Revoltix EA PRO - 다이내믹 스트래들 스캘핑 시스템

패닉 속의 정밀함. Revolt에서의 수익.

Revoltix EA PRO는 기관급 리스크 관리로 변동성 돌파를 포착하도록 설계된 정교한 스트래들 스캘핑 시스템입니다. 이 전문가 자문가는 변동성이 큰 시장 조건을 체계적으로 탐색하기 위해 동적 주문 조정 및 다중 계층 안전 프로토콜을 사용합니다.

핵심 전략 및 기술:

다이내믹 스트래들 시스템: 현재 가격 주변에 BUY STOP/SELL STOP 주문을 자동으로 배치 및 조정하여 어느 방향으로의 돌파도 포착합니다.

변동성 돌파 포착: 고변동성 세션 동안 모멘텀 움직임을 정밀한 진입 관리로 타겟팅합니다.

적응형 주문 관리: 가격 변동 및 시장 조건에 따라 보류 중인 주문을 지속적으로 모니터링하고 조정합니다.

다중 시간대 세션 제어: 구성 가능한 거래 세션 (아시아, 고변동성, 사용자 정의) 및 자동 주문 정리 기능.

고급 리스크 관리 기능:

향상된 증거금 제어: 최대 증거금 사용 한도 (구성 가능 10%-80%)를 가진 적응형 포지션 사이징.

다중 계층 트레일링 스탑: 2.0R, 3.0R, 5.5R, 9.0R 수준에서 이익을 고정하는 4단계 점진적 트레일링 시스템.

스프레드 및 슬리피지 보호: 높은 스프레드 조건에서 거래 자동 거부 및 구성 가능한 슬리피지 제어.

거래 빈도 제한: 시간당 최대 거래 수 제한으로 과도한 거래를 방지합니다.

세션 기반 안전성: 세션 종료 시 자동 주문 취소 및 금요일 마감 보호.

주요 구성 옵션:

거래 모드: 안전, умеренный 또는 공격적 위험 프로필.

포지션 사이징: 고정 랏 또는 계좌 잔고 및 위험 비율 기반 자동 사이징.

동적 조정: 구성 가능한 주문 조정 임계값 및 쿨다운 기간.

세션 관리: 유예 기간 설정이 가능한 유연한 거래 시간.

기술적 사양:

플랫폼: MetaTrader 5

계좌 유형: ECN/로우 스프레드 권장.

시간대: M5-H1 (M15에 최적화됨).

페어: 주요 통화, 금, 지수.

최소 입금액: $100 (안전 모드), $500 (공격적 모드).

이상적인 사용자:

자본 보존을 강조하며 변동성 거래에 체계적이고 훈련된 접근 방식을 찾는 트레이더. 이 EA는 견고한 드로다운 통제를 유지하면서 추세 및 돌파 시장 조건에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

권장 설정:

안전 모드와 거래당 0.5% 위험으로 시작하세요.

최적의 성능을 위해 다이내믹 스트래들 조정을 활성화하세요.

주요 통화쌍에 대해 고변동성 세션 (15:00-22:59)을 사용하세요.

실전 배포 전 데모에서 철저히 테스트하세요.

자세한 설정 지침, 전략 설명 및 커뮤니티 지원은 토론 탭을 방문하십시오. 데모 버전을 다운로드하여 귀하의 브로커 조건에서 성능을 평가하십시오.