Dashboard Crossover EMA

Desbloquee poderosas perspectivas de negociación con el Indicador de Cruce del Cuadro de Mando, una herramienta dinámica diseñada para operadores de divisas serios. Este tablero inteligente trae señales de cruce en tiempo real de múltiples indicadores, a través de múltiples pares de divisas, y en múltiples marcos de tiempo, todo en un panel compacto y fácil de leer.

Características principales:

Soporte Multi-Tiempo : Busque al instante señales de cruces (por ejemplo, medias móviles, MACD, estocásticos, cruces RSI) en marcos temporales que van desde M1 a MN1. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, este panel le da visibilidad a través de todo el panorama del mercado.

Monitorización de pares multidivisa : Monitorice y compare señales de docenas de pares de divisas simultáneamente. Desde los principales (EUR/USD, GBP/USD) hasta los menores y los exóticos, no pierda nunca una oportunidad debido a la ceguera de los pares.

Filtros de señales personalizables : Elija los tipos de cruces que desea seguir. Configure los indicadores rápidos y lentos que prefiera (por ejemplo, MA 5/20, cruce de niveles RSI 14, cruce de señales MACD) y los plazos por par para adaptar la herramienta a su estrategia.

Alertas de señales en tiempo real : Reciba alertas instantáneas a través de una ventana emergente, sonido, correo electrónico o notificación push cuando aparezcan nuevos cruces. Manténgase informado tanto si está en su mesa como si opera a distancia.

Visualización codificada por colores : La interfaz de usuario clara e intuitiva destaca los cruces alcistas y bajistas mediante esquemas de colores personalizables. Identifique rápidamente los cambios de tendencia y las posibles entradas o salidas con un solo vistazo.

Interfaz interactiva : Ordene por símbolo, marco temporal o tipo de señal. Pase el ratón para ver los detalles de la señal. Haga clic para abrir el gráfico correspondiente directamente en MT4/MT5.

Ligero y rápido: Optimizado para escanear una amplia gama de símbolos y plazos sin ralentizar su terminal. Ideal para traders que desean una visibilidad completa del mercado sin comprometer el rendimiento de la plataforma.

Casos de uso:

Confirmar la fuerza de la tendencia mediante la alineación de las señales de cruce a través de plazos más altos.

Detectar retrocesos tempranos a través de señales de marcos temporales inferiores.

Supervise su lista de vigilancia de símbolos de manera más eficiente.

Combine con su estrategia de negociación existente para una sincronización y confirmación más precisas.

✅ ¿Por qué utilizar este panel?

Si está cansado de saltar entre gráficos o de perderse configuraciones clave, el Crossover Dashboard es su solución definitiva. Ya sea que esté operando manualmente o alimentando señales en un Asesor Experto, esta herramienta aumenta su ventaja al mostrarle dónde se está construyendo el impulso, antes de que la multitud lo vea.



