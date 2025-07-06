Argento

2.25

Présentation de Argento – Trading de précision sur les paires de devises en argent

Argento est un Expert Advisor (EA) puissant et multidevises, conçu exclusivement pour trader les paires de devises en argent (XAG) telles que XAGUSD, XAGEUR et XAGAUD en unité de temps H1. Développé à partir d’une analyse technique pure, Argento évite les gadgets peu fiables et trop vantés de l’IA ou des réseaux neuronaux. Il offre à la place une exécution stratégique claire, disciplinée et transparente, destinée aux traders sérieux.
Cet EA multidevises est entièrement personnalisable, vous permettant d’ajuster les symboles de trading selon la nomenclature de votre broker (par exemple IC Markets, où les symboles peuvent légèrement varier). Argento est indépendant du broker et prend en charge le hedging, ce qui le rend polyvalent dans divers environnements de marché.
Pour protéger votre capital, Argento intègre des fonctions essentielles de gestion des risques telles que le TrailStop, conçu pour verrouiller les gains et réduire le drawdown – idéal pour ceux qui recherchent une performance stable et une fiabilité à long terme.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the XAGUSD H1 chart only.
  2. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD
  3. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  4. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  5. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]




Avis 4
mrea59
1636
mrea59 2025.07.24 12:19 
 

Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.

Filtrer:
Justin The Trader
880
Justin The Trader 2025.08.15 15:52 
 

Im not sure if the backtest is fixed, but at least in prop firms and a good broker is doing pretty bad, the last update didnt add anything good! Many people contact me to say the same, and i notice that lux algo is like the same thing, backtest good and real trading not! Seyed is very niece, but I prefer stop using the EA, because clean the profits of other EAs

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:19
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Thomas Michael Kraemer
240
Thomas Michael Kraemer 2025.08.08 14:05 
 

Been running this on my live account for 3 days, with standard argento_commerciante_live_signal.set, but no trades yet. When can I expect an action from the EA?

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:19
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2025.08.03 07:40 
 

This EA is poorly coded. Doesn't work if more than one EA on the terminal. Would not recommend. Only have in Demo. Typical garbage EA. Small wins followed by large SL.

After 3 weeks on a demo account (Fusion Markets) XAGUER is up 9% while XAGUSD is down 10%

Latest update made performance worse. Don't waste your money on this EA

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.08.03 07:49
Dear John This is not a issue related to the EA. I will reach you directly.
mrea59
1636
mrea59 2025.07.24 12:19 
 

Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.07.24 12:28
thank you and appreciated your supportive feedback.
