The Serpent Strategy MT4

🐍 O pere como una serpiente: tranquilo, preciso y letal.

La Estrategia de la Serpiente le proporciona una ventaja visual: claridad en la confusión, precisión en la volatilidad y confianza en el momento oportuno.
Deje que sus operaciones golpeen como una serpiente: rápidas, silenciosas y precisas.

Visión general

La Estrategia Serpiente es un potente indicador personalizado de MetaTrader 4 diseñado para identificar zonas de alta probabilidad de negociación utilizando una combinación única de volatilidad del mercado, dirección de la tendencia y confirmación del impulso.
Visualiza la acción del precio en forma de "columna vertebral y espirales", representando el movimiento de la Serpiente a través del mercado - firme, flexible y listo para atacar con precisión.

Esta herramienta es ideal para los operadores que valoran laclaridad, la precisión y las señales no repintadas basadas en las condiciones del mercado en directo.

Concepto básico

La Estrategia Serpiente fusionauna estrategia secreta y unFiltro de Visión opcional para detectar rupturas direccionales y retrocesos con un retraso mínimo.

  • La Espina de la Serpiente (Línea Verde Oscura):
    Define la dirección principal del mercado - alcista o bajista.

  • Espiral superior (puntos carmesí):
    Representa la resistencia dinámica, que se expande y contrae con la volatilidad.

  • Bobina Inferior (Puntos Verde Bosque):
    Actúa como soporte dinámico, identificando zonas ideales de compra durante el impulso alcista.

  • Flechas de Strike:
    Destacan puntos óptimos de entrada cuando la Serpiente "golpea".

    • 🟢 S trike Up: Señal de entrada alcista.

    • 🔴 S trike Down: señal de entrada bajista.

Dos modos inteligentes

  1. Spine Cross Mode (Strike mode = true):
    Genera strikes de compra o venta cuando el precio cruza la Serpent Spine - ideal para cambios de tendencia y rupturas tempranas.

  2. Coil Touch Mode (Strike mode = false):
    Genera señales cuando el precio toca las espirales exteriores - perfecto para rebotes de volatilidad y entradas de continuación de tendencia.

Filtro Visión opcional

Habilite elFiltro de Visión incorporado para refinar sus señales:

  • Filtra las entradas falsas durante la consolidación.

  • Confirma la dirección del impulso con parámetros ajustables.

  • Perfecto para los operadores que prefieren una configuración más limpia y de alta calidad.

Ventajas


✅ Funciona en todos los plazos e instrumentos (Forex, Oro, Índices, Cripto).
✅ Estructura visual clara - fácil de interpretar incluso para principiantes.
✅ Adaptable a la volatilidad - rendimiento estable durante los mercados de noticias y tendencias.
✅ Compañero perfecto para el trading manual.


Lo mejor para
Scalping, Swing y Trading intradía

