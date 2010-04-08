Thunder Strike EA MT4

我研究一次只有一个订单的趋势策略，已经10年。没有网格，没有马丁，没有加仓，这样的方法没有爆仓的风险，但是很多人不喜欢这样的策略，因为这样的策略并不是每天都有交易订单，也无法做到每年都盈利或者每个月都盈利。

长期来看，一次只有一个订单的趋势策略很优秀，可是短期来看，它的盈利是不确定的。其实这些年，我不仅在研究趋势策略，也在研究均值回归系统。

这款Thunder Srike EA,是我在2023年创作的。我对它很满意，它广泛适合多个货币对，有较低的风险。它不像你经常见到的那些网格策略，Thunder Srike EA没有巨大的风险，因为Thunder Srike EA只在高点做空和只在低点做多的独特运行机制，它实现了每个月增长与低风险的完美平衡，你可以在回测与实际运行中观察它的独特之处。

如果你喜欢均值回归系统，那么你一定要看看Thunder Srike EA，它不会让你失望。

EA特点：

所有参数已经内置，设置简单，易于使用 支持自定义，如果你是专家，可以设置关键参数获得更好的发展 广泛适用多个货币对，例如EURUSD、GBPUSD、 EURGBP、 AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD等等 交易订单具备盈利保护 提供方便快捷的功能按键 可以按照金额截断最大亏损





应用

周期： 推荐H1

品种： EURUSD、GBPUSD、EURGBP； AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD；EURUSD、USDCHF、EURCHF；等等

AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD；EURUSD、USDCHF、EURCHF；等等 最小入金：$300，高风险。 中等封风险推荐每种Model 300$，0.01手lot。 推荐美分账户。

风险提示：请勿重仓交易。

账户: ECN /RaW/STP

建议使用VPS



