FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - EA Profesional de Seguimiento de Tendencia para BTCUSD & XAUUSD
🎯 Resumen
FXNinjaTrend es un Asesor Experto sofisticado de seguimiento de tendencia, específicamente optimizado para el trading de criptomonedas (BTCUSD) y metales preciosos (XAUUSD). Construido con gestión de riesgo avanzada y sistemas de filtrado inteligentes, este EA identifica configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad utilizando principios probados de análisis técnico.

🚀 Características Principales
Detección Inteligente de Tendencia

Sistema de cruce de EMA dual (períodos 12/26) para una entrada precisa

Filtro de tendencia EMA 100 elimina operaciones contrarias a la tendencia

Confirmación RSI (zona neutral 35-65) previene entradas sobreextendidas

Filtro de volatilidad basado en ATR asegura operaciones solo en condiciones de mercado líquidas

Gestión de Riesgo Avanzada

Dimensionamiento dinámico de posición basado en porcentaje de riesgo de la cuenta (0.5% por defecto)

Cálculo de stop loss y take profit basado en ATR

Protección de drawdown diario (pérdida máxima diaria del 2%)

Sistema de enfriamiento evita el sobretrading (mínimo 5 velas entre operaciones)

Control de límite de posición (1 posición por defecto)

Ejecución Inteligente de Operaciones

Filtrado de spread adaptable para mercados de BTC y Oro

Requisito mínimo de ATR filtra períodos de baja volatilidad

Trailing stop basado en ATR asegura ganancias durante tendencias

Criterios estrictos de entrada: Cruce fresco de MA + Tendencia clara + Confirmación RSI

Optimizaciones de Rendimiento

Stop loss reducido de 2.0 ATR a 1.0 ATR para un control de riesgo más estricto

Ratio Riesgo-Recompensa fijo 2:1 para rentabilidad consistente

Elimina señales conflictivas (sin condiciones alcistas/bajistas simultáneas)

Manejo adecuado del precio tick previene errores de ejecución

📊 Estrategia de Trading
Condiciones de Entrada (COMPRA)

EMA rápida (12) cruza POR ENCIMA de EMA lenta (26)

Precio negociando POR ENCIMA de EMA 100 (confirmación de tendencia)

RSI entre 35-65 (no sobrecomprado/sobrevendido)

ATR por encima del umbral mínimo (volatilidad presente)

Spread dentro de límites aceptables

Período de enfriamiento cumplido (5 velas desde la última operación)

Condiciones de Entrada (VENTA)

EMA rápida (12) cruza POR DEBAJO de EMA lenta (26)

Precio negociando POR DEBAJO de EMA 100 (confirmación de tendencia)

RSI entre 35-65 (no sobrecomprado/sobrevendido)

ATR por encima del umbral mínimo

Spread dentro de límites aceptables

Período de enfriamiento cumplido

Estrategia de Salida

Take Profit: 2x distancia del Stop Loss (ratio 2:1 R:R)

Stop Loss: 1.0 ATR desde la entrada

Trailing Stop: Se activa después de 1.5 ATR de ganancia, sigue con 0.5 ATR

⚙️ Configuración Recomendada
Para BTCUSD (Bitcoin)

Marco temporal: M5 o M15

Riesgo por Operación: 0.5%

Riesgo Máximo Diario: 2%

Spread Máximo: 15,000 puntos

Velas Mínimas entre Operaciones: 5

ATR Mínimo para Operar: 50

Para XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M5 o M15

Riesgo por Operación: 0.5%

Riesgo Máximo Diario: 2%

Spread Máximo: 50 puntos

Velas Mínimas entre Operaciones: 3

ATR Mínimo para Operar: 50

🛡️ Funciones de Protección de Riesgo
Límite de Pérdida Diaria: Detiene automáticamente el trading cuando la pérdida diaria alcanza el 2% del capital inicial

Enfriamiento de Operaciones: Previene el trading de venganza con una espera obligatoria de 5 velas entre operaciones

Límite de Posición: Máximo 1 posición abierta previene sobreexposición

Filtro de Spread: Rechaza operaciones durante períodos de alto spread

Guardia de Volatilidad: Solo opera cuando el mercado tiene movimiento suficiente (filtro ATR)

📈 Qué Hace Diferente a FXNinjaTrend
Estrategia Enfocada: Un único enfoque probado (seguimiento de tendencia) - sin estrategias conflictivas

Riesgo Conservador: Riesgo del 0.5% por operación y máximo del 2% diario previene explosiones de cuenta

Calidad sobre Cantidad: 1-3 operaciones de alta calidad por día, no 10+ entradas aleatorias

Específico del Mercado: Optimizado específicamente para patrones de volatilidad de BTC y Oro

Sin Martingala/Grid: Usa gestión de riesgo apropiada, no promediación de posiciones peligrosa

Lógica Transparente: Reglas claras de entrada/salida basadas en análisis técnico clásico

⚠️ Notas Importantes
Pruebe Primero: Siempre pruebe en cuenta demo antes de trading en vivo

Requisitos de Capital: Mínimo $500 recomendado para una gestión de riesgo adecuada

Marco Temporal: Optimizado para gráficos M5 y M15

Símbolos: Mejor rendimiento en BTCUSD y XAUUSD

Bróker: Requiere bróker ECN con spreads bajos para resultados óptimos

VPS Recomendado: Asegura que el EA funcione 24/7 sin interrupción

📋 Parámetros de Entrada
Configuración de Estrategia

Período EMA Rápida: 12

Período EMA Lenta: 26

Período Filtro de Tendencia: 100

Período RSI: 14

Gestión de Riesgo

Riesgo por Operación: 0.5%

Riesgo Máximo Diario: 2.0%

Multiplicador TP: 2.0 (R:R 2:1)

Multiplicador SL: 1.0 ATR

Filtros

Spread Máx. BTC: 15,000 puntos

Spread Máx. Oro: 50 puntos

Velas Mín. entre Operaciones: 5

ATR Mín. para Operar: 50

Protección

Habilitar Trailing Stop: Sí

Inicio del Trailing: 1.5 ATR

Paso del Trailing: 0.5 ATR

Posiciones Máximas: 1

🎓 Ideal Para
Traders que buscan un sistema automatizado de seguimiento de tendencia

Usuarios que prefieren setups de calidad sobre trading de alta frecuencia

Especialistas en Bitcoin y Oro

Traders que valoran una gestión de riesgo estricta

Cualquier persona que busque un EA conservador y basado en reglas

💡 Consejos para Mejores Resultados
Use en un VPS para operación 24/7

Elija un bróker con spreads ajustados en BTC/Oro

Comience con el ajuste de riesgo recomendado del 0.5%

Monitoree el rendimiento diario pero evite la sobreoptimización

Espere 1-3 operaciones por día, no cada hora

Deje que el EA trabaje tanto en rachas ganadoras como perdedoras

Revise el rendimiento semanalmente, no tick por tick

⚡ Historial de Versiones
v2.0 (Actual) - Versión Optimizada

Corregido error de cálculo de precio (mostraba 0.000)

Añadido sistema de enfriamiento de operaciones (previene sobretrading)

Criterios de entrada más estrictos (reduce señales falsas)

Parámetros de riesgo reducidos (0.5% por operación, 2% máximo diario)

Lógica de conteo de posiciones corregida

Filtrado de spread mejorado

Añadido requisito mínimo de ATR

Eliminada estrategia conflictiva de reversión a la media

FXNinjaTrend - Opera la tendencia, gestiona el riesgo, protege tu capital. 🥷📈

Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El trading conlleva riesgo de pérdida. Pruebe siempre exhaustivamente en cuentas demo antes del trading en vivo.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario