Gold Sniper for Renko
- Indicadores
- ahmed mohiuddin
- Versión: 1.10
- Actualizado: 29 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Visión general de la estrategia (lo mejor para Scalping)
Un sofisticado sistema de trading multi-filtro diseñado para identificar puntos de entrada de alta probabilidad con una precisión excepcional. Esta metodología patentada combina múltiples capas de confirmación para generar señales con alta fiabilidad estadística.
Condiciones de entrada:
Entrada de Compra:
-
El precio está por encima de la línea verde
-
Se trazan flechas hacia arriba
Entrada de venta:
-
El precio está por encima de la línea roja
-
Flechas hacia abajo