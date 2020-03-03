Revoltix
- Experts
- Abdul Malikul Hanan
- Versão: 1.93
- Atualizado: 26 dezembro 2025
- Ativações: 5
Revoltix EA PRO - Sistema Dinâmico de Scalping Straddle
Precisão no Pânico. Lucro na Revolta.
O Revoltix EA PRO é um sistema sofisticado de scalping straddle projetado para capturar rompimentos de volatilidade com gerenciamento de risco de nível institucional. Este Expert Advisor emprega ajuste dinâmico de ordens e protocolos de segurança multicamadas para navegar sistematicamente em condições de mercado voláteis.
Estratégia Central e Tecnologia:
-
Sistema Straddle Dinâmico: Coloca e ajusta automaticamente ordens BUY STOP/SELL STOP em torno do preço atual para capturar rompimentos em qualquer direção.
-
Captura de Rompimento de Volatilidade: Mira movimentos de momentum durante sessões de alta volatilidade com gerenciamento de entrada de precisão.
-
Gerenciamento Adaptativo de Ordens: Monitora e ajusta continuamente ordens pendentes com base no movimento do preço e nas condições do mercado.
-
Controle de Sessão Multi-Timeframe: Sessões de trading configuráveis (Ásia, Alta Volatilidade, Personalizada) com limpeza automática de ordens.
Características Avançadas de Gerenciamento de Risco:
-
Controle Aprimorado de Margem: Dimensionamento de posição adaptativo com limites de uso máximo de margem (configurável 10%-80%).
-
Trailing Stops Multi-Níveis: Sistema progressivo de trailing stop de 4 níveis com bloqueio de lucro nos níveis 2.0R, 3.0R, 5.5R e 9.0R.
-
Proteção contra Spread e Slippage: Rejeição automática de negócios durante condições de spread alto com controle de slippage configurável.
-
Limites de Frequência de Negócios: Previne excesso de trading com restrições de negócios máximos por hora.
-
Segurança Baseada em Sessão: Cancelamento automático de ordens no final da sessão e proteção de fechamento na sexta-feira.
Opções de Configuração Chave:
-
Modos de Trading: Perfis de risco Seguro, Moderado ou Agressivo.
-
Dimensionamento de Posição: Lotes fixos ou dimensionamento automático baseado no saldo da conta e porcentagem de risco.
-
Ajuste Dinâmico: Limiares de ajuste de ordem configuráveis e períodos de resfriamento.
-
Gerenciamento de Sessão: Horários de trading flexíveis com configurações de período de carência.
Especificações Técnicas:
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Tipos de Conta: Recomendados ECN/Spread Cru.
-
Timeframes: M5-H1 (otimizado para M15).
-
Pares: Principais, Ouro, Índices.
-
Depósito Mínimo: $100 (Modo Seguro), $500 (Modo Agressivo).
Ideal Para:
Traders que buscam uma abordagem disciplinada e sistemática para trading de volatilidade, com ênfase na preservação de capital. O EA se destaca em condições de mercado de tendência e rompimento, mantendo um controle robusto de drawdown.
Configurações Recomendadas:
-
Comece com o modo SEGURO e 0.5% de risco por negócio.
-
Habilite o ajuste straddle dinâmico para desempenho ideal.
-
Use a sessão de Alta Volatilidade (15:00-22:59) para os pares principais.
-
Teste thoroughly na demonstração antes da implantação em live.
Para instruções detalhadas de configuração, explicações da estratégia e suporte da comunidade, visite a guia de Discussão. Baixe a versão demo para avaliar o desempenho com as condições da sua corretora.