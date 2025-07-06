Argento

2.25

Presentazione di Argento – Trading di Precisione per le Coppie in Argento

Argento è un potente Expert Advisor (EA) multivaluta, progettato esclusivamente per il trading delle coppie valutarie in argento (XAG) come XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD sul timeframe H1. Sviluppato basandosi esclusivamente sull’analisi tecnica, Argento evita l’uso di IA o reti neurali, spesso inaffidabili e sopravvalutate. Al contrario, offre un'esecuzione strategica chiara, disciplinata e trasparente, pensata per trader seri.
Questo EA multivaluta è completamente personalizzabile, consentendo di adattare i simboli di trading in base alla nomenclatura del tuo broker (ad esempio IC Markets, dove i simboli possono variare leggermente). Argento è indipendente dal broker e supporta l’hedging, rendendolo adatto a una vasta gamma di condizioni di mercato.
Per proteggere il tuo capitale, Argento include funzionalità essenziali di gestione del rischio come TrailStop, pensate per bloccare i profitti e ridurre il drawdown — ideale per chi cerca performance costante e affidabilità nel lungo termine.

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the XAGUSD H1 chart only.
  2. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD
  3. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  4. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  5. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

mrea59
1636
mrea59 2025.07.24 12:19 
 

Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.

Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1.79 (19)
Experts
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro è il tuo Expert Advisor (EA) dedicato e potente, progettato esclusivamente per il trading dell'oro (XAUUSD) sul timeframe H1. A differenza degli EA che si affidano a mode ipervalutate di IA o reti neurali, Lux Oro è costruito su una base di analisi tecnica pura e disciplinata, offrendo una strategia trasparente e affidabile
MilanoBTC
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
5 (3)
Experts
Milano BTC: Trading di Bitcoin Preciso sul Timeframe H1 Milano BTC è un Expert Advisor (EA) potente e disciplinato, progettato esclusivamente per il trading di Bitcoin (BTCUSD) sul timeframe H1. Costruito su anni di metodi di analisi tecnica comprovati, Milano BTC evita soluzioni di intelligenza artificiale non testate, concentrandosi invece su strategie trasparenti e consolidate, in grado di garantire coerenza nei mercati crypto volatili. La logica di trading dell’EA si basa sull’analisi dei v
Justin The Trader
880
Justin The Trader 2025.08.15 15:52 
 

Im not sure if the backtest is fixed, but at least in prop firms and a good broker is doing pretty bad, the last update didnt add anything good! Many people contact me to say the same, and i notice that lux algo is like the same thing, backtest good and real trading not! Seyed is very niece, but I prefer stop using the EA, because clean the profits of other EAs

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Risposta dello sviluppatore Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:19
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Thomas Michael Kraemer
240
Thomas Michael Kraemer 2025.08.08 14:05 
 

Been running this on my live account for 3 days, with standard argento_commerciante_live_signal.set, but no trades yet. When can I expect an action from the EA?

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Risposta dello sviluppatore Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:19
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2025.08.03 07:40 
 

This EA is poorly coded. Doesn't work if more than one EA on the terminal. Would not recommend. Only have in Demo. Typical garbage EA. Small wins followed by large SL.

After 3 weeks on a demo account (Fusion Markets) XAGUER is up 9% while XAGUSD is down 10%

Latest update made performance worse. Don't waste your money on this EA

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Risposta dello sviluppatore Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.08.03 07:49
Dear John This is not a issue related to the EA. I will reach you directly.
Rispondi alla recensione