VOLÚMENES + INDICADORES INCORPORADOS + INDICADORES PERSONALIZADOS
XAU StrikeForce MT5 EA - XAUUSD Especial - Descripción de la estrategia de negociación
Marco temporal: 5min (Mejores resultados)
Ajustes por defecto
Terminal : MT5
El EA se construye con una combinación de volúmenes, indicadores incorporados y personalizados.
XAU StrikeForce MT5 EA es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para el trading de precisión en el mercado Forex. Este EA emplea un sistema de confirmación multiindicador que combina el análisis de tendencias con señales basadas en el impulso y la volatilidad para identificar puntos de entrada de alta probabilidad.
Estrategia principal:
El sistema utiliza una mezcla patentada de indicadores técnicos que trabajan en armonía para filtrar el ruido del mercado y capturar movimientos de precios significativos. La estrategia se centra en:
Confirmación de la alineación de la tendencia
Detección de cambios de impulso