Equity Tracker MT5
- Utilidades
- Carlos Oliveira
- Versión: 1.3
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Convierte tu teléfono en un terminal de trading remoto
Equity Tracker MT5 es una herramienta profesional de monitoreo que envía notificaciones en tiempo real sobre cada operación, evento de riesgo y cambio en la cuenta directamente a tu Telegram o Discord.
Deja de revisar tu teléfono cada pocos minutos. Deja de preocuparte por pérdidas ocultas. Deja que el EA vigile tu cuenta automáticamente.
Este EA NO abre, cierra ni gestiona operaciones. Es 100% seguro y solo para monitoreo.
----------------------------------------
Por qué los traders lo adoran
- Alertas instantáneas de operaciones, riesgos y movimientos de la cuenta
- Detecta caídas del VPS o bloqueos del terminal con Heartbeat
- Monitorea varios EAs desde un solo gráfico
- Ligero, rápido y seguro para cualquier sistema de trading
----------------------------------------
Perfecto para traders de Prop Firms
Protege tu cuenta de challenge con monitoreo automatizado:
- Alertas de drawdown diario: Recibe avisos antes de violar las reglas de pérdida máxima.
- Notificaciones de objetivos de beneficio: Entérate al instante cuando superes la Fase 1 o Fase 2.
- Vigilancia de riesgo: Asegura que tus EAs respeten SL, tamaños de lote y parámetros de riesgo de la prop firm.
----------------------------------------
Notificaciones multicanal
- Telegram + Discord: Envía alertas a una plataforma o a ambas simultáneamente.
- Entrega instantánea: Los mensajes se envían al momento mediante WebRequest.
- Contexto visual: Opcionalmente adjunta capturas de pantalla del gráfico para eventos de operaciones o riesgo.
----------------------------------------
Monitoreo de riesgo y seguridad
- Alertas personalizadas de drawdown: Recibe avisos ante cualquier caída del equity.
- Advertencias de margen: Mantente seguro cuando el margen libre llegue a niveles críticos.
- Monitor Heartbeat: Recibe mensajes periódicos de “Estoy funcionando” para confirmar que tu VPS sigue activo.
Si los heartbeats se detienen, sabrás inmediatamente que MT5 se congeló, cayó o perdió energía.
----------------------------------------
Informes automáticos de ganancias
- Cada hora / día / semana: Recibe resúmenes automáticos de PnL.
- Superposición en el gráfico: Consulta el beneficio del día directamente en la esquina del gráfico.
----------------------------------------
Precio de lanzamiento
Precio actual: 59 USD (Oferta de lanzamiento limitada)
Después de las primeras 20 ventas, el precio subirá a 79 USD. Asegura tu licencia de por vida ahora.
----------------------------------------
Configuración rápida (2 minutos)
1. Telegram
- Crea un bot con @BotFather
- Copia tu Token del bot
- Envía cualquier mensaje a tu bot
- Visita:
https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates
- Copia tu ID de chat de la página
- Pega el Token + Chat ID en el EA
2. Discord
- Crea un Webhook en tu canal
- Pega la URL del Webhook en el EA
3. Habilita WebRequests
- MT5 → Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
- Activa: “Permitir WebRequest para las URL listadas”
- Agrega:
----------------------------------------
Preguntas frecuentes
¿El EA abre operaciones?
No. Solo monitorea y envía alertas.
¿Funciona con otros EAs?
Sí. Monitorea toda la cuenta, sin importar símbolo o timeframe.
¿Necesito un VPS?
Recomendado para alertas 24/7, pero no obligatorio.
¿Consume muchos recursos?
No. Es extremadamente ligero. Las capturas pueden desactivarse en equipos de bajos recursos.
----------------------------------------
Toma el control de tu trading
No vuelvas a perder un evento importante. No vuelvas a pasar por alto una caída del VPS.
Descarga la demo gratuita y prueba las alertas en tiempo real.