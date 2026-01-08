AcurateTrendPromax
# **AcurateTrendProMax 3.22**
### *The Ultimate Multi-Timeframe Trend Trading EA*
---
## **🔥 TRADING DE TENDENCIA PROFESIONAL, PERFECCIONADO**
Experimente el futuro del trading automatizado con **AcurateTrendProMax** - el sofisticado EA que combina el análisis de tendencias multi-marco de tiempo con la gestión de riesgo de grado institucional. Si usted está negociando divisas, cripto, metales o índices, este potente sistema se adapta a cualquier condición de mercado.
---
## **✨ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**
### **🎯 Análisis de Tendencias Multi-Timeframe**
- Integración de 9 marcos temporales**: Analiza simultáneamente M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN1.
- Sistema de triple EMA**: Combina para mayor precisión
- Negociación por consenso**: Abre posiciones sólo cuando varios plazos confirman la dirección de la tendencia
- Modo inverso**: Trading opcional contra tendencia para estrategias contrarias
### **🛡️ Gestión del riesgo de nivel institucional**
- Stop Loss/Take Profit basados en ATR**: Dimensionamiento dinámico de posiciones basado en la volatilidad del mercado
- Validación de Stop Seguro**: Evita los rechazos del broker con un cálculo inteligente de la distancia del stop
- Sistema Trailing Stop**: Bloquea automáticamente los beneficios a medida que se desarrollan las tendencias
- Máximo control del riesgo**: Porcentaje de riesgo configurable con optimización automática del tamaño del lote
- Protección del spread**: No operará durante condiciones de mercado de alto spread.
### Cuadro de mandos profesional
- Monitorización en tiempo real**: Ver todas las posiciones abiertas con cálculos de pérdidas y ganancias.
- Historial de operaciones**: Registro completo de transacciones con capacidad de filtrado
- Análisis de cuentas**: Saldo, capital, margen y margen libre de un vistazo
- Funciones de exportación**: Exportación CSV para mantenimiento de registros e impuestos.
- Interfaz fácil de usar**: Diseño limpio e intuitivo para un manejo sencillo
---
## **⚙️ TECNOLOGÍA AVANZADA**
### **Gestión Inteligente de Posiciones**
- Cierre de posiciones opuestas**: Cierra automáticamente las posiciones en conflicto ante nuevas señales
- Límite máximo de posición**: Evita el exceso de operaciones con límites de posición configurables
- Límites de negociación diarios**: Controla la frecuencia de negociación para adaptarla a tu estrategia
- Sistema numérico mágico**: Aísle las operaciones de EA para facilitar el seguimiento y la gestión
### Fiabilidad probada por validación
- Probador de Estrategias Optimizado**: Supera las rigurosas pruebas de validación de MetaTrader 5
- **Prevención de errores sin dinero**: El cálculo inteligente del tamaño del lote evita las llamadas al margen
- Compatibilidad entre símbolos**: Probado en EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, y más
- Preparado para el modo de red**: Totalmente compatible con las cuentas de corretaje modernos
---
## **🎨 ESTILOS DE NEGOCIACIÓN FLEXIBLES**
### **Para operadores conservadores**
- Utilice microlotes de 0,01 con multiplicadores ATR conservadores
- Habilitar límites máximos de posición y restricciones diarias de negociación
- Céntrese en plazos más largos (H1, H4, D1) para realizar menos operaciones y de mayor calidad
### Para operadores activos
- Active el modo inverso para oportunidades contra tendencia
- Utilice periodos ATR más pequeños para operar con mayor frecuencia
- Combine varios símbolos y plazos para una exposición diversificada
### Para gestores de dinero profesionales
- Aplique un tamaño de posición basado en el porcentaje de riesgo
- Utilice el panel de control profesional para informar a los clientes
- Exportar el historial de operaciones para su cumplimiento y análisis
---
## **📈 RENDIMIENTO DESTACADO**
- Validado para MetaTrader 5**: Pasa los 21 controles de validación críticos
- **✅ Multisímbolo probado**: Probado en forex, oro y los principales pares de divisas.
- **✅ Marco temporal flexible**: Funciona desde scalping (M1) hasta swing trading (D1/W1).
- **✅ Consciente del riesgo**: Las salvaguardas incorporadas evitan los errores de trading más comunes
---
## **🔧 FÁCIL CONFIGURACIÓN**
1. **Attach to Chart**: Instalación simple de arrastrar y soltar.
2. **Configurar parámetros**: Establezca su nivel de riesgo y estilo de negociación preferidos
3. **Activar operaciones**: Vea cómo cobra vida el cuadro de mandos profesional
4. **Supervisar y ajustar Utilice análisis en tiempo real para optimizar el rendimiento
---
## **🎯 ¿PARA QUIÉN ES ESTO?**
- **Comerciantes principiantes**: Fácil configuración con valores predeterminados de protección.
- Traders experimentados**: Personalización profunda para estrategias avanzadas
- Administradores de dinero**: Herramientas profesionales para la gestión de cuentas de clientes
- Desarrolladores algorítmicos**: Código limpio y bien comentado para modificaciones
---
## **📋 REQUISITOS DEL SISTEMA**
- Plataforma**: MetaTrader 5 (Última versión)
- **Tipo de cuenta**: Modo de compensación
- **Saldo Mínimo**: $100+ (Recomendado)
- Símbolos**: Cualquier instrumento líquido de Forex, Crypto o CFD
- Agente**: Cualquier broker MT5 con spreads razonables
---
## **🛒 LO QUE OBTIENES**
✅ **AcurateTrendProMax EA** (Versión 3.22)
✅ **Interfaz de panel de control profesional**
✅ **Código fuente completo** (Totalmente modificable)
✅ **Guía de usuario completa**
✅ **Configuración probada por validación**
✅ **Actualizaciones de por vida** (Principales correcciones de errores)
---
## **🎁 BONIFICACIONES ESPECIALES**
**Actualizaciones gratuitas de por vida** - Principales correcciones de errores y actualizaciones de compatibilidad.
**Soporte prioritario** - Asistencia directa del desarrollador para problemas técnicos
**Guía de estrategias** - Consejos avanzados de configuración para diferentes condiciones de mercado
---
## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE RIESGOS EN ⚠️
*Operar con divisas y CFD conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El EA AcurateTrendProMax es una herramienta para ayudar con las decisiones comerciales, pero la responsabilidad última de los resultados comerciales recae en el usuario. Pruebe siempre primero con una cuenta demo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.
---
## **🚀 ¿LISTO PARA ELEVAR SU COMERCIO?**
**Transforme sus operaciones con la tecnología de grado institucional a una fracción del costo. Únase a cientos de traders satisfechos que confían en AcurateTrendProMax para tomar decisiones de trading consistentes y basadas en reglas.
---
**AcurateTrendProMax 3.22** - *Donde la precisión se une a la rentabilidad*.