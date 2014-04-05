TrendFusion 3
- Indicadores
- Minh Phuong Phung
- Versión: 3.0
📌 TrendFusion 3 - Indicador de señal de tendencia de triple EMA
TrendFusion 3 es un potente indicador de seguimiento de tendencias basado en la sinergia de tres Medias Móviles Exponenciales (EMA), diseñado para ayudar a los operadores a identificar oportunidades precisas de Compra y Venta.
Cómo funciona
-
Combina EMAs de corto, medio y largo plazo para determinar la tendencia dominante del mercado.
-
Señal de compra: Se activa cuando la EMA de corto plazo cruza por encima de la EMA de largo plazo y todas las EMAs están alineadas al alza.
-
Señal de venta: Se activa cuando la EMA de corto plazo cruza por debajo de la EMA de largo plazo y todas las EMAs están alineadas a la baja.
Características principales
-
Flechas claras de Compra/Venta mostradas directamente en el gráfico.
-
Periodos de EMA totalmente personalizables para adaptarse a su estilo de trading.
-
Funciona en todos los marcos de tiempo (M1 → D1) y todos los instrumentos (Forex, Crypto, Acciones, Índices, Materias Primas, etc.).
-
Notificaciones de alerta opcionales cuando aparece una nueva señal.
📈 Uso
-
Ideal para estrategias de seguimiento de tendencias.
-
Filtra el ruido en mercados laterales.
-
Se puede combinar con Price Action para mejores confirmaciones de operaciones.