Zenith Scalper Pro
- Xuan Hai Nguyen
Zenith Scalper Pro (ZSP) - Sistema Avanzado de Auto Trading Multi-Estrategia
LÓGICA PRINCIPAL:
- Detección de Tendencia: Utiliza EMA (por defecto: 5) para identificar la dirección del mercado
- Entrada Inteligente: Entra en COMPRA cuando el precio > EMA con RSI < 70, VENTA cuando el precio < EMA con RSI > 30
- Dirección única: Opera en una dirección cada vez hasta que se cierran todas las posiciones
GESTIÓN DE POSICIONES:
- Pyramiding: Añade posiciones rentables cada 30 pips en la dirección de beneficios
- Martingala: Añade posiciones de recuperación cada 40 pips contra tendencia (con filtro RSI)
- Lote Dinámico: Ajusta automáticamente el tamaño del lote utilizando multiplicadores de nivel (1,1x → 1,05x)
PROTECCIÓN DE RIESGO:
- Protección de punto de equilibrio: Mueve el SL a +50 pips cuando el beneficio alcanza los 100 pips
- Trailing Stop: Se retrasa 30 pips cuando el beneficio supera los 100 pips
- Cierre automático: Cierra todas las posiciones cuando 10/30 posiciones son rentables con beneficio total > 0
- Corte de pérdidas: Salida de emergencia opcional en la cantidad de pérdida configurable
FILTROS:
- Filtro de sesión: Opera sólo durante las horas especificadas
- Filtro de diferencial: Bloquea las operaciones cuando el diferencial supera el límite (por defecto: 16 pips)
- Filtro de apalancamiento: Asegura un apalancamiento mínimo (por defecto: 2000:1)
- Filtro de noticias: Pausa las operaciones 15 minutos antes/después de noticias de alto impacto (integración con MQL5 Calendar)
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
- Integración del calendario económico en tiempo real con marcadores visuales de noticias
- Cuadro de mandos profesional que muestra las estadísticas de la cuenta, las posiciones y los filtros
- Gestión independiente de COMPRA/VENTA - cada dirección se gestiona por separado
- Parámetros totalmente configurables para todas las estrategias y filtros
IDEAL PARA: Oro (XAUUSD), pares de divisas en marcos temporales H1-M15
TIPO DE ESTRATEGIA: Cuadrícula + Seguimiento de tendencia + Recuperación inteligente