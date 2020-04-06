US30 SecretFusion EA
- Эксперты
- ahmed mohiuddin
- Версия: 1.23
- Активации: 5
Советник US30 SecretFusion объединяет пользовательскую «секретную стратегию» с комбинацией стратегии MACD, обеспечивая высоковероятностные сделки исключительно по индексу US30 — самому ликвидному в мире индексу акций с учетом цены, известному своей волатильностью и надежными торговыми возможностями, но также и повышенным риском.
Основные характеристики
1. Запатентованный движок секретной стратегии
Фильтр сигналов высокой вероятности: анализирует кластеры микроволатильности на US30 для подтверждения первичных торговых сигналов, повышая процент выигрышей.
Настройка параметров в реальном времени: непрерывно уточняет входные данные секретной стратегии на реальных данных, сохраняя преимущество даже при изменении моделей волатильности
2. Расширенное управление рисками и деньгами
Динамическое определение размера лота: вычисляет размер позиции на сделку на основе реального капитала и определенного пользователем процента риска, защищая от чрезмерного кредитного плеча на высоковолатильном индексе.
Адаптивный стоп-лосс и тейк-профит
3. Развертывание MT4 по принципу «plug-and-play»
Установка в один клик: просто перетащите в папку MT4 Experts, прикрепите к графику US30 и включите AutoTrading
Преимущества с первого взгляда
Более высокие коэффициенты выигрышей, более низкие просадки: фильтры секретных стратегий уменьшают количество ложных входов, типичных для статических ботов на основе правил, обеспечивая более плавный рост капитала.
Полностью автоматизированная круглосуточная торговля.
Эксклюзивно для US30.