Revoltix EA PRO - Динамическая система скальпинга стрэддл
Точность в панике. Прибыль в Revolt.
Revoltix EA PRO — это сложная система скальпинга стрэддл, предназначенная для захвата пробоев волатильности с институциональным управлением рисками. Этот советник эксперта использует динамическую корректировку ордеров и многоуровневые протоколы безопасности для систематической работы в условиях волатильного рынка.
Основная стратегия и технологии:
Динамическая система стрэддл: Автоматически выставляет и корректирует ордера BUY STOP/SELL STOP вокруг текущей цены для захвата пробоев в любом направлении.
Захват пробоя волатильности: Нацелен на импульсные движения во время сессий с высокой волатильностью с точным управлением входом.
Адаптивное управление ордерами: Постоянно отслеживает и корректирует отложенные ордера на основе движения цены и рыночных условий.
Контроль сессий на нескольких таймфреймах: Настраиваемые торговые сессии (Азия, Высокая волатильность, Пользовательские) с автоматической очисткой ордеров.
Продвинутые функции управления рисками:
Улучшенный контроль маржи: Адаптивный размер позиции с ограничениями на максимальное использование маржи (настраивается от 10% до 80%).
Многоуровневый трейлинг-стоп: 4-уровневая прогрессивная система трейлинг-стопа с фиксацией прибыли на уровнях 2.0R, 3.0R, 5.5R и 9.0R.
Защита от спреда и проскальзывания: Автоматический отказ от сделок в условиях высокого спреда с настраиваемым контролем проскальзывания.
Ограничения частоты сделок: Предотвращает чрезмерную торговлю с ограничением максимального количества сделок в час.
Безопасность по сессиям: Автоматическая отмена ордеров в конце сессии и защита при закрытии в пятницу.
Ключевые опции конфигурации:
Торговые режимы: Безопасный, Умеренный или Агрессивный профиль риска.
Размер позиции: Фиксированные лоты или автоматический расчет на основе баланса счета и процента риска.
Динамическая корректировка: Настраиваемые пороги корректировки ордеров и периоды охлаждения.
Управление сессиями: Гибкие торговые часы с настройками периода отсрочки.
Технические характеристики:
Платформа: MetaTrader 5
Типы счетов: Рекомендуются ECN/Raw Spread.
Таймфреймы: M5-H1 (оптимизировано для M15).
Пары: Основные валютные пары, Золото, Индексы.
Минимальный депозит: $100 (Безопасный режим), $500 (Агрессивный режим).
Идеально для:
Трейдеров, ищущих дисциплинированный, системный подход к торговле на волатильности с акцентом на сохранение капитала. Советник отлично проявляет себя в трендовых условиях и условиях пробоя рынка, сохраняя при этом надежный контроль над просадкой.
Рекомендуемые настройки:
Начните с БЕЗОПАСНОГО режима и 0.5% риска на сделку.
Включите динамическую корректировку стрэддл для оптимальной производительности.
Используйте сессию Высокой волатильности (15:00-22:59) для основных пар.
Тщательно протестируйте на демо-счете перед развертыванием на реальном счете.
Для получения подробных инструкций по настройке, объяснений стратегии и поддержки сообщества, посетите вкладку "Обсуждение". Загрузите демо-версию, чтобы оценить производительность в условиях вашего брокера.