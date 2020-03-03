10年以上の取引経験から得た精華を集めた作品！ まず、自動的な取引ではトレンド取引を実現するのは非常に困難で、指標があるのか価格があるのかという問題があるように、もちろん価格があってから指標があるので、私たちはどの指標を参考にしても遅延性があります。マーティンガー取引は非常に有名な取引方法ですが、この方法は最終口座の爆倉をゼロにし、揺れた時は魚のように水を得て、資金の利用率を十分に発揮して、利益を走らせます。それでは、私たちはマーティンの使い方を正しく扱う必要があります。適切な時に取引を行い、比較的適切な時に取引を停止することで、取引はできるだけ大きな変動を避けることができます。マーティンゲル取引はこれらの大きな変動を効果的に避けることができれば、爆倉の確率を減らすことができます。本項EAは自動取引ですが、完全に24*7の管理モードではありません。すべてのパラメータは組み込みで設定と変更が許可されていません。唯一変更できるのは注文コメントです。 重要なことは3回言います。EAの実行中は状況を見る必要があります。実際の取引状況に基づいて口座取引口座の資金、通貨の対等性を調整してください