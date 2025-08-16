IntraScalper es una estrategia avanzada y dinámica que proporciona niveles, basada en principios probados de acción de precios.

Al inicio de cada sesión de negociación, calcula automáticamente el Nivel Dorado decisivo , un punto clave que guía las oportunidades de negociación de alta probabilidad.

La línea azul superior indica un movimiento corto confirmado hacia las líneas de puntos, mientras que la misma lógica se aplica a las tendencias bajistas. Cada línea de puntos se dibuja una vez al día y representa una probabilidad de reversión del 90% basada en el comportamiento histórico de la acción del precio.

El sistema combina líneas de tendencia diseñadas con precisión con estos niveles calculados, creando un marco de negociación potente y muy eficaz.

IntraScalper también incorpora la generación de señales y un simulador de operaciones en tiempo real, lo que le permite ver las ganancias y pérdidas potenciales directamente en su pantalla, aportando claridad, confianza y coherencia a sus decisiones de trading.

IntraScalperEA incorporará próximamente una estrategia de 3 diferencias.





Estrategia 1 = IntraS1 = Comprar Toro Loco

Estrategia 2 = InstraS2 = Comprar TF

Estrategia 3 = IntraS3 = Mad Scalper Bull