KAB CommandPanel V33
- Utilidades
- Wang Ze Di
- Versión: 33.0
- Activaciones: 5
Utilidad de ejecución rápida para operadores manuales. Negociación visual de arrastrar y soltar, beneficios divididos y sistema de gestión de una sola entrada.
Velocidad, precisión y control del riesgo.
KAB Trade Manager se ha diseñado para los operadores que necesitan ejecutar con rapidez, pero sin correr riesgos. Integra todas las herramientas esenciales en ventanas flotantes y plegables.
Funciones principales:
-
Ejecución instantánea de órdenes: órdenes de mercado y pendientes con dimensionamiento automático del lote en función de la distancia SL.
-
Focus Ticket Manager: Una ventana dedicada a supervisar y gestionar sus operaciones activas más importantes. Vea en tiempo real el P/L, las distancias y modifique el SL/TP específicamente para un ticket.
-
Herramientas de Cuadrícula y Cesta: Cierre todas las posiciones con un solo clic , cierre las ganadoras o invierta las posiciones.
-
TP Parcial Oculto: Escale posiciones automáticamente sin que el broker vea sus niveles de TP.
-
Interacción visual: Arrastre líneas sobre el gráfico para modificar órdenes activas o establecer órdenes pendientes.
Idiomas soportados: Inglés , 中文, العربية, 日本語.Instalación: Sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y permitir el trading automático.
Cálculo inteligente del riesgo: calcula el volumen (lotes) de las nuevas órdenes teniendo en cuenta la cantidad de riesgo establecida y el tamaño del Stop Loss. Le permite ajustar el SL a cualquier nivel respetando estrictamente el capital de riesgo definido.
-
Casilla de Riesgo ($) - Activa/Desactiva el cálculo automático de lotes.
-
Valor Definido - Establezca el valor de riesgo necesario en el campo "Riesgo" (en la moneda del depósito, por ejemplo, $50).
-
Ajuste Dinámico - El panel recalcula el volumen instantáneamente a medida que arrastra la línea fantasma SL en el gráfico.
Líneas fantasma y ratios visuales - Establece la relación entre pérdidas y ganancias visualmente a través de una interfaz "Lo que ves es lo que obtienes".
-
Líneas fantasma - Antes de la ejecución, aparecen en el gráfico líneas discontinuas para Entrada, SL y TP.
-
Retroalimentación en vivo - Cada línea muestra el Beneficio o Pérdida proyectado exacto en divisa.
-
RR Visual - En lugar de escribir una relación fija (como 2:1), simplemente arrastre la línea TP hasta que su valor (por ejemplo, +$100) sea el doble de su valor SL (por ejemplo, -$50), dándole un control visual completo sobre su relación Riesgo:Recompensa.
Modo de Enfoque de Órdenes - Un sistema de gestión único que le permite "Enfocarse" en una entrada específica dentro de su cesta de operaciones.
-
Ventanade Enfoque - Una ventana flotante dedicada que muestra la duración, el swap y el P/L preciso para el ticket seleccionado.
-
Acciones aisladas - Realice acciones específicas como "Reverse", "BreakEven", "Partial Close" o "Independent Trailing Stop" sólo en ESTA entrada, sin afectar a otras posiciones en el mismo símbolo.
Take ProfitParcial (PTP) - Configure múltiples niveles ocultos de Take Profit para cerrar porcentajes de su posición automáticamente.
-
Niveles PTP - Configure hasta 5 niveles de precio diferentes con cantidades de volumen específicas para cerrar.
-
Modo oculto - Los niveles PTP son gestionados por el panel y se ocultan del libro de órdenes del broker.
Soporte y Personalización
Gracias por elegir KAB Command Center. Si usted tiene alguna pregunta durante la configuración, o si necesita una personalización específica para su estrategia de negociación, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento a través de Telegrem(@Brianzdw) o la sección de comentarios. Siempre estoy dispuesto a ayudar y abierto a las peticiones de características.