Presentazione di Argento – Trading di Precisione per le Coppie in Argento

Argento è un potente Expert Advisor (EA) multivaluta, progettato esclusivamente per il trading delle coppie valutarie in argento (XAG) come XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD sul timeframe H1. Sviluppato basandosi esclusivamente sull’analisi tecnica, Argento evita l’uso di IA o reti neurali, spesso inaffidabili e sopravvalutate. Al contrario, offre un'esecuzione strategica chiara, disciplinata e trasparente, pensata per trader seri.

Questo EA multivaluta è completamente personalizzabile, consentendo di adattare i simboli di trading in base alla nomenclatura del tuo broker (ad esempio IC Markets, dove i simboli possono variare leggermente). Argento è indipendente dal broker e supporta l’hedging, rendendolo adatto a una vasta gamma di condizioni di mercato.

Per proteggere il tuo capitale, Argento include funzionalità essenziali di gestione del rischio come TrailStop, pensate per bloccare i profitti e ridurre il drawdown — ideale per chi cerca performance costante e affidabilità nel lungo termine.

Recommended Setup:

Attach EA to the XAGUSD H1 chart only. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.





These are the links you need to refer for more information: EA setting tutorial and setfiles: [Link]

[Link] My personal channel: [Link]











