Revoltix

Revoltix EA PRO - Sistema di Scalping Straddle Dinamico
Precisione nel Panico. Profitto nella Rivolta.

Revoltix EA PRO è un sofisticato sistema di scalping straddle progettato per catturare le rotture di volatilità con una gestione del rischio di livello istituzionale. Questo Expert Advisor utilizza una regolazione dinamica degli ordini e protocolli di sicurezza multilivello per navigare sistematicamente in condizioni di mercato volatili.

Strategia Principale e Tecnologia:

  • Sistema Straddle Dinamico: Piazza e regola automaticamente ordini BUY STOP/SELL STOP attorno al prezzo corrente per catturare rotture in entrambe le direzioni.

  • Cattura Rotture di Volatilità: Mira ai movimenti di momentum durante le sessioni ad alta volatilità con una gestione di ingresso di precisione.

  • Gestione Adattiva degli Ordini: Monitora e regola continuamente gli ordini in sospeso in base al movimento dei prezzi e alle condizioni di mercato.

  • Controllo Sessione Multi-Timeframe: Sessioni di trading configurabili (Asia, Alta Volatilità, Personalizzata) con pulizia automatica degli ordini.

Caratteristiche Avanzate di Gestione del Rischio:

  • Controllo Margine Potenziato: Dimensionamento posizione adattivo con limiti di utilizzo massimo del margine (configurabile 10%-80%).

  • Trailing Stop Multi-Livello: Sistema di trailing stop progressivo a 4 livelli con blocco profitti ai livelli 2.0R, 3.0R, 5.5R e 9.0R.

  • Protezione Spread e Slippage: Rifiuto automatico dei trade durante condizioni di spread elevato con controllo slippage configurabile.

  • Limiti Frequenza di Trading: Previene l'eccessivo trading con restrizioni sul numero massimo di trade per ora.

  • Sicurezza Basata sulla Sessione: Cancellazione automatica ordini alla fine della sessione e protezione alla chiusura del venerdì.

Opzioni di Configurazione Chiave:

  • Modalità di Trading: Profili di rischio Sicuro, Moderato o Aggressivo.

  • Dimensionamento Posizione: Lotti fissi o dimensionamento automatico basato sul saldo del conto e sulla percentuale di rischio.

  • Regolazione Dinamica: Soglie di regolazione ordini configurabili e periodi di raffreddamento.

  • Gestione Sessioni: Orari di trading flessibili con impostazioni del periodo di grazia.

Specifiche Tecniche:

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Tipi di Conto: Consigliati ECN/Raw Spread.

  • Timeframe: M5-H1 (ottimizzato per M15).

  • Coppie: Major, Oro, Indici.

  • Deposito Minimo: $100 (Modalità Sicura), $500 (Modalità Aggressiva).

Ideale per:
Trader che cercano un approccio disciplinato e sistematico al trading sulla volatilità, con enfasi sulla preservazione del capitale. L'EA eccelle in condizioni di mercato di trend e di rottura mantenendo un robusto controllo del drawdown.

Impostazioni Consigliate:

  • Iniziare con la modalità SICURA e 0.5% di rischio per trade.

  • Abilitare la regolazione straddle dinamica per prestazioni ottimali.

  • Utilizzare la sessione Alta Volatilità (15:00-22:59) per le coppie major.

  • Testare accuratamente in demo prima del deployment live.

Per istruzioni di setup dettagliate, spiegazioni della strategia e supporto della community, si prega di visitare la scheda Discussione. Scaricare la versione demo per valutare le performance con le condizioni del proprio broker.


