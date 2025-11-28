Revoltix
Revoltix EA PRO - Sistema di Scalping Straddle Dinamico
Precisione nel Panico. Profitto nella Rivolta.
Revoltix EA PRO è un sofisticato sistema di scalping straddle progettato per catturare le rotture di volatilità con una gestione del rischio di livello istituzionale. Questo Expert Advisor utilizza una regolazione dinamica degli ordini e protocolli di sicurezza multilivello per navigare sistematicamente in condizioni di mercato volatili.
Strategia Principale e Tecnologia:
-
Sistema Straddle Dinamico: Piazza e regola automaticamente ordini BUY STOP/SELL STOP attorno al prezzo corrente per catturare rotture in entrambe le direzioni.
-
Cattura Rotture di Volatilità: Mira ai movimenti di momentum durante le sessioni ad alta volatilità con una gestione di ingresso di precisione.
-
Gestione Adattiva degli Ordini: Monitora e regola continuamente gli ordini in sospeso in base al movimento dei prezzi e alle condizioni di mercato.
-
Controllo Sessione Multi-Timeframe: Sessioni di trading configurabili (Asia, Alta Volatilità, Personalizzata) con pulizia automatica degli ordini.
Caratteristiche Avanzate di Gestione del Rischio:
-
Controllo Margine Potenziato: Dimensionamento posizione adattivo con limiti di utilizzo massimo del margine (configurabile 10%-80%).
-
Trailing Stop Multi-Livello: Sistema di trailing stop progressivo a 4 livelli con blocco profitti ai livelli 2.0R, 3.0R, 5.5R e 9.0R.
-
Protezione Spread e Slippage: Rifiuto automatico dei trade durante condizioni di spread elevato con controllo slippage configurabile.
-
Limiti Frequenza di Trading: Previene l'eccessivo trading con restrizioni sul numero massimo di trade per ora.
-
Sicurezza Basata sulla Sessione: Cancellazione automatica ordini alla fine della sessione e protezione alla chiusura del venerdì.
Opzioni di Configurazione Chiave:
-
Modalità di Trading: Profili di rischio Sicuro, Moderato o Aggressivo.
-
Dimensionamento Posizione: Lotti fissi o dimensionamento automatico basato sul saldo del conto e sulla percentuale di rischio.
-
Regolazione Dinamica: Soglie di regolazione ordini configurabili e periodi di raffreddamento.
-
Gestione Sessioni: Orari di trading flessibili con impostazioni del periodo di grazia.
Specifiche Tecniche:
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Tipi di Conto: Consigliati ECN/Raw Spread.
-
Timeframe: M5-H1 (ottimizzato per M15).
-
Coppie: Major, Oro, Indici.
-
Deposito Minimo: $100 (Modalità Sicura), $500 (Modalità Aggressiva).
Ideale per:
Trader che cercano un approccio disciplinato e sistematico al trading sulla volatilità, con enfasi sulla preservazione del capitale. L'EA eccelle in condizioni di mercato di trend e di rottura mantenendo un robusto controllo del drawdown.
Impostazioni Consigliate:
-
Iniziare con la modalità SICURA e 0.5% di rischio per trade.
-
Abilitare la regolazione straddle dinamica per prestazioni ottimali.
-
Utilizzare la sessione Alta Volatilità (15:00-22:59) per le coppie major.
-
Testare accuratamente in demo prima del deployment live.
Per istruzioni di setup dettagliate, spiegazioni della strategia e supporto della community, si prega di visitare la scheda Discussione. Scaricare la versione demo per valutare le performance con le condizioni del proprio broker.