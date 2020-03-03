Super Gold Trend
- Asesores Expertos
- Sugianto
- Versión: 1.10
- Actualizado: 24 abril 2025
- Activaciones: 20
Presentación del Asesor Experto (EA) Super Gold Trend
Libere el potencial de las operaciones de ruptura de tendencia con Super Gold Trend, un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar con XAUUSD (ORO). Construido sobre una estrategia de seguimiento de tendencia y aprovechando las órdenes pendientes, este EA tiene como objetivo entradas precisas alineándose con la liquidez del mercado, asegurando una mayor precisión y rentabilidad.
🔑 Características principales
-
Estrategia de Mercado Real: Super Gold Trend se adapta a la dinámica del mercado en tiempo real, ofreciendo una experiencia de trading fiable y auténtica.
-
Liquidez de Mercado incorporada para filtrar falsas rupturas.
-
Precisióncon órdenes pendientes: Ejecuta operaciones utilizando órdenes pendientes para capturar puntos de entrada óptimos y reducir el deslizamiento.
-
Gestión del riesgo integrada: Cada operación incluye un stop-loss para salvaguardar su capital y controlar las posibles caídas.
-
Filtro de noticias integrado: Evita operar durante eventos de alto impacto utilizando el calendario económico integrado de MT5, reduciendo la exposición a la volatilidad repentina.
⚙️ Configuración y condiciones de negociación
-
Símbolo: XAUUSD (ORO)
-
Marco temporal: H1 (gráfico de 1 hora)
-
Depósito mínimo: $100
-
Tipo de cuenta: Cobertura
-
Compatibilidad con brokers: Autodetecta y se ajusta tanto a brokers de 2 dígitos como a brokers de 3 dígitos GOLD
Requisitos técnicos y recomendaciones
-
Alojamiento VPS: Muy recomendable para asegurar un funcionamiento ininterrumpido y estable del EA.
-
Filtro de Noticias: Utiliza perfectamente el calendario nativo de MT5-no requiere configuración manual de URL o GMT.
-
Archivo de configuración: Para un mejor rendimiento, aplique el setfile optimizado proporcionado.
Parámetros de Backtest
-
Símbolo: XAUUSD/ORO
-
Marco temporal: H1 (gráfico de 1 hora)
-
Periodo de prueba: 2024-2025
-
Modelo de Backtest: "Cada Tick basado en Ticks Reales" (recomendado para máxima precisión)
-
Saldo inicial: Tan bajo como $100
-
Apalancamiento: 1:100 o superior
💬 Soporte y Asistencia
- ¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Contáctanos vía mensaje privado. Estamos aquí para asegurar que su experiencia con Super Gold Trend sea fluida y exitosa.
⚠️ Renuncia de Riesgo
- Operar implica riesgos. Asegúrese de entender completamente los riesgos antes de utilizar este producto. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.