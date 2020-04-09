Convierte tu teléfono en un terminal de trading remoto

Equity Tracker MT5 es una herramienta profesional de monitoreo que envía notificaciones en tiempo real sobre cada operación, evento de riesgo y cambio en la cuenta directamente a tu Telegram o Discord.

Deja de revisar tu teléfono cada pocos minutos. Deja de preocuparte por pérdidas ocultas. Deja que el EA vigile tu cuenta automáticamente.

Este EA NO abre, cierra ni gestiona operaciones. Es 100% seguro y solo para monitoreo.

Por qué los traders lo adoran

Alertas instantáneas de operaciones, riesgos y movimientos de la cuenta

Detecta caídas del VPS o bloqueos del terminal con Heartbeat

Monitorea varios EAs desde un solo gráfico

Ligero, rápido y seguro para cualquier sistema de trading

Perfecto para traders de Prop Firms

Protege tu cuenta de challenge con monitoreo automatizado:

Alertas de drawdown diario: Recibe avisos antes de violar las reglas de pérdida máxima.

Recibe avisos antes de violar las reglas de pérdida máxima. Notificaciones de objetivos de beneficio: Entérate al instante cuando superes la Fase 1 o Fase 2.

Entérate al instante cuando superes la Fase 1 o Fase 2. Vigilancia de riesgo: Asegura que tus EAs respeten SL, tamaños de lote y parámetros de riesgo de la prop firm.

Notificaciones multicanal

Telegram + Discord: Envía alertas a una plataforma o a ambas simultáneamente.

Envía alertas a una plataforma o a ambas simultáneamente. Entrega instantánea: Los mensajes se envían al momento mediante WebRequest.

Los mensajes se envían al momento mediante WebRequest. Contexto visual: Opcionalmente adjunta capturas de pantalla del gráfico para eventos de operaciones o riesgo.

Monitoreo de riesgo y seguridad

Alertas personalizadas de drawdown: Recibe avisos ante cualquier caída del equity.

Recibe avisos ante cualquier caída del equity. Advertencias de margen: Mantente seguro cuando el margen libre llegue a niveles críticos.

Mantente seguro cuando el margen libre llegue a niveles críticos. Monitor Heartbeat: Recibe mensajes periódicos de “Estoy funcionando” para confirmar que tu VPS sigue activo.

Si los heartbeats se detienen, sabrás inmediatamente que MT5 se congeló, cayó o perdió energía.

Informes automáticos de ganancias

Cada hora / día / semana: Recibe resúmenes automáticos de PnL.

Recibe resúmenes automáticos de PnL. Superposición en el gráfico: Consulta el beneficio del día directamente en la esquina del gráfico.

Precio de lanzamiento

Precio actual: 59 USD (Oferta de lanzamiento limitada)

Después de las primeras 20 ventas, el precio subirá a 79 USD. Asegura tu licencia de por vida ahora.

Configuración rápida (2 minutos)

1. Telegram

Crea un bot con @BotFather

Copia tu Token del bot

Envía cualquier mensaje a tu bot

Visita:

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates Copia tu ID de chat de la página

de la página Pega el Token + Chat ID en el EA

2. Discord

Crea un Webhook en tu canal

en tu canal Pega la URL del Webhook en el EA

3. Habilita WebRequests

MT5 → Herramientas → Opciones → Asesores Expertos

Activa: “Permitir WebRequest para las URL listadas”

Agrega: https://api.telegram.org https://discord.com



Preguntas frecuentes

¿El EA abre operaciones?

No. Solo monitorea y envía alertas.

¿Funciona con otros EAs?

Sí. Monitorea toda la cuenta, sin importar símbolo o timeframe.

¿Necesito un VPS?

Recomendado para alertas 24/7, pero no obligatorio.

¿Consume muchos recursos?

No. Es extremadamente ligero. Las capturas pueden desactivarse en equipos de bajos recursos.

Toma el control de tu trading

No vuelvas a perder un evento importante. No vuelvas a pasar por alto una caída del VPS.

Descarga la demo gratuita y prueba las alertas en tiempo real.