US30 SecretFusion EA

El Asesor Experto (EA) SecretFusion del US30 combina una "estrategia secreta" personalizada con una combinación de la estrategia MACD, ofreciendo operaciones de alta probabilidad exclusivamente en el índice US30, el índice bursátil ponderado por precio más líquido del mundo, conocido por su volatilidad y sólidas oportunidades de trading, pero también por su elevado riesgo.

Características clave
1. Motor patentado de estrategias secretas
Filtro de señales de alta probabilidad: Analiza los grupos de microvolatilidad en el US30 para confirmar las señales principales de las operaciones, lo que aumenta las tasas de éxito.

Ajuste de parámetros en tiempo real: Refina continuamente las entradas de la estrategia secreta con datos en tiempo real, manteniendo la ventaja incluso cuando los patrones de volatilidad evolucionan.
2. Gestión avanzada de riesgos y dinero
Dimensionamiento dinámico de lotes: Calcula el tamaño de la posición por operación basándose en el capital en tiempo real y el porcentaje de riesgo definido por el usuario, lo que protege contra el apalancamiento excesivo en un índice altamente volátil.

Stop-Loss y Take-Profit adaptables

3. Implementación inmediata en MT4
Instalación en un solo clic: Simplemente acceda a su carpeta de Expertos de MT4, adjunte un gráfico de US30 y active AutoTrading.

Ventajas de un vistazo
Mayores tasas de ganancia, menores pérdidas: Los filtros de estrategia secreta reducen las entradas falsas típicas de los bots basados ​​en reglas estáticas, lo que permite un crecimiento del capital más fluido.

Operaciones totalmente automatizadas 24/5.
Exclusivo para US30.
