TrendFusion 3

📌 TrendFusion 3 - Indicador de señal de tendencia de triple EMA

TrendFusion 3 es un potente indicador de seguimiento de tendencias basado en la sinergia de tres Medias Móviles Exponenciales (EMA), diseñado para ayudar a los operadores a identificar oportunidades precisas de Compra y Venta.

Cómo funciona

  • Combina EMAs de corto, medio y largo plazo para determinar la tendencia dominante del mercado.

  • Señal de compra: Se activa cuando la EMA de corto plazo cruza por encima de la EMA de largo plazo y todas las EMAs están alineadas al alza.

  • Señal de venta: Se activa cuando la EMA de corto plazo cruza por debajo de la EMA de largo plazo y todas las EMAs están alineadas a la baja.

Características principales

  • Flechas claras de Compra/Venta mostradas directamente en el gráfico.

  • Periodos de EMA totalmente personalizables para adaptarse a su estilo de trading.

  • Funciona en todos los marcos de tiempo (M1 → D1) y todos los instrumentos (Forex, Crypto, Acciones, Índices, Materias Primas, etc.).

  • Notificaciones de alerta opcionales cuando aparece una nueva señal.

📈 Uso

  • Ideal para estrategias de seguimiento de tendencias.

  • Filtra el ruido en mercados laterales.

  • Se puede combinar con Price Action para mejores confirmaciones de operaciones.


Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Indicador Fibo Daily Channel Este indicador es una potente herramienta para los operadores, ya que proporciona niveles diarios precisos de soporte y resistencia basados en cálculos de extensión y retroceso de Fibonacci. Este indicador traza automáticamente puntos pivote clave (PP, R1, R2, S1, S2), así como niveles de extensión adicionales (R3, R4, S3, S4), lo que ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de reversión y ruptura con facilidad. Incluye alertas personalizables y notificaci
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
¡Les presentamos el Oscilador Heikin Ashi RSI ! Este indicador combina los conceptos de las velas Heikin Ashi con el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para producir un formato tipo oscilador que se puede utilizar para filtrar parte del ruido asociado con las lecturas estándar del RSI. Esto proporciona a los traders una representación más suave de las condiciones del mercado. Aquí hay algunos artículos para leer más sobre el RSI y las velas Heikin Ashi: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
Indicadores
Nota importante:   La imagen mostrada en las capturas de pantalla corresponde a mis 2 indicadores: el indicador "Suleiman Levels" y el indicador "RSI Trend V". El indicador   Suleiman Levels   es una herramienta profesional avanzada todo en uno. Con casi   9,800 líneas de código , hace que tus gráficos de análisis sean más claros que nunca. No es solo un indicador. Potentes características de Suleiman Levels: Cajas amarillas (Detección de flujos financieros)   - Nota para las cajas amarillas:  
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
Gann Box (o Gann Square) es un método de análisis de mercado basado en el artículo "Fórmula matemática para predicciones de mercado" de W.D. Gann. Este indicador puede trazar tres modelos de cuadrados: 90, 52 (104), 144. Hay seis variantes de cuadrículas y dos variantes de arcos. Puede trazar varios cuadrados en un gráfico simultáneamente. Parámetros Square — Selección de un modelo de cuadrado de Gann: 90 — cuadrado de 90 (o cuadrado de nueve); 52 (104) — cuadrado de 52 (o 104); 144 — cuadrad
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
FREE
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Desbloquee las configuraciones de compra rentables con el indicador DC Dynamic Scalping para Crash , diseñado específicamente para la especulación constante y el crecimiento de cuentas pequeñas. Este indicador , elaborado por expertos y sin repintado , detecta señales de compra óptimas en índices Crash , asegurando que esté sincronizado con la tendencia gracias al Filtro de Tendencia Dinámico incorporado. También se incluye una plantilla de fondo azul limpio para gráficos sin fisuras y claridad
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Market Structure Confluence for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
VISIÓN GENERAL Este script se llama "Market Structure Confluence" y combina el análisis clásico de la estructura del mercado con un sistema dinámico de bandas basado en la volatilidad para detectar cambios de tendencia e impulso con mayor fiabilidad. Realiza un seguimiento de los puntos de oscilación clave (máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos, mínimos más bajos) para definir la tendencia y, a continuación, superpone una base y bandas de volatilidad suavizadas por ATR para c
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
Smart Stochastic Divergence Detector
Huu Tri Nguyen
Indicadores
Detector de divergencia estocástica inteligente. Descripción: El Smart Stochastic Divergence Detector es una herramienta profesional que identifica automáticamente las divergencias alcistas y bajistas en su gráfico utilizando el oscilador estocástico . Ayuda a los traders a detectar reversiones tempranas , cambios de momentum ocultos y señales de continuación de tendencia sin necesidad de análisis manual. Tanto si opera con divisas, índices, acciones o criptomonedas , esta herramienta pro
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indicadores
Quantum Channel Pro es una herramienta revolucionaria de análisis de volatilidad multicanal diseñada para identificar tendencias, puntos de reversión y ruido del mercado. Utilizando canales de desviación estándar adaptativos, traza tres niveles (interno, medio y externo) para ayudar a los operadores a tomar decisiones con mayor precisión. Características principales: Tres canales inteligentes (1σ, 2σ, 3σ) Estadísticas de probabilidad en tiempo real Filtrado adaptativo de ruido Compatible con tod
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Trend Duration Forecast MT5 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una
Daily Pivots Multi indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador Daily Pivots Multi Daily Pivots Multi es un indicador exclusivo para dibujar sus niveles de pivotes y mucho más. La mayoría de los indicadores dibujan pivotes diarios para el día. Daily Pivots Multi es capaz de dibujar niveles para diferentes días. El indicador puede hacer el cálculo para un número ilimitado de días hacia atrás. Esto significa que usted puede dibujar los niveles para hoy, pero también para los días pasados . Esto es muy útil si usted quiere estudiar una estrategia c
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Trilliant Trend
Philip Sint Sae
Indicadores
Indicador de tendencia trillionario . La tendencia Trilliant es un indicador forex avanzado que combina los indicadores respetados ocultos para detectar la tendencia temprano. Como su nombre sugiere, es un indicador de tendencia pero incorporado para el comercio de casi todas las estrategias de divisas (todas en una), manipulando los ajustes, bandas y líneas en el indicador. Cualquier estrategia de divisas se puede negociar utilizando la tendencia trillionaria. Las condiciones se cumplen cuan
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulsos y correcciones 5" está diseñado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra "Impulsos" alcistas y bajistas de los movimientos de los precios en varios marcos temporales. Estos impulsos sirven como base para determinar la "Base" que consiste en zonas de "Corrección" de los movimientos de precios, y también tiene zonas "Potenciales " para posibles escenarios de movimientos de precios. Los impulsos ascendentes y descendentes se determinan bas
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Automatic Fibonacci Tool
Batsirayi L Marango
Indicadores
Herramienta automática de Fibonacci Los retrocesos de Fibonacci son un instrumento popular utilizado por los analistas técnicos para determinar posibles zonas de Soporte y Resistencia. En el análisis técnico, esta herramienta se crea tomando dos puntos extremos (normalmente un máximo y un mínimo) en el gráfico y dividiendo la distancia vertical por los coeficientes clave de Fibonacci iguales al 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. Nuestra herramienta automática de Fibonacci está programada para faci
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
Supertrend MTF Status with Alerts
Ryszard Kadow
Indicadores
El indicador Supertrend utiliza una combinación de media móvil y rango medio verdadero para detectar la tendencia de un instrumento de negociación. Supertrend indicador para MetaTrader 5 muestra fácilmente la tendencia como una línea que sigue el precio. Puede utilizar el segundo mi indicador: Usted verá 3 supertrends y EMA 200 líneas en la pantalla. Trabajar con mi producto : https://www.mql5.com/en/market/product/80692
