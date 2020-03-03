Super Gold Trend

Presentación del Asesor Experto (EA) Super Gold Trend
Libere el potencial de las operaciones de ruptura de tendencia con Super Gold Trend, un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar con XAUUSD (ORO). Construido sobre una estrategia de seguimiento de tendencia y aprovechando las órdenes pendientes, este EA tiene como objetivo entradas precisas alineándose con la liquidez del mercado, asegurando una mayor precisión y rentabilidad.

Señal | Setfile

¡ Promoción de lanzamiento!
  • Oferta exclusiva, ¡sólo 10 plazas disponibles al precio actual!
  • Próximo precio 1999$
  • Precio final 30,000$
  • Nota: Aumento de precio para limitar el número de usuarios en el mismo broker. ¡Consigue tus copias ahora mismo!

🔑 Características principales

  • Estrategia de Mercado Real: Super Gold Trend se adapta a la dinámica del mercado en tiempo real, ofreciendo una experiencia de trading fiable y auténtica.

  • Liquidez de Mercado incorporada para filtrar falsas rupturas.

  • Precisióncon órdenes pendientes: Ejecuta operaciones utilizando órdenes pendientes para capturar puntos de entrada óptimos y reducir el deslizamiento.

  • Gestión del riesgo integrada: Cada operación incluye un stop-loss para salvaguardar su capital y controlar las posibles caídas.

  • Filtro de noticias integrado: Evita operar durante eventos de alto impacto utilizando el calendario económico integrado de MT5, reduciendo la exposición a la volatilidad repentina.

⚙️ Configuración y condiciones de negociación

  • Símbolo: XAUUSD (ORO)

  • Marco temporal: H1 (gráfico de 1 hora)

  • Depósito mínimo: $100

  • Tipo de cuenta: Cobertura

  • Compatibilidad con brokers: Autodetecta y se ajusta tanto a brokers de 2 dígitos como a brokers de 3 dígitos GOLD

Requisitos técnicos y recomendaciones

  • Alojamiento VPS: Muy recomendable para asegurar un funcionamiento ininterrumpido y estable del EA.

  • Filtro de Noticias: Utiliza perfectamente el calendario nativo de MT5-no requiere configuración manual de URL o GMT.

  • Archivo de configuración: Para un mejor rendimiento, aplique el setfile optimizado proporcionado.

Parámetros de Backtest

  • Símbolo: XAUUSD/ORO

  • Marco temporal: H1 (gráfico de 1 hora)

  • Periodo de prueba: 2024-2025

  • Modelo de Backtest: "Cada Tick basado en Ticks Reales" (recomendado para máxima precisión)

  • Saldo inicial: Tan bajo como $100

  • Apalancamiento: 1:100 o superior

💬 Soporte y Asistencia

  • ¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Contáctanos vía mensaje privado. Estamos aquí para asegurar que su experiencia con Super Gold Trend sea fluida y exitosa.

⚠️ Renuncia de Riesgo

  • Operar implica riesgos. Asegúrese de entender completamente los riesgos antes de utilizar este producto. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Productos recomendados
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Asesores Expertos
No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Asesores Expertos
Sistema automático de negociación. La primera versión del ATS participó en el Campeonato de 2012. Se ha desarrollado activamente desde 2015. La estrategia se basa en la identificación de reversiones en el movimiento de los pares de negociación. El único parámetro variable es el coeficiente de división del depósito. El objetivo de obtener un beneficio (como en el conocido proverbio): más vale pájaro en mano que dos volando. Trabaje 1) en varios intervalos de tiempo: de M2 a M20, todo depen
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Golden Grow MT5 VIP
Phami Thanh Hoang
Asesores Expertos
Este EA se especializa en el comercio de oro en el marco de tiempo M5. Lo he optimizado meticulosamente, por lo que sólo tiene que iniciarlo y dejarlo correr sin hacer nada más. Esta es una estrategia de trading adaptada de mi exitoso trading manual, que ayuda a ganar dinero tanto en mercados con tendencia como en mercados laterales. - El EA ha sido optimizado, simplemente enciéndalo y se ejecutará sin necesidad de hacer nada más. - Sólo opera con XAU/USD. - Saldo mínimo de $200. - Sólo funcio
Blue Diamond EA
Frederick Mensah
Asesores Expertos
GBPUSD - 1H $1,000 a $11,000 ... Ene 2018 - Dic 2022 (1% Riesgo. Riesgo Bajo. Cambie el porcentaje de riesgo de cero a 1 para iniciar la operación o probar). 10.000$ a 5.000.000$ ... Ene 2018 - Dic 2022 (2% Riesgo Alto, puede tener drawdown alto) NOTA (Se recomienda un 1% o menos de porcentaje de riesgo. Esto ayudará a mantener un Drawdown bajo pero con altos retornos). Gestión del RIESGO : No ponga el auto riesgo por encima del 2% de incremento. Siempre es mejor permanecer en el juego para u
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto basado en la estrategia de Larry Connors que vela por la distancia entre las medias y en el que se pueden configurar, sin variarlos mucho, los parámetros de sobrecompra y sobreventa, así como los que rigen el funcionamiento del sistema de cierre de operaciones con adx. Con un sistema de stoploss basado en el porcentaje de variación del precio incrementa el lote y reduce el riesgo según se incrementa el balance, deteniendo la ejecución del experto cuando se alcanzan los niveles de
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Asesores Expertos
Bitcoin Comercio Mi Expert Advisor comercio Bitcoin en H1 marco de tiempo, Basado en el indicador ADX, indicador de Bandas de Bollinger, y seguir la tendencia. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lote) Depósito mínimo: a partir de 300 usd Beneficio: 100%/año. Draw Down: < 35%. Configuración de entrada para probar mi EA: - Lotes 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin o 3100 usd/bitcoin depende de su broker y su cuenta (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Asesores Expertos
GoldenStrikePro - Asesor Experto de Breakout de Precisión para XAUUSD GoldenStrikePro es un potente e inteligente robot de trading diseñado específicamente para XAUUSD (Oro/USD). Creado para estrategias de ruptura de precisión, aprovecha la estructura del mercado en tiempo real, el análisis de tendencias basado en EMA y la ejecución inteligente de operaciones para ofrecer resultados consistentes con riesgo controlado. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar tu viaje al
EA i MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido al 100% por inteligencia artificial Este robot está construido por el libre ChatGPT Ai. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en Tipo de cuenta: Cualquiera en varios brokers en empresas prop con ca
FREE
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Asesores Expertos
GAPHUNTERVIP - La ventaja institucional EA Explota el sistema. No sigas sus reglas. Lema Un agente de IA de nivel profesional diseñado para explotar las ineficiencias del mercado como Stop Hunts & FVGs con una gestión del riesgo de nivel institucional y un drawdown excepcionalmente bajo. Deje de operar como un minorista. Empieza a pensar como un hacker. Estás cansado de que tu stop loss sea cazado, sólo para que el precio se revierta momentos después? Esto no es una coincidencia. Es un
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Asesores Expertos
Small Account Scalper - Precisión en cada pip Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas. El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB) , Índice de Fuerza Relativa (RSI) , y la lógica de Soporte y Resistencia . Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo , manteniendo un estricto control del riesgo , por
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Asesores Expertos
Gold Crown Pro - Asesor Experto de Cobertura Adaptativa para XAUUSD (H1) Descripción del producto Gold Crown Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio XAUUSD en el marco de tiempo H1. Combina un mecanismo de cobertura adaptable, ejecución de órdenes sensible a la volatilidad y reglas predefinidas de gestión de riesgos. El sistema funciona de forma totalmente automática y no utiliza martingala ni escalado de posiciones de rejilla. El EA ofrece tres perfiles operativos pa
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Asesores Expertos
Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
RsiEma Crossover EA
Patrick Woolverton
Asesores Expertos
EA de cruce RSI EMA Este Asesor Experto implementa una estrategia basada en reglas utilizando Medias Móviles Exponenciales (EMA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Está destinado a los operadores que desean automatizar un enfoque estructurado para el comercio de tendencia. Cómo funciona Una operación de compra se ejecuta cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta y el RSI está por encima de un umbral definido. Una operación de venta se ejecuta cuando la EMA rápida cruza por debajo
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Double Decker MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 Versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Doble Decker EA Entradas de Precisión Usando el Oscilador Acelerador + Envolventes Double Decker es un potente Asesor Experto que combina el Oscilador Acelerador (AC) para la detección temprana del impulso con el indicador Envelopes para filtrar la dirección de la tendencia y los límites dinámicos del precio. Estrategia principal: Utiliza el Oscilador Acelerador para identifi
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Asesores Expertos
PythonX - EURUSD M1 Asesor Experto de Ruptura Híbrido Una operación a la vez. Baja reducción. Diseñado para firmas de fondeo y traders minoristas. Probado en EURUSD M1 usando datos de ticks reales (2015–2025 o los más recientes disponibles) con más de 25 brokers y firmas de fondeo. Diseñado para ofrecer precisión, consistencia y reducción ultra baja — incluso en cuentas de $100. Todas las pruebas se realizaron con un balance de $100, apalancamiento 1:1000 y SL/TP fijos. Capturas de pantalla adj
Synrhythmic points robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
SynRhythmic Points Robot es una estrategia de negociación innovadora basada en la combinación de dos enfoques analíticos, uno centrado en los cambios de precios a corto plazo y el otro en la identificación de tendencias y dependencias estables. Esta sinergia permite obtener excelentes señales para entrar en el mercado, al tiempo que minimiza la influencia de las fluctuaciones aleatorias y reduce las señales falsas. Además, el EA puede adaptarse fácilmente a diversas condiciones del mercado y au
AI Gold Master
Jian Jie
Asesores Expertos
AI Gold Master es un Asesor Experto excepcional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (ORO) en los marcos temporales M1 y M5. Aprovechando el poder de los modelos avanzados basados en GPT y las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek, AI Gold Master ha sido entrenado en más de diez años de datos históricos, que van desde 2014 hasta febrero de 2025. Esta estrategia, probada con una inversión inicial de sólo 1.000 dólares, ha demostrado ser una potencia absoluta, mostrando un aso
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Asesores Expertos
Importante: No utilice la configuración predeterminada, consulte los comentarios para ver los ajustes recomendados. ADVANCED ORBS EA - Sistema Profesional de Trading Breakout especializado para ORO & USDJPY USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY Broker Recomendado > https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp ; https://icmarkets.com/?camp=76649 LA NUEVA GENERACIÓN DE BREAKOUT TRADING ADVANCED OPENING RAN
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GoldenMind EA - Asesor experto avanzado de scalping de impulso Visión general GoldenMind EA es un sofisticado Asesor Experto de scalping de baja latencia diseñado para MetaTrader 5. Este EA emplea estrategias de negociación basadas en el impulso para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo con una exposición mínima al mercado. Características principales Ejecución ultrarrápida Procesamiento optimizado de ticks con una sobrecarga mínima ️ Ejecución de órdenes de baja
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
PriceFlow Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
PriceAction EA - Sistema profesional de negociación de patrones de acción del precio Visión general PriceAction EA es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para identificar y operar con patrones de acción de precios de alta probabilidad en múltiples marcos temporales. Creado para MetaTrader 5, este asesor experto combina patrones clásicos de análisis técnico con una sofisticada gestión de riesgos para ofrecer un rendimiento de negociación consistente tanto en mercados de tendencia
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Asesores Expertos
Nuestro equipo - @Supremacy_Lab - se complace en presentar nuestro primer producto - EA_Supremacy_NT - una solución técnica única para el day trading, scalping y seguimiento de tendencias. EA_Supremacy_NT es una versión no comercial de nuestro asesor automatizado principal, que se lanzará más adelante. Se trata de un producto realmente innovador que se basa en un enfoque poco convencional del procesamiento de datos de mercado. El algoritmo subyacente permite a los operadores obtener el máximo
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
Otros productos de este autor
South East EA
Sugianto
5 (6)
Asesores Expertos
SouthEast es un asesor experto desarrollado a partir de mi experiencia en trading manual que ha sido automatizado. SouthEast está específicamente diseñado para generar los máximos beneficios con pequeños depósitos priorizando la seguridad de sus fondos. ¿Por qué SouthEast? SouthEast no requiere configuraciones complicadas y es fácil de usar porque el usuario sólo tiene que cargar un archivo de configuración que ya está disponible. Actualmente hay archivos para 20 pares de divisas. El mejor EA
Major Trend
Sugianto
Asesores Expertos
Major Trend Expert Advisor - Opere con confianza en los principales pares de divisas Después de años de operar en vivo con resultados consistentes, les presento el Major Trend EA. El EA de Tendencia Principal está diseñado para operar con los pares de divisas principales de mayor rendimiento, con un enfoque especial en el AUDUSD y el NZDUSD , donde ofrece sus resultados más consistentes. Aplica una combinación de técnicas avanzadas de análisis de tendencias para identificar puntos de entrada de
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Asesores Expertos
Neuron Net GOLD es una integración del lenguaje de programación Python, máquina de aprendizaje profundo y código mql5 para poder predecir los movimientos del precio XAUUSD y así producir entradas y salidas basadas en inteligencia artificial. Cómo funciona: Al inicio de la sesión asiática, Neuron Net Gold realizará un análisis basado en datos históricos y predecirá los movimientos del precio del oro. Si la predicción del precio es alcista, Neuron Net Gold tomará una posición larga, y viceversa.
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Asesores Expertos
El Trendline Trade Panel fue creado para facilitar el entrenamiento de las habilidades de trading en forex en backtester y al mismo tiempo facilitar el trading en vivo utilizando líneas de tendencia con sólo pulsar un botón. Este ea es perfecto para principiantes que quieren aprender a operar manualmente porque todas sus características están equipadas con herramientas básicas para operar en forex. Otros usos del Trendline Trade Panel: + Se puede utilizar para realizar recuperaciones de posicio
Trendline Trade Panel
Sugianto
5 (1)
Asesores Expertos
El Trendline Trade Panel fue creado para facilitar el entrenamiento de las habilidades de trading en forex en backtester y al mismo tiempo facilitar el trading en vivo utilizando líneas de tendencia con sólo pulsar un botón. Este ea es perfecto para principiantes que quieren aprender a operar manualmente porque todas sus características están equipadas con herramientas básicas para operar en forex. Otros usos del Trendline Trade Panel: + Se puede utilizar para realizar recuperaciones de posicio
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Asesores Expertos
SouthEast es un asesor experto desarrollado a partir de mi experiencia en trading manual que ha sido automatizado. SouthEast está específicamente diseñado para generar los máximos beneficios con pequeños depósitos priorizando la seguridad de sus fondos. ¿Por qué SouthEast? SouthEast no requiere configuraciones complicadas y es fácil de usar porque el usuario sólo tiene que cargar un archivo de configuración que ya está disponible. Actualmente hay archivos para 20 pares de divisas. El mejor EA
Hedging Pro Ultimate MT4
Sugianto
5 (1)
Asesores Expertos
Hedging Pro Ultimate es un asesor experto diseñado para funcionar de forma totalmente automática o semiautomática. Versión MT5 | Conocimiento del producto y Setfile | Cómo configurar el filtro de noticias Pares sugeridos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD Parámetros del experto: 1. Gestionar Posiciones Abiertas + Comercio Comprar: permitir comprar + Operar Vender: permitir vender + Método de Posición Abierta: Seleccione el método de posición abierta + Borrar línea de tendencia después de abrir una posici
Hedging Pro Ultimate
Sugianto
5 (5)
Asesores Expertos
Hedging Pro Ultimate es un asesor experto diseñado para trabajar de forma totalmente automática o semiautomática. Versión MT4 | Conocimiento del producto y Setfile Pares sugeridos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD Parámetros del experto : 1. Gestionar Posiciones Abiertas + Modo de Posición Abierta: Seleccione el método de posición abierta + Borrar línea de tendencia después de abrir una posición: establecer falso para órdenes pendientes continuas. + Continuar nuevo ciclo: establecer falso para detener u
Bitcoin Wizard MT5
Sugianto
5 (2)
Asesores Expertos
Bitcoin Wizard está diseñado para operar con Bitcoin colocando órdenes pendientes basadas en máximos mínimos en ciertos periodos aprovechando el fuerte impulso. Setfile | Señal Por qué Bitcoin Wizard : Bitcoin Wizard es un sistema de comercio totalmente automático, comercio 24/7. No utiliza estrategias arriesgadas como hedging, martingala, grid u órdenes múltiples. Cada operación está protegida por un stoploss. CONFIGURAR Símbolo BTCUSD/BITCOIN Marco de tiempo M15, H1 Tipo de cuenta Estándar
Omni Gold MT5
Sugianto
Asesores Expertos
Omni Gold es un sistema de negociación diseñado para ofrecer precisión y coherencia combinando el análisis de tendencias con las órdenes pendientes. Este enfoque innovador garantiza la precisión en la ejecución de las operaciones al tiempo que se adhiere a un marco disciplinado de gestión de riesgos. Signal | Setfile | Prop firm Setfile ¡ Promoción de lanzamiento! ¡10 plazas disponibles al precio actual! Precio final 30.000 Nota: Aumento de precio para limitar el número de usuarios en el mis
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario