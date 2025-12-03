KAB CommandPanel V33

Utilidad de ejecución rápida para operadores manuales. Negociación visual de arrastrar y soltar, beneficios divididos y sistema de gestión de una sola entrada.

Velocidad, precisión y control del riesgo.

KAB Trade Manager se ha diseñado para los operadores que necesitan ejecutar con rapidez, pero sin correr riesgos. Integra todas las herramientas esenciales en ventanas flotantes y plegables.

Funciones principales:

Ejecución instantánea de órdenes: órdenes de mercado y pendientes con dimensionamiento automático del lote en función de la distancia SL. Focus Ticket Manager: Una ventana dedicada a supervisar y gestionar sus operaciones activas más importantes. Vea en tiempo real el P/L, las distancias y modifique el SL/TP específicamente para un ticket. Herramientas de Cuadrícula y Cesta: Cierre todas las posiciones con un solo clic , cierre las ganadoras o invierta las posiciones. TP Parcial Oculto: Escale posiciones automáticamente sin que el broker vea sus niveles de TP. Interacción visual: Arrastre líneas sobre el gráfico para modificar órdenes activas o establecer órdenes pendientes.

Idiomas soportados: Inglés , 中文, العربية, 日本語.Instalación: Sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y permitir el trading automático.

Cálculo inteligente del riesgo: calcula el volumen (lotes) de las nuevas órdenes teniendo en cuenta la cantidad de riesgo establecida y el tamaño del Stop Loss. Le permite ajustar el SL a cualquier nivel respetando estrictamente el capital de riesgo definido.

Casilla de Riesgo ($) - Activa/Desactiva el cálculo automático de lotes.

Valor Definido - Establezca el valor de riesgo necesario en el campo "Riesgo" (en la moneda del depósito, por ejemplo, $50).

Ajuste Dinámico - El panel recalcula el volumen instantáneamente a medida que arrastra la línea fantasma SL en el gráfico.

Líneas fantasma y ratios visuales - Establece la relación entre pérdidas y ganancias visualmente a través de una interfaz "Lo que ves es lo que obtienes".

Líneas fantasma - Antes de la ejecución, aparecen en el gráfico líneas discontinuas para Entrada, SL y TP.

Retroalimentación en vivo - Cada línea muestra el Beneficio o Pérdida proyectado exacto en divisa.

RR Visual - En lugar de escribir una relación fija (como 2:1), simplemente arrastre la línea TP hasta que su valor (por ejemplo, +$100) sea el doble de su valor SL (por ejemplo, -$50), dándole un control visual completo sobre su relación Riesgo:Recompensa.

Modo de Enfoque de Órdenes - Un sistema de gestión único que le permite "Enfocarse" en una entrada específica dentro de su cesta de operaciones.

Ventana de Enfoque - Una ventana flotante dedicada que muestra la duración, el swap y el P/L preciso para el ticket seleccionado.

Acciones aisladas - Realice acciones específicas como "Reverse", "BreakEven", "Partial Close" o "Independent Trailing Stop" sólo en ESTA entrada, sin afectar a otras posiciones en el mismo símbolo.

Take ProfitParcial (PTP) - Configure múltiples niveles ocultos de Take Profit para cerrar porcentajes de su posición automáticamente.

Niveles PTP - Configure hasta 5 niveles de precio diferentes con cantidades de volumen específicas para cerrar.

Modo oculto - Los niveles PTP son gestionados por el panel y se ocultan del libro de órdenes del broker.

Soporte y Personalización

Gracias por elegir KAB Command Center. Si usted tiene alguna pregunta durante la configuración, o si necesita una personalización específica para su estrategia de negociación, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento a través de Telegrem(@Brianzdw) o la sección de comentarios. Siempre estoy dispuesto a ayudar y abierto a las peticiones de características.

