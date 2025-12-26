Revoltix

Revoltix EA PRO - Dynamisches Straddle-Scalping-System
Präzision in Panik. Profit in der Revolte.

Revoltix EA PRO ist ein ausgeklügeltes Straddle-Scalping-System, das darauf ausgelegt ist, Volatilitätsausbrüche mit institutionellem Risikomanagement zu erfassen. Dieser Expert Advisor setzt dynamische Orderanpassung und mehrschichtige Sicherheitsprotokolle ein, um systematisch volatile Marktbedingungen zu navigieren.

Revoltix Live Signal: CLICK HERE

Kernstrategie & Technologie:

  • Dynamisches Straddle-System: Setzt und passt automatisch BUY-STOP-/SELL-STOP-Orders um den aktuellen Preis herum an, um Ausbrüche in beide Richtungen zu erfassen.

  • Erfassung von Volatilitätsausbrüchen: Zieliert auf Impulsbewegungen während Hochvolatilitäts-Sessions mit präzisem Entry-Management.

  • Adaptives Ordermanagement: Überwacht und passt ausstehende Orders kontinuierlich basierend auf Preisbewegung und Marktbedingungen an.

  • Multi-Timeframe-Sessionssteuerung: Konfigurierbare Handels-Sessions (Asien, Hohe Volatilität, Benutzerdefiniert) mit automatischer Orderbereinigung.

Erweiterte Risikomanagement-Funktionen:

  • Erweiterte Margin-Steuerung: Adaptive Positionsgrößenbestimmung mit Limits für die maximale Marginnutzung (konfigurierbar 10%-80%).

  • Mehrstufige Trailing Stops: 4-stufiges progressives Trailing-System mit Gewinnsicherung bei 2.0R, 3.0R, 5.5R und 9.0R.

  • Spread- & Slippage-Schutz: Automatische Ablehnung von Trades bei hohen Spreads mit konfigurierbarer Slippage-Kontrolle.

  • Handelshäufigkeitsbegrenzung: Verhindert Over-Trading durch Beschränkung der maximalen Trades pro Stunde.

  • Sessionsbasierte Sicherheit: Automatische Orderstornierung am Session-Ende und Freitag-Schluss-Schutz.

Wichtige Konfigurationsoptionen:

  • Handelsmodi: Sichere, moderate oder aggressive Risikoprofile.

  • Positionsgröße: Feste Lots oder automatische Größenbestimmung basierend auf Kontostand und Risikoprozent.

  • Dynamische Anpassung: Konfigurierbare Orderanpassungsschwellen und Cooldown-Perioden.

  • Sessionsmanagement: Flexible Handelszeiten mit Einstellungen für Schonfristen.

Technische Spezifikationen:

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Kontotypen: ECN/Raw Spread empfohlen.

  • Timeframes: M5-H1 (optimiert für M15).

  • Paare: Majors, Gold, Indizes.

  • Mindesteinzahlung: $100 (Sicherer Modus), $500 (Aggressiver Modus).

Ideal für:
Trader, die einen disziplinierten, systematischen Ansatz für Volatilitätshandel suchen, mit Schwerpunkt auf Kapitalerhalt. Der EA glänzt in Trend- und Ausbruchsmärkten und behält dabei eine robuste Drawdown-Kontrolle bei.

Empfohlene Einstellungen:

  • Beginnen Sie mit dem SICHEREN Modus und 0,5 % Risiko pro Trade.

  • Aktivieren Sie die dynamische Straddle-Anpassung für optimale Leistung.

  • Verwenden Sie die Hochvolatilitäts-Session (15:00-22:59) für Major-Paare.

  • Testen Sie gründlich im Demo-Account vor dem Live-Einsatz.

Detaillierte Setup-Anleitungen, Strategieerklärungen und Community-Support finden Sie im Diskussions-Tab. Laden Sie die Demo-Version herunter, um die Performance unter Ihren Broker-Bedingungen zu evaluieren.


