起来。那我们就需要正确对待马丁的使用方法了，在适当的时候进行交易，在相对适当的时候停止交易，这样的交易就可以尽可能的避免一些大的波动，马丁格尔交易只要能有效的避开这些大的波动，就可以减小爆仓的几率，。本款EA是自动交易，但是并未完全是24*7的托管模式，所有参数均以内置不允许设置和修改，唯一能修改的是订单注释。 重要的事情说三遍：EA运行期间需要观察情况，请根据实际交易情况对账户交易账户的资金、货币对等进行调整。 重要的事情说三遍：EA运行期间需要观察情况，请根据实际交易情况对账户交易账户的资金、货币对等进行调整。 重要的事情说三遍：EA运行期间需要观察情况，请根据实际交易情况对账户交易账户的资金、货币对等进行调整。 祝您交易愉快！
Ai Sergeant EA MT5
Indra Maulana
专家
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
专家
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
指标
关于指标 该指标基于金融工具收盘价的蒙特卡罗模拟。按照定义，蒙特卡罗是一种统计技术，用于通过基于之前观察的结果的随机数来模拟不同结果的概率。 它是如何工作的？ 该指标通过基于历史数据模拟随时间变化的随机价格变动，为证券生成多个价格情景。每次模拟试验使用随机变量来有效地模拟未来在给定时间范围内的市场波动，重点在 收盘价 的波动。 蒙特卡罗模拟的优势 - 蒙特卡罗模拟通过在多种可能的未来情景下进行测试，有助于分析不同交易策略的风险。 - 它有助于确定策略在不同市场条件下的表现，包括罕见的极端事件（尾部风险）。 - 与依赖单点预测不同，蒙特卡罗提供了具有相关概率的潜在结果范围。这有助于理解盈利或亏损的可能性。 对于希望基于不同结果的概率而不是绝对预测来管理风险的交易者来说，蒙特卡罗是一个有用的工具。
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Session Momentum Dashboard
Vincent Jose Proenca
指标
Session Momentum Dashboard – 未来风格交易分析仪表盘 专业级仪表盘，用于分析三大交易时段（亚洲/伦敦/纽约），包含 Kill Zone 识别、亚洲区间突破、以及实时动能评分。 Session Momentum Dashboard 专为 ICT/Smart Money 交易者打造的一体化多时段监控工具。 主要功能： 三大交易时段分析 亚洲、伦敦、纽约时段实时状态显示。 Kill Zone 识别 伦敦 Kill Zone（7 点 – 9 点） 纽约 Kill Zone（12 点 – 14 点） 带自动提醒。 亚洲区间突破（Asian Range Breakout） 图形化显示亚洲区间 检测向上/向下突破 动能评分（Momentum Scoring） 以 RSI 为基础的动能进度条 成交量分析 成交量与平均值对比 分类： LOW / NORMAL / HIGH 交易信号 当以下三者同时出现时生成强信号： Kill Zone + Breakout + Momentum 伦敦/纽约时段重叠 自动识别高波动时段。 可配置提醒： 进入 Kill Zone 亚洲区间突破 高
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
指标
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
专家
NEXUS – 随市场变化而演进的量化自适应网格系统 NEXUS 是一套 100% 全自动 的交易系统，会在实时数据上构建规则组合，通过 样本外验证（out-of-sample） 过滤，并且只在检测到统计优势且环境有效时入场。 快速参数概览 系统类型： 带 OOS（样本外）验证的自适应网格系统，内置环境过滤（新闻、波动率、交易时段/日期以及可选的成交量价值区域）。 交易品种： 主要及交叉外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDCAD、EURJPY、AUDCHF、GBPCAD、AUDUSD）以及根据预设选择的 XAUUSD 。 内置风险配置： 保守型（Conservative）、经典型（Classic）和激进型（Aggressive）。 时间周期： 加载每个预设时会 自动设置 推荐周期，无需手动切换图表周期。 预设验证： 所有预设均在 2018–2025 年区间通过样本外验证。 风险管理： 基于波动率的网格间距、入场间的最小时间间隔、全局止损（Global Stop）以及可配置的分块平仓机制。 资金建议： 保守型配置建议每个品种至少 100 EUR/USD ，经典型配
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
专家
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
专家
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
Jackal智能交易系统 – 交易策略 实盘运行4个月 购买后永久免费使用所有产品 下载配置文件  黄金1分钟 | ECN账户：兼容任何经纪商 Jackal EA 基于多层次智能突破策略，结合先进的风险控制与盈利管理，能够灵活适应市场波动。 1. 突破陷阱策略 当市场条件满足时，EA会同时挂两个方向的挂单： Buy Stop ：当前价格之上 Sell Stop ：当前价格之下 当市场出现强势单边行情时，EA立即入场，无需预测方向。 2. 智能交易管理 初始止损： 固定止损点数，用于控制风险。 移动止损： 当交易盈利时，止损会自动跟随价格移动，锁定利润。 无风险模式： 达到一定盈利后，止损移动至开仓价以上，确保最坏情况下仍有净利润。 3. 回撤与盈利保护系统 智能补亏： 若某次交易亏损，下一笔交易目标是补回亏损并实现净盈利。 回撤修复： 在特定条件下启动的机制，用于减少浮动亏损。  输入参数指南 Jackal EA 可通过输入参数进行全面自定义： 手数管理 LotsSize 固定手数。非零时使用此值。 LotsPer1000 当LotsSize=0时，按账户余额动态计算手数（例
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
专家
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
专家
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
专家
APE（Alpha Prop Edge）简介 APE 是一款基于 均值回归策略 开发的智能交易系统（EA）。它用于识别价格的过度波动，并在特定条件下执行反趋势操作。 该系统内置风险管理模块，包括可配置的每日亏损限制和自动盈利平仓功能。用户可根据账户规模、评估要求或个人风险承受能力调整参数。 APE 已通过大量历史数据测试，系统结构稳定，适合有一定交易经验、了解风险与资金管理的用户。 风险控制功能： 可配置的日内最大亏损限制 达到净利润目标后自动平仓 支持多种风险设定（如保守、中性、高风险） 技术概览： 反趋势逻辑，基于市场过度延伸行为 内置资本保护机制 可根据模拟账户或评估平台进行参数调整 适用于策略研究、测试及控制型实盘应用 重要声明： 本产品在特定条件下可能增加持仓暴露， 不适用于长期投资或构建历史记录 。 所有结果基于历史回测，不代表实盘表现，也不构成未来盈利的承诺。请用户在理解相关风险的前提下使用本产品。 交易货币对说明： APE 可应用于多种货币对，但建议优先选择以下四个组合，以获取较稳定和低风险的效果： AUDCAD EURCAD NZDCAD GBPNZD AUDN
Xauron
Roberto Liguoro
专家
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
专家
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
Super Gold Trend
Sugianto
专家
Introducing the Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Unlock the potential of trend-based breakout trading with Super Gold Trend , a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD) . Built on a trend-following strategy and leveraging pending orders , this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Signal  |   Setfile Launch promo! Exclusive offer, only 10 spots available at current price! Next Price 1999
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
作者的更多信息
Algo Samurai
Abdul Malikul Hanan
1 (1)
专家
Live Account Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2229036 Set File Used : algosamurai_SR_V2 Algo Samurai Expert Advisor Algo Samurai is a complete automated forex trading strategy designed for all skill levels. It's more than just software; it's a fully automatic trading robot that uses self-adaptive market algorithms to analyze price movements and identify trading opportunities. It also features a built-in Smart Profit Lock System to secure your gains while the trade remains open, all wit
Algo Samurai Gold
Abdul Malikul Hanan
专家
Algo Samurai Gold: Scalp XAUUSD with Built-in Profit Protection Real Account Signal Page :    https://www.mql5.com/en/signals/2235827 https://www.mql5.com/en/signals/2239627 https://www.mql5.com/en/signals/2240852 set file used :   AlgoSamuraiGold Trade Gold with Confidence and Control Algo Samurai Gold is an automated forex trading robot (Expert Advisor) designed to scalp profits from the XAUUSD (Gold) market. This scalping strategy allows you to capitalize on small price movements throughout
筛选:
无评论
回复评论