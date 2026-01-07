FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - EA Profesional de Seguimiento de Tendencia para BTCUSD & XAUUSD

🎯 Resumen

FXNinjaTrend es un Asesor Experto sofisticado de seguimiento de tendencia, específicamente optimizado para el trading de criptomonedas (BTCUSD) y metales preciosos (XAUUSD). Construido con gestión de riesgo avanzada y sistemas de filtrado inteligentes, este EA identifica configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad utilizando principios probados de análisis técnico.





🚀 Características Principales

Detección Inteligente de Tendencia





Sistema de cruce de EMA dual (períodos 12/26) para una entrada precisa





Filtro de tendencia EMA 100 elimina operaciones contrarias a la tendencia





Confirmación RSI (zona neutral 35-65) previene entradas sobreextendidas





Filtro de volatilidad basado en ATR asegura operaciones solo en condiciones de mercado líquidas





Gestión de Riesgo Avanzada





Dimensionamiento dinámico de posición basado en porcentaje de riesgo de la cuenta (0.5% por defecto)





Cálculo de stop loss y take profit basado en ATR





Protección de drawdown diario (pérdida máxima diaria del 2%)





Sistema de enfriamiento evita el sobretrading (mínimo 5 velas entre operaciones)





Control de límite de posición (1 posición por defecto)





Ejecución Inteligente de Operaciones





Filtrado de spread adaptable para mercados de BTC y Oro





Requisito mínimo de ATR filtra períodos de baja volatilidad





Trailing stop basado en ATR asegura ganancias durante tendencias





Criterios estrictos de entrada: Cruce fresco de MA + Tendencia clara + Confirmación RSI





Optimizaciones de Rendimiento





Stop loss reducido de 2.0 ATR a 1.0 ATR para un control de riesgo más estricto





Ratio Riesgo-Recompensa fijo 2:1 para rentabilidad consistente





Elimina señales conflictivas (sin condiciones alcistas/bajistas simultáneas)





Manejo adecuado del precio tick previene errores de ejecución





📊 Estrategia de Trading

Condiciones de Entrada (COMPRA)





EMA rápida (12) cruza POR ENCIMA de EMA lenta (26)





Precio negociando POR ENCIMA de EMA 100 (confirmación de tendencia)





RSI entre 35-65 (no sobrecomprado/sobrevendido)





ATR por encima del umbral mínimo (volatilidad presente)





Spread dentro de límites aceptables





Período de enfriamiento cumplido (5 velas desde la última operación)





Condiciones de Entrada (VENTA)





EMA rápida (12) cruza POR DEBAJO de EMA lenta (26)





Precio negociando POR DEBAJO de EMA 100 (confirmación de tendencia)





RSI entre 35-65 (no sobrecomprado/sobrevendido)





ATR por encima del umbral mínimo





Spread dentro de límites aceptables





Período de enfriamiento cumplido





Estrategia de Salida





Take Profit: 2x distancia del Stop Loss (ratio 2:1 R:R)





Stop Loss: 1.0 ATR desde la entrada





Trailing Stop: Se activa después de 1.5 ATR de ganancia, sigue con 0.5 ATR





⚙️ Configuración Recomendada

Para BTCUSD (Bitcoin)





Marco temporal: M5 o M15





Riesgo por Operación: 0.5%





Riesgo Máximo Diario: 2%





Spread Máximo: 15,000 puntos





Velas Mínimas entre Operaciones: 5





ATR Mínimo para Operar: 50





Para XAUUSD (Oro)





Marco temporal: M5 o M15





Riesgo por Operación: 0.5%





Riesgo Máximo Diario: 2%





Spread Máximo: 50 puntos





Velas Mínimas entre Operaciones: 3





ATR Mínimo para Operar: 50





🛡️ Funciones de Protección de Riesgo

Límite de Pérdida Diaria: Detiene automáticamente el trading cuando la pérdida diaria alcanza el 2% del capital inicial





Enfriamiento de Operaciones: Previene el trading de venganza con una espera obligatoria de 5 velas entre operaciones





Límite de Posición: Máximo 1 posición abierta previene sobreexposición





Filtro de Spread: Rechaza operaciones durante períodos de alto spread





Guardia de Volatilidad: Solo opera cuando el mercado tiene movimiento suficiente (filtro ATR)





📈 Qué Hace Diferente a FXNinjaTrend

Estrategia Enfocada: Un único enfoque probado (seguimiento de tendencia) - sin estrategias conflictivas





Riesgo Conservador: Riesgo del 0.5% por operación y máximo del 2% diario previene explosiones de cuenta





Calidad sobre Cantidad: 1-3 operaciones de alta calidad por día, no 10+ entradas aleatorias





Específico del Mercado: Optimizado específicamente para patrones de volatilidad de BTC y Oro





Sin Martingala/Grid: Usa gestión de riesgo apropiada, no promediación de posiciones peligrosa





Lógica Transparente: Reglas claras de entrada/salida basadas en análisis técnico clásico





⚠️ Notas Importantes

Pruebe Primero: Siempre pruebe en cuenta demo antes de trading en vivo





Requisitos de Capital: Mínimo $500 recomendado para una gestión de riesgo adecuada





Marco Temporal: Optimizado para gráficos M5 y M15





Símbolos: Mejor rendimiento en BTCUSD y XAUUSD





Bróker: Requiere bróker ECN con spreads bajos para resultados óptimos





VPS Recomendado: Asegura que el EA funcione 24/7 sin interrupción





📋 Parámetros de Entrada

Configuración de Estrategia





Período EMA Rápida: 12





Período EMA Lenta: 26





Período Filtro de Tendencia: 100





Período RSI: 14





Gestión de Riesgo





Riesgo por Operación: 0.5%





Riesgo Máximo Diario: 2.0%





Multiplicador TP: 2.0 (R:R 2:1)





Multiplicador SL: 1.0 ATR





Filtros





Spread Máx. BTC: 15,000 puntos





Spread Máx. Oro: 50 puntos





Velas Mín. entre Operaciones: 5





ATR Mín. para Operar: 50





Protección





Habilitar Trailing Stop: Sí





Inicio del Trailing: 1.5 ATR





Paso del Trailing: 0.5 ATR





Posiciones Máximas: 1





🎓 Ideal Para

Traders que buscan un sistema automatizado de seguimiento de tendencia





Usuarios que prefieren setups de calidad sobre trading de alta frecuencia





Especialistas en Bitcoin y Oro





Traders que valoran una gestión de riesgo estricta





Cualquier persona que busque un EA conservador y basado en reglas





💡 Consejos para Mejores Resultados

Use en un VPS para operación 24/7





Elija un bróker con spreads ajustados en BTC/Oro





Comience con el ajuste de riesgo recomendado del 0.5%





Monitoree el rendimiento diario pero evite la sobreoptimización





Espere 1-3 operaciones por día, no cada hora





Deje que el EA trabaje tanto en rachas ganadoras como perdedoras





Revise el rendimiento semanalmente, no tick por tick





⚡ Historial de Versiones

v2.0 (Actual) - Versión Optimizada





Corregido error de cálculo de precio (mostraba 0.000)





Añadido sistema de enfriamiento de operaciones (previene sobretrading)





Criterios de entrada más estrictos (reduce señales falsas)





Parámetros de riesgo reducidos (0.5% por operación, 2% máximo diario)





Lógica de conteo de posiciones corregida





Filtrado de spread mejorado





Añadido requisito mínimo de ATR





Eliminada estrategia conflictiva de reversión a la media





FXNinjaTrend - Opera la tendencia, gestiona el riesgo, protege tu capital. 🥷📈





Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El trading conlleva riesgo de pérdida. Pruebe siempre exhaustivamente en cuentas demo antes del trading en vivo.