Opening Range Breakout EA MT4
- Asesores Expertos
- Josef Vobejda
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Opening Range Breakout EA es un robot de trading enfocado que automatiza una de las estrategias intradía más efectivas: operar la ruptura de la sesión. Funciona observando el mercado durante su fase inicial, tranquila, para establecer el rango de apertura. Una vez definido ese rango, el EA está listo para entrar en una operación en el momento en que la acción del precio confirma una ruptura, ayudándole a aprovechar la volatilidad que le sigue.
La idea de negociación
Utiliza una lógica de ruptura clásica y estructurada y no incorpora técnicas de alto riesgo como los sistemas Martingale o Grid.
Qué hace este EA:
Horarios de sesión personalizables: Usted controla las horas de inicio y fin para el cálculo de rangos y la ejecución de operaciones, lo que le permite adaptar la estrategia a diferentes sesiones de mercado e instrumentos.
Versión MT5 aquí.
Parámetros de entrada:
- Númeromágico - Número único de identificación del EA
- Desplazamiento horario - Desplazamiento horario en horas; un valor de 1 añade una hora a todos los cálculos horarios.
- Color de rango - Color utilizado para dibujar el rango
- Relleno de color del rango - Rellena el área del rango con color
- ¿Negociar en ambos lados? - Habilitar la negociación en ambas direcciones de un rango
- Desplazamiento de entrada - Distancia en puntos añadida al precio de entrada hacia el exterior del rango
- Hora deinicio del rango - Hora de inicio del rango
- Minuto deinicio del rango - Minuto en el que comienza el rango
- Hora definalización del rango - Hora en la que finaliza el rango
- Minuto definalización del rango - Minuto en el que finaliza el rango
- Detener la negociación después de una hora específica - Desactivar la negociación y cerrar todas las órdenes después de una hora determinada
- Hora definalización de la negociación - Hora de finalización de la negociación
- Fin denegociación en minutos - Minuto para detener la negociación
- Stop lossen otro lado del rango- Stop loss en el lado opuesto del rango
- Stop loss en puntos - Distancia de stop loss en puntos (si range sl está en false)
- Take profitin points - Distancia de Take profit en puntos
- Tamaño de lote - Tamaño de lote fijo por operación
- Porcentaje del tamaño del lote - Tamaño del lote como porcentaje del saldo (si el tamaño del lote es 0)
Siempre que tenga ideas o sugerencias para mejorarlo, por favor póngase en contacto conmigo.