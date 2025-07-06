Argento
- Experts
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Versão: 1.40
- Atualizado: 8 dezembro 2025
- Ativações: 10
Apresentando Argento – Negociação de Precisão para Pares de Moedas com Prata
Argento é um poderoso Consultor Especializado (EA) multimoeda criado exclusivamente para negociar pares de moedas de prata (XAG), como XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD, no período H1. Desenvolvido com base em análise técnica pura, o Argento evita truques não confiáveis e exagerados de IA ou redes neurais. Em vez disso, oferece uma execução de estratégia clara, disciplinada e transparente, projetada para traders sérios.
Este EA multimoeda é totalmente personalizável, permitindo ajustar os símbolos de negociação de acordo com a nomenclatura usada pelo seu corretor (por exemplo, IC Markets, onde os símbolos podem variar ligeiramente). O Argento é independente de corretoras e oferece suporte a hedge, tornando-o versátil em diversos ambientes de negociação.
Para ajudar a proteger seu capital, o Argento inclui recursos essenciais de gerenciamento de risco, como o TrailStop, projetado para garantir lucros e reduzir o rebaixamento — ideal para quem busca desempenho estável e confiabilidade a longo prazo.
________________________________________
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAGUSD H1 chart only.
- Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
These are the links you need to refer for more information:
Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.