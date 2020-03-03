Revoltix
Revoltix EA PRO - ダイナミックストラドルスキャルピングシステム
パニックの中の精度。Revoltでの利益。
Revoltix EA PROは、機関級のリスク管理でボラティリティブレイクアウトを捕捉するように設計された、高度なストラドルスキャルピングシステムです。このエキスパートアドバイザーは、変動の激しい市場状況を体系的にナビゲートするために、動的な注文調整と多層的な安全プロトコルを採用しています。
Revoltix Live Signal: CLICK HERE
コア戦略と技術：
-
ダイナミックストラドルシステム： 現在価格の周囲にBUY STOP/SELL STOP注文を自動的に配置・調整し、どちらの方向へのブレイクアウトも捕捉します。
-
ボラティリティブレイクアウト捕捉： 高ボラティリティセッション中におけるモメンタムムーブを、精密なエントリー管理でターゲットとします。
-
適応型注文管理： 価格変動と市場状況に基づいて、未決済注文を継続的に監視・調整します。
-
マルチタイムフレームセッション制御： 自動注文クリーンアップ機能付きの設定可能な取引セッション（アジア、高ボラティリティ、カスタム）。
高度なリスク管理機能：
-
強化された証拠金コントロール： 最大証拠金使用制限（10％-80％設定可能）を備えた適応的なポジションサイジング。
-
マルチティアトレーリングストップ： 2.0R、3.0R、5.5R、9.0Rレベルで利益を確定する、4段階のプログレッシブトレーリングシステム。
-
スプレッド＆スリッページ保護： 高スプレッド状態での取引を自動的に拒否し、設定可能なスリッページ制御を備えています。
-
取引頻度制限： 1時間あたりの最大取引数制限により、過剰取引を防止します。
-
セッションベースの安全性： セッション終了時および金曜終値時の自動注文キャンセル保護。
主な設定オプション：
-
取引モード： 安全、中程度、または積極的なリスクプロファイル。
-
ポジションサイジング： 固定ロット、または口座残高とリスクパーセンテージに基づく自動サイジング。
-
動的調整： 設定可能な注文調整しきい値とクールダウン期間。
-
セッション管理： 猶予期間設定を備えた柔軟な取引時間。
技術仕様：
-
プラットフォーム： MetaTrader 5
-
口座タイプ： ECN/ロースプレッド推奨。
-
時間枠： M5-H1（M15で最適化）。
-
通貨ペア/商品： 主要通貨、金、指数。
-
最低入金額： $100（安全モード）、$500（積極的モード）。
理想的なユーザー：
資本保全を重視し、ボラティリティ取引に対する体系的で規律あるアプローチを求めるトレーダー。このEAは、トレンドおよびブレイクアウト市場環境で優れたパフォーマンスを発揮し、堅牢なドローダウンコントロールを維持します。
推奨設定：
-
安全モードと1取引あたり0.5％のリスクから開始してください。
-
最適なパフォーマンスを得るために、ダイナミックストラドル調整を有効にしてください。
-
主要通貨ペアには高ボラティリティセッション（15:00-22:59）を使用してください。
-
ライブ導入前にデモで十分にテストしてください。
詳細なセットアップ手順、戦略の説明、コミュニティサポートについては、「ディスカッション」タブをご覧ください。デモ版をダウンロードして、ご利用のブローカー条件でのパフォーマンスを評価してください。