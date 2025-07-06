Argento
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Versione: 1.30
- Aggiornato: 9 ottobre 2025
- Attivazioni: 10
Presentazione di Argento – Trading di Precisione per le Coppie in Argento
Argento è un potente Expert Advisor (EA) multivaluta, progettato esclusivamente per il trading delle coppie valutarie in argento (XAG) come XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD sul timeframe H1. Sviluppato basandosi esclusivamente sull’analisi tecnica, Argento evita l’uso di IA o reti neurali, spesso inaffidabili e sopravvalutate. Al contrario, offre un'esecuzione strategica chiara, disciplinata e trasparente, pensata per trader seri.
Questo EA multivaluta è completamente personalizzabile, consentendo di adattare i simboli di trading in base alla nomenclatura del tuo broker (ad esempio IC Markets, dove i simboli possono variare leggermente). Argento è indipendente dal broker e supporta l’hedging, rendendolo adatto a una vasta gamma di condizioni di mercato.
Per proteggere il tuo capitale, Argento include funzionalità essenziali di gestione del rischio come TrailStop, pensate per bloccare i profitti e ridurre il drawdown — ideale per chi cerca performance costante e affidabilità nel lungo termine.
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAGUSD H1 chart only.
- Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.