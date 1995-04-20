The Serpent Strategy MT4
- Indicadores
- ahmed mohiuddin
- Versión: 2.0
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 10
🐍 O pere como una serpiente: tranquilo, preciso y letal.
La Estrategia de la Serpiente le proporciona una ventaja visual: claridad en la confusión, precisión en la volatilidad y confianza en el momento oportuno.
Deje que sus operaciones golpeen como una serpiente: rápidas, silenciosas y precisas.
Deje que sus operaciones golpeen como una serpiente: rápidas, silenciosas y precisas.
Visión general
La Estrategia Serpiente es un potente indicador personalizado de MetaTrader 4 diseñado para identificar zonas de alta probabilidad de negociación utilizando una combinación única de volatilidad del mercado, dirección de la tendencia y confirmación del impulso.
Visualiza la acción del precio en forma de "columna vertebral y espirales", representando el movimiento de la Serpiente a través del mercado - firme, flexible y listo para atacar con precisión.
Esta herramienta es ideal para los operadores que valoran laclaridad, la precisión y las señales no repintadas basadas en las condiciones del mercado en directo.
Concepto básico
La Estrategia Serpiente fusionauna estrategia secreta y unFiltro de Visión opcional para detectar rupturas direccionales y retrocesos con un retraso mínimo.
-
La Espina de la Serpiente (Línea Verde Oscura):
Define la dirección principal del mercado - alcista o bajista.
-
Espiral superior (puntos carmesí):
Representa la resistencia dinámica, que se expande y contrae con la volatilidad.
-
Bobina Inferior (Puntos Verde Bosque):
Actúa como soporte dinámico, identificando zonas ideales de compra durante el impulso alcista.
-
Flechas de Strike:
Destacan puntos óptimos de entrada cuando la Serpiente "golpea".
-
🟢 S trike Up: Señal de entrada alcista.
-
🔴 S trike Down: señal de entrada bajista.
Dos modos inteligentes
-
Spine Cross Mode (Strike mode = true):
Genera strikes de compra o venta cuando el precio cruza la Serpent Spine - ideal para cambios de tendencia y rupturas tempranas.
-
Coil Touch Mode (Strike mode = false):
Genera señales cuando el precio toca las espirales exteriores - perfecto para rebotes de volatilidad y entradas de continuación de tendencia.
Filtro Visión opcional
Habilite elFiltro de Visión incorporado para refinar sus señales:
-
Filtra las entradas falsas durante la consolidación.
-
Confirma la dirección del impulso con parámetros ajustables.
-
Perfecto para los operadores que prefieren una configuración más limpia y de alta calidad.
Ventajas
✅ Funciona en todos los plazos e instrumentos (Forex, Oro, Índices, Cripto).
✅ Estructura visual clara - fácil de interpretar incluso para principiantes.
✅ Adaptable a la volatilidad - rendimiento estable durante los mercados de noticias y tendencias.
✅ Compañero perfecto para el trading manual.
|Lo mejor para
|Scalping, Swing y Trading intradía