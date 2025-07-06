Présentation de Argento – Trading de précision sur les paires de devises en argent

Argento est un Expert Advisor (EA) puissant et multidevises, conçu exclusivement pour trader les paires de devises en argent (XAG) telles que XAGUSD, XAGEUR et XAGAUD en unité de temps H1. Développé à partir d’une analyse technique pure, Argento évite les gadgets peu fiables et trop vantés de l’IA ou des réseaux neuronaux. Il offre à la place une exécution stratégique claire, disciplinée et transparente, destinée aux traders sérieux.

Cet EA multidevises est entièrement personnalisable, vous permettant d’ajuster les symboles de trading selon la nomenclature de votre broker (par exemple IC Markets, où les symboles peuvent légèrement varier). Argento est indépendant du broker et prend en charge le hedging, ce qui le rend polyvalent dans divers environnements de marché.

Pour protéger votre capital, Argento intègre des fonctions essentielles de gestion des risques telles que le TrailStop, conçu pour verrouiller les gains et réduire le drawdown – idéal pour ceux qui recherchent une performance stable et une fiabilité à long terme.

Recommended Setup:

Attach EA to the XAGUSD H1 chart only. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.





These are the links you need to refer for more information: EA setting tutorial and setfiles: [Link]

[Link] My personal channel: [Link]











