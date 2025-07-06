Apresentando Argento – Negociação de Precisão para Pares de Moedas com Prata

Argento é um poderoso Consultor Especializado (EA) multimoeda criado exclusivamente para negociar pares de moedas de prata (XAG), como XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD, no período H1. Desenvolvido com base em análise técnica pura, o Argento evita truques não confiáveis e exagerados de IA ou redes neurais. Em vez disso, oferece uma execução de estratégia clara, disciplinada e transparente, projetada para traders sérios.

Este EA multimoeda é totalmente personalizável, permitindo ajustar os símbolos de negociação de acordo com a nomenclatura usada pelo seu corretor (por exemplo, IC Markets, onde os símbolos podem variar ligeiramente). O Argento é independente de corretoras e oferece suporte a hedge, tornando-o versátil em diversos ambientes de negociação.

Para ajudar a proteger seu capital, o Argento inclui recursos essenciais de gerenciamento de risco, como o TrailStop, projetado para garantir lucros e reduzir o rebaixamento — ideal para quem busca desempenho estável e confiabilidade a longo prazo.

Recommended Setup:

Attach EA to the XAGUSD H1 chart only. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.





