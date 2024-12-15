Ai UC EA MT4

Este experto está en construcción y aún no está terminado

El desarrollo de este experto se completará en 2 años como máximo.
Nuestro objetivo al publicar este experto es atraer capital para desarrollar nuestro mejor experto.
Este experto será definitivamente el mejor experto de nuestro equipo.
Para participar en este proyecto, puede comprar este experto al precio más bajo posible.
Este experto será definitivamente el experto más caro de nuestro equipo en el futuro.

Este experto será construido con los últimos métodos y estrategias en el mundo.
Abajo, puede ver la descripción de la versión actual.


Un experto totalmente automático
Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo
Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc.
Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo)
La inteligencia artificial de este experto está completamente hecha por nuestro equipo y no ha sido copiada de la inteligencia artificial del mercado, está completamente entrenada específicamente para el trading y, al igual que otras inteligencias artificiales, no está hecha para fines generales.
Con ajustes globales, puede ser usado en diferentes cuentas y diferentes brokers y con el menor capital
Una combinación de cientos de diferentes estrategias, indicadores y datos
Con soporte permanente y de por vida y docenas de otras características...




Atributos:

  • Utilizable:
    en pares de divisas: EURUSD , GBPUSD , AUDUSD en esta versión ( EURUSD , GBPUSD , AUDUSD , USDCAD , USDCHF , NZDUSD , EURGBP , EURAUD en la versión final )
    en marcos temporales: M30 en esta versión ( M30 , H1 , H4 , D1 en la versión final )
    en Tipo de cuenta: Cualquiera
    en varios brokers
    en empresas prop (Funciona automáticamente con solo cambiar un botón)
    con capital mínimo ($100)
    con apalancamiento bajo (apalancamiento mínimo probado: 40)
    en brokers americanos (de acuerdo con las reglas FIFO - Funciona automáticamente con sólo pulsar un botón)
  • Con:
    TP y SL (Las operaciones están protegidas por stop-losses)
    actualizaciones completamente gratuitas y regulares
    muchas, suficientes y sencillas configuraciones
    diversas estrategias de trading
    excelente backtesting
    archivos guía para un uso correcto y rápido
    varios blogs (FAQs, guía de ajustes, prueba del experto, archivo de ajustes, ejecución del experto, etc.)
    capacidad de entrenamiento automático (la inteligencia artificial gana experiencia de su propio entrenamiento después de cada operación)
  • Construido
    por inteligencia artificial (backtesting real)
    por los mejores y más potentes sistemas de procesamiento de inteligencia artificial
    por un equipo experimentado y profesional
    con las mejores y más recientes estrategias, indicadores, patrones
    con los datos más precisos de los principales brokers
  • Sin utilizar estrategias peligrosas como hedge, martingala, red, etc.
  • Apto para todo tipo de traders profesionales y principiantes





Estrategia Experta y Metodología:

Nuestro equipo da todo tipo de datos a la IA y la IA aprende cómo hacer operaciones exitosas.
Datos significa: Cientos de indicadores (indicadores famosos e indicadores personales), Cientos de patrones (patrones de velas, patrones de precios, patrones armónicos, etc.) y algunos datos especiales que no podemos revelar.

Intentamos dar al Asesor Experto nuevos indicadores y patrones para que el Asesor Experto pueda rendir al máximo. Porque los viejos indicadores y patrones debilitan el rendimiento del Asesor Experto en el futuro.
Tratamos de dar al Asesor Experto datos de los principales corredores para que el Asesor Experto pueda rendir al máximo. Los datos incorrectos e inexactos debilitan el rendimiento del Asesor Experto.



Capital mínimo probado
100$
Apalancamiento mínimo probado
1:40
Los mejores brokers para este experto
Brokers grandes y conocidos
Mejores pares de divisas para este experto
EURUSD , GBPUSD , AUDUSD
Mejores marcos de tiempo para este experto
M30
Tipo de cuenta
Cualquiera, spreads bajos son mejores
VPS
Preferido, pero no obligatorio
Configuración
Por defecto o ajustes que hemos puesto en el blog




Elementos utilizados para entrenar la inteligencia artificial de este experto:

Artículos Esta versión
Versión final
Indicadores libres
1
 40
Indicadores personalizados creados por nuestro equipo
1
 60
Patrones
2
 300
Datos de los principales corredores
1
 20
Otros 3 400


No podemos revelar los detalles exactos y especialmente las "otras" opciones.
Tenga en cuenta que 1 copia del archivo fuente de este Asesor Experto también está disponible para la venta.
Si desea comprar el archivo fuente con soporte de por vida, por favor envíenos un mensaje.




Enlaces útiles:

  1. Enlace 1: Contactar con soporte
  2. Enlace 2: Nuestros productos
  3. Enlace 3: Preguntas más frecuentes (FAQ)
  4. Enlace 4: Guía de configuración
  5. Enlace 5: Guía para utilizar los archivos que recibe directamente de nosotros
  6. Enlace 6: Guía para instalar y ejecutar Expertos en el gráfico Meta Trader
  7. Enlace 7: Guía de prueba y análisis de un experto
  8. Enlace 8: Guía para crear una orden (job)
  9. Enlace 9: Establecer archivo
  10. Link 10: Actualizar los productos
  11. Link 11: Nuestro canal




Ajustes:

  • Riesgo por operación: El riesgo es la cantidad de dinero que se suma o resta de su cuenta en cada operación. Por ejemplo, si arriesgas un 1% (y tu capital es de 1000$) y tu operación es rentable, ganarás un 1%. Es decir, 0,01*1000 = $10, usted gana $10.
  • Tamaño del Lote: A partir de ahora, puede establecer la cantidad del lote manualmente. Desde 0.01 lotes hasta 1000 lotes. Este modo es variable en la configuración por defecto. Es decir, en cada operación, la cantidad de lote es diferente. Si cambia esta configuración, el experto opera con una cantidad fija de lotes en cada operación.
  • Habilitar reglas FIFO: Activar o desactivar Limitar el número de operaciones (señal) Si este ajuste es " FALSE ", el número de señales u operaciones aumentará. Si este ajuste es " TRUE ", el número de señales u operaciones se reducirá. Con " FALSE ", el experto puede realizar varias operaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puede realizar varias operaciones de "compra" o "venta" en un mismo proceso. Si su riesgo es alto, es mejor no " FALSE " este ajuste. Si desea que Expert opere según las reglas "FIFO", no "FALSE" esta opción. Las reglas FIFO son más importantes para los brokers americanos.
  • PROP: Si está utilizando este Asesor Experto en empresas de prop, habilite esta configuración.
  • Take Profit (Punto): Usted mismo puede ajustar el valor de TP. (Basado en puntos) En el modo por defecto (TP=0), el límite de beneficio lo determina la inteligencia artificial. Si cambia el TP, también debe cambiar el SL.
  • Stop Loss (Punto): Usted mismo puede ajustar el valor del SL. (Basado en puntos) En el modo por defecto (SL=0), el límite de beneficio lo determina la inteligencia artificial. Si modifica el SL, deberá modificar también el TP.
  • Habilitar días de negociación: Si habilita este ajuste, el experto comercia sólo en los días que usted desee.
  • Negociar los lunes/ Negociar los lunes/miércoles/miércoles/miércoles: Si quiere que el experto opere este día, active esta opción. Si no desea que el experto opere este día, configure esta opción como false.
  • Habilitar Trailing Stop: Suponga que tiene una operación con ganancias. Si desea mantener sus ganancias, es decir, no perder incluso cuando la tendencia se invierte, esta configuración es útil para usted. Esta configuración reduce el límite de pérdida. En otras palabras, se mueve detrás del precio. Por ejemplo, su límite de pérdida inicial es de 300 puntos. Pero ahora está en beneficios y ha avanzado 200 puntos, así que con estos ajustes, puede reducir su límite de pérdida en 200 puntos y llevarlo a 100 puntos. Usando esta configuración, el stop loss se moverá detrás del precio en la dirección de la ganancia. Habilite esta opción para utilizar esta configuración. Para obtener más información, puede buscar y leer en Google.
  • Activación del Trailing Stop (Punto): Esta opción especifica cuando el stop loss se mueve detrás del precio. Por ejemplo, si establece esta configuración en 150, cuando su operación tenga 150 puntos de ganancia, el límite de pérdida se moverá detrás del precio.
  • Distancia del Trailing Stop (Punto): Esta opción especifica que la distancia entre el límite de pérdidas y el precio actual debe ser como máximo de varios puntos. Por ejemplo, si establece esta opción en 100, el límite de pérdidas se moverá 100 puntos por detrás del precio.
  • Habilitar Breakeven: Habilite esta sección si desea utilizar la configuración del punto de equilibrio. Suponga que su operación se está ejecutando y tiene más de 500 puntos de ganancia, y desea cerrar la operación si el proceso de inversión y negociación tiene pérdidas. Para ello, active estos ajustes. Es decir, iguale el límite de pérdidas con el precio de apertura de la operación. En este caso, si la tendencia vuelve, usted no perderá y la operación se cerrará con 0 puntos de beneficio y 0 puntos de pérdida.
  • Punto de equilibrio: Después de alcanzar esta cantidad de ganancia (basada en los puntos), el experto establece el límite de pérdida igual al precio de apertura del experto. En la sección anterior, descubrimos cuáles son estos ajustes. Ahora necesitamos configurar estos ajustes para que se activen después de algunos puntos de ganancia. En el modo por defecto, el experto activa estos ajustes después de alcanzar 50 puntos de ganancia. Es decir, después de 50 puntos de ganancia, el experto iguala el monto del límite de pérdida con el precio de apertura de la misma transacción.
  • Para obtener información sobre otros ajustes e instrucciones sobre cómo utilizarlos, lea la página de Ayuda de Ajustes.





Preguntas más frecuentes:

¿Qué es una bonificación?
Un regalo por la compra de nuestros otros productos.
Supongamos que nos compró un experto por 500 $, ahora tiene un descuento de 250 $ en su segunda compra.
Por ejemplo, si su elección para la segunda compra es un experto por 400 $, sólo tendrá que pagar 150 $. (Ha recibido una bonificación (descuento) de 250 $ con su primera compra).

¿Cuáles son los mejores ajustes?
Los ajustes por defecto suelen ser los mejores ajustes. También hemos incluido algunos ejemplos de las configuraciones que utilizamos en la página de Ayuda de Configuraciones.


¿Cuántos puntos son el TP y el SL en cada operación?
El TP y el SL son diferentes para cada operación. La IA decide cuántos puntos serán el TP y el SL.


¿Debe el experto estar activo todo el tiempo (24/7)? ¿Significa eso que tengo que usar VPS?
Es mejor tener el Experto siempre funcionando y no pararlo. Puedes mantener tu ordenador encendido. Pero es mejor comprar un VPS y sentirse cómodo.
¿Cuánto es la cantidad de lotes en cada operación? (en la configuración por defecto)
La cantidad de lotes en cada operación se basa en la cantidad de riesgo y la cantidad del límite de pérdida. La cantidad de riesgo en cada operación es del 3%. Pero la cantidad de SL y TP no es fija. Por esta razón, la cantidad de lote en cada operación es diferente.


¿Cuál es el número medio de operaciones?
El número de operaciones en backtest y en vivo son exactamente los mismos. Así que usted puede ver el número de operaciones en el backtest con la configuración que desee.
Por ejemplo, en el último mes, entonces obtendrá la respuesta. El número medio de operaciones en vivo es el mismo que el número medio de operaciones en el backtest.
Debido a las diferentes configuraciones, no puedo decir un número que es el mismo para todos los compradores. Así que basado en su configuración, usted puede encontrar el promedio.


En la configuración, ¿la unidad de cálculo es un pip o un punto?
Todos los cálculos se basan en puntos.


¿Se puede utilizar este experto en otros símbolos?
Puede ejecutar este experto en otros símbolos. El experto también opera. Pero los resultados de otros símbolos no son como los símbolos que hemos propuesto


¿Son gratuitas las actualizaciones?
Sí, las actualizaciones son gratuitas para aquellos que han comprado o alquilado Expert. Pondremos la nueva actualización en el sitio y en Metatrader. Usted puede entrar en la sección de productos comprados y actualizar el experto.


¿El experto también opera con símbolos que tienen sufijos, como "EURUSD.c" o " EURUSD.b" o "Oro" o " EURUSD.a" o..., ¿o requiere una configuración especial?
Este experto reconoce automáticamente el símbolo y negocia.


Si tiene alguna otra pregunta, lea la página de preguntas frecuentes o envíenos un mensaje.





Asegúrese de ponerse en contacto con nosotros si

tiene un problema con el backtest o el resultado de su prueba no coincide con nuestras fotos
tiene una crítica o sugerencia
tiene una pregunta que no está en la página de la guía de configuración
tiene una pregunta sobre bonuse
nos ha comprado 1 producto y quiere recibir un bono
necesita ajustes que no están en el Experto





Experto:

Si necesita un archivo de configuración, puede utilizar la "Guía de Configuración" (Enlace 4).
Vendemos este Asesor Experto sólo en este sitio. Por favor, ignore los anuncios de estafadores.
Evite comprar versiones fraudulentas que se venden a un precio más bajo en otros sitios. Este Asesor Experto es inhackeable y esas versiones son falsas y no operan como este Asesor Experto en absoluto.



Screenshots are from MetaTrader 5 version


Filtro:
Robert Baxter
39
Robert Baxter 2024.12.29 08:02 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario