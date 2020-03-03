Revoltix

Revoltix EA PRO - Sistema Dinâmico de Scalping Straddle
Precisão no Pânico. Lucro na Revolta.

O Revoltix EA PRO é um sistema sofisticado de scalping straddle projetado para capturar rompimentos de volatilidade com gerenciamento de risco de nível institucional. Este Expert Advisor emprega ajuste dinâmico de ordens e protocolos de segurança multicamadas para navegar sistematicamente em condições de mercado voláteis.

Revoltix Live Signal: CLICK HERE

Estratégia Central e Tecnologia:

  • Sistema Straddle Dinâmico: Coloca e ajusta automaticamente ordens BUY STOP/SELL STOP em torno do preço atual para capturar rompimentos em qualquer direção.

  • Captura de Rompimento de Volatilidade: Mira movimentos de momentum durante sessões de alta volatilidade com gerenciamento de entrada de precisão.

  • Gerenciamento Adaptativo de Ordens: Monitora e ajusta continuamente ordens pendentes com base no movimento do preço e nas condições do mercado.

  • Controle de Sessão Multi-Timeframe: Sessões de trading configuráveis (Ásia, Alta Volatilidade, Personalizada) com limpeza automática de ordens.

Características Avançadas de Gerenciamento de Risco:

  • Controle Aprimorado de Margem: Dimensionamento de posição adaptativo com limites de uso máximo de margem (configurável 10%-80%).

  • Trailing Stops Multi-Níveis: Sistema progressivo de trailing stop de 4 níveis com bloqueio de lucro nos níveis 2.0R, 3.0R, 5.5R e 9.0R.

  • Proteção contra Spread e Slippage: Rejeição automática de negócios durante condições de spread alto com controle de slippage configurável.

  • Limites de Frequência de Negócios: Previne excesso de trading com restrições de negócios máximos por hora.

  • Segurança Baseada em Sessão: Cancelamento automático de ordens no final da sessão e proteção de fechamento na sexta-feira.

Opções de Configuração Chave:

  • Modos de Trading: Perfis de risco Seguro, Moderado ou Agressivo.

  • Dimensionamento de Posição: Lotes fixos ou dimensionamento automático baseado no saldo da conta e porcentagem de risco.

  • Ajuste Dinâmico: Limiares de ajuste de ordem configuráveis e períodos de resfriamento.

  • Gerenciamento de Sessão: Horários de trading flexíveis com configurações de período de carência.

Especificações Técnicas:

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipos de Conta: Recomendados ECN/Spread Cru.

  • Timeframes: M5-H1 (otimizado para M15).

  • Pares: Principais, Ouro, Índices.

  • Depósito Mínimo: $100 (Modo Seguro), $500 (Modo Agressivo).

Ideal Para:
Traders que buscam uma abordagem disciplinada e sistemática para trading de volatilidade, com ênfase na preservação de capital. O EA se destaca em condições de mercado de tendência e rompimento, mantendo um controle robusto de drawdown.

Configurações Recomendadas:

  • Comece com o modo SEGURO e 0.5% de risco por negócio.

  • Habilite o ajuste straddle dinâmico para desempenho ideal.

  • Use a sessão de Alta Volatilidade (15:00-22:59) para os pares principais.

  • Teste thoroughly na demonstração antes da implantação em live.

Para instruções detalhadas de configuração, explicações da estratégia e suporte da comunidade, visite a guia de Discussão. Baixe a versão demo para avaliar o desempenho com as condições da sua corretora.


