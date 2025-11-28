Revoltix EA PRO - Système de Scalping Straddle Dynamique

Précision dans la Panique. Profit dans la Révolte.

Revoltix EA PRO est un système sophistiqué de scalping straddle conçu pour capturer les ruptures de volatilité avec une gestion des risques de niveau institutionnel. Cet Expert Advisor utilise un ajustement dynamique des ordres et des protocoles de sécurité multicouches pour naviguer systématiquement dans des conditions de marché volatiles.

Stratégie Principale et Technologie :

Système Straddle Dynamique : Place et ajuste automatiquement les ordres BUY STOP/SELL STOP autour du prix courant pour capturer les ruptures dans les deux directions.

Capture de Rupture de Volatilité : Cible les mouvements de momentum pendant les sessions de haute volatilité avec une gestion d'entrée de précision.

Gestion Adaptative des Ordres : Surveille et ajuste continuellement les ordres en attente en fonction du mouvement des prix et des conditions du marché.

Contrôle de Session Multi-Timeframe : Sessions de trading configurables (Asie, Haute Volatilité, Personnalisée) avec nettoyage automatique des ordres.

Fonctionnalités Avancées de Gestion des Risques :

Contrôle Amélioré de la Marge : Dimensionnement de position adaptatif avec limites d'utilisation maximale de la marge (configurable de 10% à 80%).

Trailing Stops Multi-Niveaux : Système de trailing stop progressif à 4 niveaux avec verrouillage des bénéfices aux niveaux 2.0R, 3.0R, 5.5R et 9.0R.

Protection contre l'Écart et le Glissement : Rejet automatique des trades pendant les conditions de spread élevé avec contrôle de glissement configurable.

Limites de Fréquence de Trading : Empêche le sur-trading avec des restrictions sur le nombre maximum de trades par heure.

Sécurité par Session : Annulation automatique des ordres en fin de session et protection de clôture le vendredi.

Options de Configuration Clés :

Modes de Trading : Profils de risque Sécurisé, Modéré ou Agressif.

Dimensionnement de Position : Lots fixes ou dimensionnement automatique basé sur le solde du compte et le pourcentage de risque.

Ajustement Dynamique : Seuils d'ajustement des ordres configurables et périodes de repos.

Gestion des Sessions : Horaires de trading flexibles avec paramètres de période de grâce.

Spécifications Techniques :

Plateforme : MetaTrader 5

Types de Compte : ECN/Spreads Nus recommandés.

Timeframes : M5-H1 (optimisé pour M15).

Paires : Majeures, Or, Indices.

Dépôt Minimum : $100 (Mode Sécurisé), $500 (Mode Agressif).

Idéal pour :

Les traders recherchant une approche disciplinée et systématique du trading sur la volatilité, avec un accent sur la préservation du capital. L'EA excelle dans les conditions de marché de tendance et de rupture tout en maintenant un contrôle robuste du drawdown.

Paramètres Recommandés :

Commencez avec le mode SÉCURISÉ et 0.5% de risque par trade.

Activez l'ajustement straddle dynamique pour des performances optimales.

Utilisez la session de Haute Volatilité (15:00-22:59) pour les paires majeures.

Testez minutieusement en démo avant le déploiement en live.

Pour des instructions de configuration détaillées, des explications sur la stratégie et le support communautaire, veuillez visiter l'onglet Discussion. Téléchargez la version démo pour évaluer les performances dans les conditions de votre courtier.