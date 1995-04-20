The Serpent Strategy MT4

🐍 O pere como una serpiente: tranquilo, preciso y letal. La Estrategia de la Serpiente le proporciona una ventaja visual: claridad en la confusión, precisión en la volatilidad y confianza en el momento oportuno.

Deje que sus operaciones golpeen como una serpiente: rápidas, silenciosas y precisas.

Visión general

La Estrategia Serpiente es un potente indicador personalizado de MetaTrader 4 diseñado para identificar zonas de alta probabilidad de negociación utilizando una combinación única de volatilidad del mercado, dirección de la tendencia y confirmación del impulso.

Visualiza la acción del precio en forma de "columna vertebral y espirales", representando el movimiento de la Serpiente a través del mercado - firme, flexible y listo para atacar con precisión.

Esta herramienta es ideal para los operadores que valoran laclaridad, la precisión y las señales no repintadas basadas en las condiciones del mercado en directo.

Concepto básico

La Estrategia Serpiente fusionauna estrategia secreta y unFiltro de Visión opcional para detectar rupturas direccionales y retrocesos con un retraso mínimo.

La Espina de la Serpiente (Línea Verde Oscura):

Define la dirección principal del mercado - alcista o bajista.

Espiral superior (puntos carmesí):

Representa la resistencia dinámica, que se expande y contrae con la volatilidad.

Bobina Inferior (Puntos Verde Bosque):

Actúa como soporte dinámico, identificando zonas ideales de compra durante el impulso alcista.

Flechas de Strike:

Destacan puntos óptimos de entrada cuando la Serpiente "golpea".

🟢 S trike Up : Señal de entrada alcista.



🔴 S trike Down: señal de entrada bajista.