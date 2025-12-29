Gold Sniper for Renko

Visión general de la estrategia (lo mejor para Scalping)

Un sofisticado sistema de trading multi-filtro diseñado para identificar puntos de entrada de alta probabilidad con una precisión excepcional. Esta metodología patentada combina múltiples capas de confirmación para generar señales con alta fiabilidad estadística.

Condiciones de entrada:

Entrada de Compra:

  • El precio está por encima de la línea verde

  • Se trazan flechas hacia arriba

Entrada de venta:

  • El precio está por encima de la línea roja

  • Flechas hacia abajo


Otros productos de este autor
US30 SecretFusion EA
ahmed mohiuddin
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) SecretFusion del US30 combina una "estrategia secreta" personalizada con una combinación de la estrategia MACD, ofreciendo operaciones de alta probabilidad exclusivamente en el índice US30, el índice bursátil ponderado por precio más líquido del mundo, conocido por su volatilidad y sólidas oportunidades de trading, pero también por su elevado riesgo. Características clave 1. Motor patentado de estrategias secretas Filtro de señales de alta probabilidad: Analiza los grupo
Quantum Convergence Indicator
ahmed mohiuddin
Indicadores
Visión general de la estrategia El Indicador de Convergencia Cuántica es un avanzado sistema de negociación multidimensional que identifica puntos de entrada de alta probabilidad mediante el análisis de la convergencia de múltiples dimensiones del mercado. Este sofisticado algoritmo detecta cuándo la acción del precio, el impulso y la volatilidad se alinean para crear oportunidades óptimas de negociación. Características principales Análisis multidimensional Dimensión de tendencia : Analiza la d
Multi Symbol Scanner
ahmed mohiuddin
Indicadores
NOTA IMPORTANTE : Este es un indicador de tablero y no funcionará en el probador de estrategia. Multi-Symbol Trend Scanner - Herramienta Profesional de Análisis de Mercado Visión general El Multi-Symbol Trend Scanner es un sofisticado cuadro de mandos que proporciona análisis de mercado en tiempo real a través de múltiples instrumentos financieros simultáneamente. Diseñado tanto para operadores principiantes como profesionales, este potente indicador muestra datos cruciales del mercado en un fo
The Serpent Strategy MT4
ahmed mohiuddin
Indicadores
O pere como una serpiente: tranquilo, preciso y letal. La Estrategia de la Serpiente le proporciona una ventaja visual: claridad en la confusión, precisión en la volatilidad y confianza en el momento oportuno. Deje que sus operaciones golpeen como una serpiente: rápidas, silenciosas y precisas. Visión general La Estrategia Serpiente es un potente indicador personalizado de MetaTrader 4 diseñado para identificar zonas de alta probabilidad de negociación utilizando una combinación única de vol
The Serpent Strategy
ahmed mohiuddin
Indicadores
O pere como una serpiente: tranquilo, preciso y letal. La Estrategia Serpiente le proporciona una ventaja visual: claridad en la confusión, precisión en la volatilidad y confianza en el momento oportuno. Deje que sus operaciones golpeen como una serpiente: rápidas, silenciosas y precisas. Visión general La Estrategia Serpiente es un potente indicador personalizado de MetaTrader 5 diseñado para identificar zonas de alta probabilidad de negociación utilizando una combinación única de volatilid
GOLD Sniper GS5
ahmed mohiuddin
Asesores Expertos
(Los ajustes recomendados se muestran en la imagen) ¡¡¡VENTA DE FIN DE AÑO !!! Sólo $37 El precio volverá a $ 99 después de año nuevo. Pruebas en vivo pueden ser rastreados en myfxbook GOLD SNIPER GS5 - Visión general de la estrategia S istema profesional de comercio de oro - para Meta Trader 5 (Los ajustes recomendados se muestran en la imagen). El Asesor Experto GOLD SNIPER representa una solución de trading automatizada de vanguardia específicamente diseñada para el mercado del oro (XAUU
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario