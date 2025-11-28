Revoltix EA PRO - Dinamik Straddle Scalping Sistemi

Panikte Hassasiyet. İsyanında Kar.

Revoltix EA PRO, kurumsal seviye risk yönetimi ile oynaklık kırılımlarını yakalamak için tasarlanmış sofistike bir straddle scalping sistemidir. Bu Uzman Danışman, oynak piyasa koşullarında sistematik olarak gezinmek için dinamik emir ayarlama ve çok katmanlı güvenlik protokolleri kullanır.

Çekirdek Strateji & Teknoloji:

Dinamik Straddle Sistemi: Her iki yöndeki kırılımları yakalamak için mevcut fiyat etrafında otomatik olarak BUY STOP/SELL STOP emirleri yerleştirir ve ayarlar.

Oynaklık Kırılım Yakalama: Yüksek oynaklık seansları sırasında hassas giriş yönetimi ile momentum hareketlerini hedefler.

Uyarlanabilir Emir Yönetimi: Fiyat hareketine ve piyasa koşullarına dayalı olarak bekleyen emirleri sürekli izler ve ayarlar.

Çok-Zaman Dilimli Seans Kontrolü: Otomatik emir temizleme özellikli yapılandırılabilir işlem seansları (Asya, Yüksek Oynaklık, Özel).

Gelişmiş Risk Yönetimi Özellikleri:

Gelişmiş Marj Kontrolü: Maksimum marj kullanım limitleri (yapılandırılabilir %10-%80) ile uyarlanabilir pozisyon boyutlandırma.

Çok Katmanlı Trailing Stop: 2.0R, 3.0R, 5.5R ve 9.0R seviyelerinde kar kilitleme özellikli 4 kademeli progresif trailing sistemi.

Spread & Slippage Koruması: Yapılandırılabilir slippage kontrolü ile yüksek spread koşullarında işlemleri otomatik olarak reddeder.

İşlem Sıklığı Limitleri: Saatlik maksimum işlem kısıtlamaları ile aşırı işlem yapmayı önler.

Seans Bazlı Güvenlik: Seans sonunda otomatik emir iptali ve Cuma kapanış koruması.

Anahtar Yapılandırma Seçenekleri:

İşlem Modları: Güvenli, Orta veya Agresif risk profilleri.

Pozisyon Boyutlandırma: Sabit lotlar veya hesap bakiyesi ve risk yüzdesine dayalı otomatik boyutlandırma.

Dinamik Ayarlama: Yapılandırılabilir emir ayarlama eşikleri ve soğuma periyotları.

Seans Yönetimi: Geçiş süresi ayarları ile esnek işlem saatleri.

Teknik Özellikler:

Platform: MetaTrader 5

Hesap Türleri: ECN/Raw Spread önerilir.

Zaman Dilimleri: M5-H1 (M15 için optimize edilmiştir).

Pariteler: Major pariteler, Altın, Endeksler.

Minimum Depozito: $100 (Güvenli Mod), $500 (Agresif Mod).

Kimler İçin Uygun:

Sistematik, disiplinli bir oynaklık işlem yaklaşımı arayan ve sermaye korunmasına önem veren yatırımcılar. EA, trend ve kırılım piyasa koşullarında üstün performans sergilerken güçlü bir drawdown kontrolü sağlar.

Önerilen Ayarlar:

GÜVENLİ mod ve işlem başına %0.5 risk ile başlayın.

Optimum performans için dinamik straddle ayarlamasını etkinleştirin.

Major pariteler için Yüksek Oynaklık seansını (15:00-22:59) kullanın.

Gerçek hesapta kullanmadan önce demoda kapsamlıca test edin.

Detaylı kurulum talimatları, strateji açıklamaları ve topluluk desteği için Lütfen Tartışma sekmesini ziyaret edin. Broker koşullarınızla performansı değerlendirmek için demo sürümünü indirin.